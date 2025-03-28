Sağlıkta yeni dönem! Resmi Gazete’de yayımlandı: Kimler ruhsat alarak Sağlık Meslek Hizmet Birimi açabilir?

KİMLER RUHSAT ALARAK SAĞLIK MESLEK HİZMET BİRİMİ AÇABİLİR? Sağlık hizmetlerinin daha yaygın ve erişilebilir olmasına, daha etkin ve verimli sunulabilmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Yönetmelik ile sağlık meslek mensubu olan dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, ergoterapist, fizyoterapist, hemşire, hemşireliğe eş değer sağlık memuru, klinik psikolog, odyolog ve podologlar mesleki yetkinlikleri çerçevesinde "Sağlık Meslek Hizmet Birimi" adı altında Sağlık Bakanlığından alacakları ruhsat ile mesleklerini serbest olarak icra edebilecek.

Sağlık personeli (AA)

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI ÖZEL SAĞLIK MESLEK HİZMET BİRİMİ AÇABİLECEK

Bu Yönetmelik'le dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, ergoterapist, fizyoterapist, hemşire (hemşireliğe eş değer sağlık memuru), klinik psikolog, odyolog ve podologlar Sağlık Bakanlığından alacakları ruhsat ile mesleklerini serbest olarak icra edebilecek. Bu meslek mensupları mesleki yetkinlikleri çerçevesinde "Sağlık Meslek Hizmet Birimi" (özel sağlık kuruluşu) açabilecek.

Hâlihazırda ebe, hemşire ve sağlık memurları (toplum sağlığı bölümünden mezun olanlar) Sağlık Kabinleri Hakkında Genelge kapsamında serbest olarak mesleklerini icra edebiliyordu. Yeni Yönetmelik'in kapsamına ebeler ve hemşireler (hemşireliğe eş değer sağlık memuru) de dâhil edildi.

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Yönetmelik'e göre sadece aynı meslek ünvanına sahip, en fazla üç sağlık meslek mensubu bir araya gelerek müşterek sağlık meslek hizmet birimi açabilecek. Müşterek açılacak sağlık meslek hizmet biriminin ruhsatı her bir sağlık meslek mensubu için ayrı düzenlenecek.