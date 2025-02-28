2025 İstanbul İmsakiye! İstanbul’da iftar vakti saat kaçta? Sahur ve teravih namaz ne zaman?

İstanbul'da bu yıl Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak ve imsakiye saatleri Diyanet tarafından yayınlandı. Oruç tutacaklar, sahur vakti ve iftar saatlerini takip ediyor. İslam'ın beş farzından biri olan oruç ibadetini yerine getirecek olanlar, sahurda niyet ettikten sonra sabah namazına kadar oruçlarına başlıyorlar. Peki İstanbul'da oruç saat kaçta açılıyor? İşte 2025 imsakiyesi…