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Sağlıkta yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Kimler ruhsat alarak Sağlık Meslek Hizmet Birimi açabilir?

Sağlık hizmetlerinin daha yaygın ve erişilebilir olmasına, daha etkin ve verimli sunulabilmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan "Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle “Sağlık Meslek Hizmet Birimi” adı altında Sağlık Bakanlığından alacakları ruhsat ile mesleklerini serbest olarak icra edebilecek olanlar tek tek sıralandı.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 00:34 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 00:34
Sağlıkta yeni dönem! Resmi Gazete’de yayımlandı: Kimler ruhsat alarak Sağlık Meslek Hizmet Birimi açabilir?

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Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik, 29.03.2025 tarihli ve 32856 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KİMLER RUHSAT ALARAK SAĞLIK MESLEK HİZMET BİRİMİ AÇABİLİR?
Sağlık hizmetlerinin daha yaygın ve erişilebilir olmasına, daha etkin ve verimli sunulabilmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Yönetmelik ile sağlık meslek mensubu olan dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, ergoterapist, fizyoterapist, hemşire, hemşireliğe eş değer sağlık memuru, klinik psikolog, odyolog ve podologlar mesleki yetkinlikleri çerçevesinde "Sağlık Meslek Hizmet Birimi" adı altında Sağlık Bakanlığından alacakları ruhsat ile mesleklerini serbest olarak icra edebilecek.

Sağlık personeli (AA)Sağlık personeli (AA)

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI ÖZEL SAĞLIK MESLEK HİZMET BİRİMİ AÇABİLECEK
Bu Yönetmelik'le dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, ergoterapist, fizyoterapist, hemşire (hemşireliğe eş değer sağlık memuru), klinik psikolog, odyolog ve podologlar Sağlık Bakanlığından alacakları ruhsat ile mesleklerini serbest olarak icra edebilecek. Bu meslek mensupları mesleki yetkinlikleri çerçevesinde "Sağlık Meslek Hizmet Birimi" (özel sağlık kuruluşu) açabilecek.

Hâlihazırda ebe, hemşire ve sağlık memurları (toplum sağlığı bölümünden mezun olanlar) Sağlık Kabinleri Hakkında Genelge kapsamında serbest olarak mesleklerini icra edebiliyordu. Yeni Yönetmelik'in kapsamına ebeler ve hemşireler (hemşireliğe eş değer sağlık memuru) de dâhil edildi.

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Yönetmelik'e göre sadece aynı meslek ünvanına sahip, en fazla üç sağlık meslek mensubu bir araya gelerek müşterek sağlık meslek hizmet birimi açabilecek. Müşterek açılacak sağlık meslek hizmet biriminin ruhsatı her bir sağlık meslek mensubu için ayrı düzenlenecek.

Sağlık personeli (AA)Sağlık personeli (AA)

Yeni sağlık meslek hizmet birimlerinin açılmasıyla söz konusu mesleklere istihdam alanı oluşmasının yanı sıra destek hizmetlerine yönelik sağlık personeli, sekreter ve temizlik görevlisi gibi iş alanlarında da istihdam fırsatları oluşmuş olacak. Sağlık meslek hizmet biriminde fizyoterapist yanında fizyoterapi teknikeri, klinik psikolog yanında psikolog, odyolog yanında odyometri teknikeri, ergoterapist yanında ergoterapi teknikeri çalışabilecek.

YETKİ DIŞINDA HERHANGİ BİR TIBBİ UYGULAMA YAPILMAYACAK
Sağlık meslek hizmet birimlerinde yalnızca meslek yetkisi kapsamında hizmet verilecek. Hekim tarafından tanı konulmuş hastalara tedavi planı veya reçete doğrultusunda hizmet sunulacak. Yetki dışında herhangi bir tıbbi uygulama yapılmayacak. Sağlık meslek hizmet birimlerinde ilaç, tıbbi malzeme, kozmetik ürün veya gıda takviyesi satışı yapılmayacak.

Sağlık personeli (AA)Sağlık personeli (AA)

İLGİLİ BRANŞLARDA YOĞUNLUK VE BEKLEME SÜRELERİ AZALACAK
Sağlık meslek hizmet birimlerinin açılmasıyla sağlık hizmetleri yalnızca hastanelerle sınırlı kalmayacak, toplum temelli ve bireye yönelik olarak genişletilmiş olacak, sağlık hizmetini kamu kuruluşları haricinde özel olarak almak isteyen kişilerin talepleri karşılanmış olacak. Ayrıca yeni açılacak bu birimlerin ilgili branşlarda sağlık kurumlarındaki yoğunluğun ve hasta bekleme sürelerinin azalmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

HASTA HAKLARI VE DENETİM MEKANİZMASI GÜVENCE ALTINDA
Yönetmelik ile belirlenen standartlara göre her sağlık meslek hizmet birimi gerekli donanımlara sahip olacak, verilen hizmetler kayıt altına alınacak, sağlık meslek mensupları her işlem öncesinde hastaları bilgilendirmek ve onay almak zorunda olacak. Hasta hakları korunacak; hizmetle ilgili talep, şikâyet ve öneri mekanizmaları açık ve ulaşılabilir olacak. Her sağlık meslek hizmet biriminde "T.C. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ALO 184" ibaresini içeren entegre karekod uygulaması zorunlu olacak.

Sağlık personeli (AA)Sağlık personeli (AA)

Yeni Yönetmelik'te belirtildiği üzere sağlık meslek hizmet biriminin tabelasında mutlaka "Özel Sağlık Meslek Hizmet Birimi" ibaresi bulunacak. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan bu birimler, denetlenebilir ve izlenebilir olacak. Özel olarak sunulan sağlık meslek hizmetleri Sağlık Bakanlığınca denetlenecek. Tıbbi endikasyon ve uygulamaların denetimi için Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden uzmanlardan oluşan en az üç kişilik denetim komisyonları oluşturulacak. Denetim komisyonları, uygulamaların mevzuata uygunluğunu değerlendirecek, sağlık meslek mensuplarının faaliyetlerini düzenli olarak inceleyecek.

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