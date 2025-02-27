Instagram’ı kapatma adımları; Instagram’da kalıcı hesap silme nereden yapılır?

(Kaynak: AA)

KAPATILMIŞ INSTAGRAM HESABI BULUNUR MU?

🔴 Silinen bir Instagram hesabı kullanıcı adıyla arandığında hala görünse de, profile erişim sağlanamaz. Yani, profil tamamen silindikten sonra kimse bu hesaba ait içeriklere ve bilgilere ulaşamaz.

🔴 Hesap tamamen kapandığında profilin varlığı sadece arama sonuçlarında yer alır ancak kullanıcıya ait tüm veriler silinir ve profil tamamen görünmez hale gelir. Bu süreç, kalıcı silme işlemi tamamlandığında tüm içeriklerin geri alınamaz şekilde kaybolmasına neden olur.