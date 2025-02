Başkan Erdoğan'dan "Büyük Kongre" mesajı: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız

Başkan Erdoğan'ın ʺAdında AK Işığında İstikbal!ʺ notuyla paylaştığı tanıtım filminden ekran görüntüsü (X)

Paylaşımında yer verdiği videoda ise Erdoğan, şunları kaydetti:

"Neferlerimizle çıktığımız bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Her başarının ardında milletimiz var, neferlerimiz, gönüldaşlarımız ve teşkilatlarımız var. Her adımda AK Parti teşkilatlarımızın alın teri var. Birlikte çıktığımız bu yolda milletimizle omuz omuza yeni hedeflere yürüyoruz. AK Parti teşkilatlarımızla birlikte milletimize hizmet ettik, her adımda birlik olduk, her aşamada daha güçlü bir Türkiye inşa ettik. Bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Bu yolculuk, AK Parti'nin teşkilatları ve liderliğinde, milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılına yolculuğumuzdur. Bu yolculukta yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak."

Başkan Erdoğan'ın ʺAdında AK Işığında İstikbal!ʺ notuyla paylaştığı tanıtım filminden ekran görüntüsü (X)

Erdoğan'ın, geçen yıl Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan "Gazze soykırımının önüne geçmek, 'Dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz?" sözlerinin yer aldığı kesit de videoda yer aldı.

TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İLK KONGRESİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı-Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ kritik kongre öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kandemir, "100 binin üzerinde katılım bekliyoruz. Kongremizde uluslararası katılımın çok yoğun olduğunu görüyoruz. Pek çok yabancı devlet adamı katılacak. Bu kongre dünya siyaseti açısından yeni bir dönemin kapısını aralamış olacak. Türkiye Yüzyılı'nın ilk kongresi olacak." dedi.

Kandemir Yarın bir sürpriz görecek miyiz? sorusuna "AK Parti sürprizlere açık siyasi bir parti." diyerek yanıt verdi.