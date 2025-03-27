Amazon’un patronu Jeff Bezos düğün hazırlıklarına başladı: Lauren Sanchez’e elmas yüzük hediye etti!

Amazon'un patronu Jeff Bezos, tutumluluğuyla övülürdü. 1997'de milyarder olmasının ödülünü, hırpalanmış Chevy'sini bir Honda Accord'a yükselterek aldı. 2023 yılında dünyanın en zengin ikinci adamı, Sanchez'e 2,5 milyon dolar (1,9 milyon sterlin) değerinde bir elmas yüzük hediye etti.



Gelin, Oscar de la Renta imzalı olduğu düşünülen elbisesini, Vogue patronu Anna Wintour gibi stil dünyasının önde gelen isimlerinden birinin de katkılarıyla seçtiğini açıkladı. Damat adayının dostları arasında Başkan Trump, film yıldızı Leonardo DiCaprio, ünlü iş adamı Bill Gates ve talkshow sunucusu Oprah Winfrey'nin yer alması bekleniyor. Haziran ayında Venedik'te yapılacak düğün 'yüzyılın düğünü' olarak niteleniyor.

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