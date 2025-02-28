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2025 İstanbul İmsakiye! İstanbul’da iftar vakti saat kaçta? Sahur ve teravih namaz ne zaman?

İstanbul'daki oruç tutacaklar için Ramazan ayı takvimi belli oldu. 2025 yılı itibariyle İstanbul imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvimde yer alıyor. Ramazan ayının başlangıcı 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece idrak edecek. Peki İstanbul’da iftar saat kaçta, teravih namazı ne zaman? İşte sahur ve teravih saatleri…

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Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 13:31 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 13:31
2025 İstanbul İmsakiye! İstanbul’da iftar vakti saat kaçta? Sahur ve teravih namaz ne zaman?

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İstanbul'da bu yıl Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak ve imsakiye saatleri Diyanet tarafından yayınlandı. Oruç tutacaklar, sahur vakti ve iftar saatlerini takip ediyor. İslam'ın beş farzından biri olan oruç ibadetini yerine getirecek olanlar, sahurda niyet ettikten sonra sabah namazına kadar oruçlarına başlıyorlar. Peki İstanbul'da oruç saat kaçta açılıyor? İşte 2025 imsakiyesi…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

İSTANBUL'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

İstanbul'da Ramazan ayının ilk sahur vakti 06:07'dir.

İstanbul'da sahur vakti, 2025 Ramazan takvimine göre Diyanet tarafından belirlenen imsakiye ile duyurulmaktadır. Sahur, imsak vaktinden önce sona ermelidir. Bu da genellikle sabah namazından önceki zamandır.

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(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

İstanbul'da Ramazan ayının ilk iftar vakti 19:01'de gerçekleşecek.

İstanbul'da iftar saatleri, 2025 Ramazan imsakiyesine göre Diyanet tarafından belirlenmiştir. Oruç tutan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açabilecekler.

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