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Başkan Erdoğan'dan "Büyük Kongre" mesajı: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Şubat Pazar günü yapılacak olan AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ne ilişkin bir mesaj paylaştı. "Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak… " diyen Başkan Erdoğan, "Hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız." ifadelerini kullandı.

AA AA
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 14:11 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 15:58
Başkan Erdoğan’dan Büyük Kongre mesajı: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız

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    AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi 23 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

    100 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirilmesi beklenen AK Parti 8. Olağan Büyük Kongre'sine 9 siyasi parti davet edildi. 95 büyükelçinin katılım bildirdiği ve 13 ülkeden siyasi parti temsilcilerinin ağırlanacağı Kongrede yerli ve yabancı 127 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, şehit aileleri, gaziler ve özel gereksinimli bireyler de yer alacak

    Kongrede, "Adında AK, Işığında İstikbal" sloganının yanında, "Adında AK, Işığında İstikrar", "Adında AK, Işığında Kalkınma" ve "Adında AK, Işığında Adalet" sloganları kullanılacak.

    REVİZYON OLACAK
    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti yönetiminde ve Merkez Yürütme Kurulu'nda revizyon yapması bekleniyor.

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    BAŞKAN ERDOĞAN: YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI AÇACAĞIZ
    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Şubat Pazar günü düzenlenecek AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

    Başkan Erdoğan'dan "Büyük Kongre" mesajı

    ALLAH'IN İZNİYLE YARIM KALAN HİÇBİR HİKAYE OLMAYACAK...

    Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılına emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak... AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal." ifadesini kullandı.

    Başkan Erdoğan'ın ʺAdında AK Işığında İstikbal!ʺ notuyla paylaştığı tanıtım filminden ekran görüntüsü (X)Başkan Erdoğan'ın ʺAdında AK Işığında İstikbal!ʺ notuyla paylaştığı tanıtım filminden ekran görüntüsü (X)

    Paylaşımında yer verdiği videoda ise Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Neferlerimizle çıktığımız bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Her başarının ardında milletimiz var, neferlerimiz, gönüldaşlarımız ve teşkilatlarımız var. Her adımda AK Parti teşkilatlarımızın alın teri var. Birlikte çıktığımız bu yolda milletimizle omuz omuza yeni hedeflere yürüyoruz. AK Parti teşkilatlarımızla birlikte milletimize hizmet ettik, her adımda birlik olduk, her aşamada daha güçlü bir Türkiye inşa ettik. Bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Bu yolculuk, AK Parti'nin teşkilatları ve liderliğinde, milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılına yolculuğumuzdur. Bu yolculukta yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak."

    Başkan Erdoğan'ın ʺAdında AK Işığında İstikbal!ʺ notuyla paylaştığı tanıtım filminden ekran görüntüsü (X)Başkan Erdoğan'ın ʺAdında AK Işığında İstikbal!ʺ notuyla paylaştığı tanıtım filminden ekran görüntüsü (X)

    Erdoğan'ın, geçen yıl Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan "Gazze soykırımının önüne geçmek, 'Dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz?" sözlerinin yer aldığı kesit de videoda yer aldı.

    TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İLK KONGRESİ
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı-Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ kritik kongre öncesinde açıklamalarda bulundu.

    Kandemir, "100 binin üzerinde katılım bekliyoruz. Kongremizde uluslararası katılımın çok yoğun olduğunu görüyoruz. Pek çok yabancı devlet adamı katılacak. Bu kongre dünya siyaseti açısından yeni bir dönemin kapısını aralamış olacak. Türkiye Yüzyılı'nın ilk kongresi olacak." dedi.

    Kandemir Yarın bir sürpriz görecek miyiz? sorusuna "AK Parti sürprizlere açık siyasi bir parti." diyerek yanıt verdi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise şunları söyledi:

    "Yarın Türkiye'mizin 4 bir yanından teşkilatlarımız, sevenlerimiz bu salonda olacaklar. Bizler de kongre süreçlerinde bu işin konseptini, anlamını, ortaya koyacak bir çalışma yapıyoruz. 14 Ağustos partimizin kuruluşuyla birlikte süreçlerimize başlamıştık. Sonrasında 81 ilde kongrelerimizi gerçekleştirdik. Yarın bunu icra edip kampanyamızı sürdüreceğiz. Yeni film çalışmalarımız ve sahne performansları olacak. Asıl vurucu nokta Cumhurbaşkanımızın konuşmaları noktasında dünyaya vereceği mesajlar olacaktır. Türkiye'nin her bir yanından meslektaşlarımız yola çıktılar. Burada birçok organizasyon gerçekleştirdik. Hepsinden de coşkuyla ayrıldık. Bizim sahne performansı dediğimiz filmde bir ayrıntı var. Yarın onu görecekseniz. İşin sürpriz tarafı olduğu için yarına bırakalım."

    AK Parti Genel Sekreteri Şahin de Kongreye ilişkin açıklamada bulundu. Şahin, "Bütün bu hazırlıklarımızın yanında önceki dönem milletvekillerimiz, önceki dönem bakanlarımız, partimizin kurullarında önceki dönemlerde görev yapmış dava arkadaşlarımız yarın bizimle olacaklar. Anadolu'nun 4 bir yanından gelen dava arkadaşlarımızla AK Partimizin siyasal ve kurumsal kapasitesini yansıtacağız. " ifadelerini kullandı.

    "Hangi partiler gelecek?" katılacak sorusunu da yanıtlayan Şahin, "Sivil Toplum ve Halka İlişkiler Başkanlığımız çalışmalar yaptı. Olumlu geri dönüş yapan siyasi partiler yarın bizimle beraber olacaklar. Birçok sivil toplum örgütümüz, meslek birlikleri bizimle olacaklar. Türkiye'nin çeşitliliğini yansıtan bir misafir profilimiz var. " dedi.

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