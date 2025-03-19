Murat İlbak kimdir, kaç yaşında ve nereli? CNBC-e’nin ve İlbak Holding sahibi Murat İlbak’ın biyografisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında, iş dünyasında tanınan İlbak Holding'in sahibi Murat İlbak da gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu ile birlikte operasyonun hedefi olan isimlerden biri olan İlbak, operasyon çerçevesinde sorguya alındı. Peki Murat İlbak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
MURAT İLBAK KİMDİR?
Murat İlbak, 1975 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1998 yılında mezun olan İlbak, kariyerine StröerGroup'ta başladı. 2000 yılında şirketin genel müdür yardımcılığı görevine getirilen İlbak, 2006'da CEO olarak atandı. Bugün İlbak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenen İlbak, evli ve iki çocuk babasıdır.
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
İLBAK HOLDİNG'İN SAHİBİ KİMDİR?
İlbak Holding'in sahibi Murat İlbak'tır. Ancak holding Murat İlbak ile kardeşi Mustafa İlbak arasında eşit ortaklıkla yönetiliyor. Holding madencilik, medya, turizm, gayrimenkul, açık hava reklamcılığı ve hızlı tüketim gibi 8 sektörde 35'ten fazla iştirake sahiptir. İlbak Holding, son olarak Cnbc-e kanalını Türkiye'ye getirerek dikkat çekmiş ve Şekerbank'ın yüzde 12,6'lık hissesini devralma sürecini tamamladı.