Murat İlbak kimdir, kaç yaşında ve nereli? CNBC-e’nin ve İlbak Holding sahibi Murat İlbak’ın biyografisi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında, iş dünyasında tanınan İlbak Holding'in sahibi Murat İlbak da gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu ile birlikte operasyonun hedefi olan isimlerden biri olan İlbak, operasyon çerçevesinde sorguya alındı. Peki Murat İlbak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…