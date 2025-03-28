Sağlıkta yeni dönem! Resmi Gazete’de yayımlandı: Kimler ruhsat alarak Sağlık Meslek Hizmet Birimi açabilir?

Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik, 29.03.2025 tarihli ve 32856 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
KİMLER RUHSAT ALARAK SAĞLIK MESLEK HİZMET BİRİMİ AÇABİLİR?
Sağlık hizmetlerinin daha yaygın ve erişilebilir olmasına, daha etkin ve verimli sunulabilmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Yönetmelik ile sağlık meslek mensubu olan dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, ergoterapist, fizyoterapist, hemşire, hemşireliğe eş değer sağlık memuru, klinik psikolog, odyolog ve podologlar mesleki yetkinlikleri çerçevesinde "Sağlık Meslek Hizmet Birimi" adı altında Sağlık Bakanlığından alacakları ruhsat ile mesleklerini serbest olarak icra edebilecek.
Sağlık personeli (AA)
SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI ÖZEL SAĞLIK MESLEK HİZMET BİRİMİ AÇABİLECEK
Bu Yönetmelik'le dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, ergoterapist, fizyoterapist, hemşire (hemşireliğe eş değer sağlık memuru), klinik psikolog, odyolog ve podologlar Sağlık Bakanlığından alacakları ruhsat ile mesleklerini serbest olarak icra edebilecek. Bu meslek mensupları mesleki yetkinlikleri çerçevesinde "Sağlık Meslek Hizmet Birimi" (özel sağlık kuruluşu) açabilecek.
Hâlihazırda ebe, hemşire ve sağlık memurları (toplum sağlığı bölümünden mezun olanlar) Sağlık Kabinleri Hakkında Genelge kapsamında serbest olarak mesleklerini icra edebiliyordu. Yeni Yönetmelik'in kapsamına ebeler ve hemşireler (hemşireliğe eş değer sağlık memuru) de dâhil edildi.
420 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI İÇİN YENİ İSTİHDAM ALANI
Yönetmelik'e göre sadece aynı meslek ünvanına sahip, en fazla üç sağlık meslek mensubu bir araya gelerek müşterek sağlık meslek hizmet birimi açabilecek. Müşterek açılacak sağlık meslek hizmet biriminin ruhsatı her bir sağlık meslek mensubu için ayrı düzenlenecek.
Sağlık personeli (AA)
Yeni sağlık meslek hizmet birimlerinin açılmasıyla söz konusu mesleklere istihdam alanı oluşmasının yanı sıra destek hizmetlerine yönelik sağlık personeli, sekreter ve temizlik görevlisi gibi iş alanlarında da istihdam fırsatları oluşmuş olacak. Sağlık meslek hizmet biriminde fizyoterapist yanında fizyoterapi teknikeri, klinik psikolog yanında psikolog, odyolog yanında odyometri teknikeri, ergoterapist yanında ergoterapi teknikeri çalışabilecek.
YETKİ DIŞINDA HERHANGİ BİR TIBBİ UYGULAMA YAPILMAYACAK
Sağlık meslek hizmet birimlerinde yalnızca meslek yetkisi kapsamında hizmet verilecek. Hekim tarafından tanı konulmuş hastalara tedavi planı veya reçete doğrultusunda hizmet sunulacak. Yetki dışında herhangi bir tıbbi uygulama yapılmayacak. Sağlık meslek hizmet birimlerinde ilaç, tıbbi malzeme, kozmetik ürün veya gıda takviyesi satışı yapılmayacak.