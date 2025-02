Kabinede değişim olacak mı? Büyük Kongre öncesi programlar iptal! Gözler Başkan Erdoğan’da...

BÜYÜK KONGREYİ İŞARET ETTİ: MAKAM YARIŞI DEĞİL HİZMET AŞKI

Ana kademede gerek gençlik ve kadın kollarında güzel bir kadroyu yeni il başkanıyla beraber sahaya sürdüklerini ifade eden Erdoğan, ayın 23'ünde gerçekleştirilecek kongre için hazırlık yaptıklarını belirtti.

Orada da gerek ana kademeden gerek kadınlardan gerek gençlerden oluşan dinamik bir yapıyı kuracaklarını söyleyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bu dinamik yapıyla da inşallah tüm Türkiye'nin demografik yapısını göz önünde bulundurarak bir liste hazırlayacak ve siyaset arenasına inşallah sunacağız. AK Parti olarak kongrelerimizi her zaman yenilenme ve tazelenme için fırsat olarak gördük. Her kongremiz AK Parti ve Türkiye için önemli dönüm noktaları da olmuştur. Çünkü partimizi ve ülkemizi yöneten kadrolarımızı Büyük Kongrelerimizle belirledik. Bu süreçleri de her zaman bir makam yarışı olarak değil, hizmet aşkıyla yanan kadrolar arasında bayrak yarışı olarak gördük. Amacımız her zaman, partimizi daha ileriye taşımak ve hizmet anlayışımızı güçlendirmek oldu."