Kabinede değişim olacak mı? Büyük Kongre öncesi programlar iptal! Gözler Başkan Erdoğan’da...

AK Parti, 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek 8. Olağan Büyük Kongre'ye hazırlanıyor.
KABİNEDE REVİZYON OLACAK MI?
Kongrede, partinin en yetkili organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MYK) belirlenecek. Ancak asıl dikkat çeken konu, MYK'daki değişikliklerin kabine revizyonu için sinyaller vermesi...
BAŞKAN ERDOĞAN "YENİ KADRO" İÇİN SİNYAL VERDİ: HİÇBİR HOCA, TAKIMI OKUMADAN SAHAYA SÜRMEZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez" diyerek yeni bir kadro hazırlığında olduklarını sinyalini verdi.
Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Nasıl bir kabine olacak, nasıl bir A takımı olacak? Bu A takımı sizin aynı zamanda seçim takımınız olacak?" "Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. Bizler de şu anda üzerinde çalışıyoruz. İşte İstanbul'u gördünüz, nasıl bir coşku vardı. Bu coşkunun yanında nasıl bir yapılanma orada gerçekleştirdik. İstanbul'da da aynı kadroyla sahaya çıkmadık." dedi.
BÜYÜK KONGREYİ İŞARET ETTİ: MAKAM YARIŞI DEĞİL HİZMET AŞKI
Ana kademede gerek gençlik ve kadın kollarında güzel bir kadroyu yeni il başkanıyla beraber sahaya sürdüklerini ifade eden Erdoğan, ayın 23'ünde gerçekleştirilecek kongre için hazırlık yaptıklarını belirtti.
Orada da gerek ana kademeden gerek kadınlardan gerek gençlerden oluşan dinamik bir yapıyı kuracaklarını söyleyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Bu dinamik yapıyla da inşallah tüm Türkiye'nin demografik yapısını göz önünde bulundurarak bir liste hazırlayacak ve siyaset arenasına inşallah sunacağız. AK Parti olarak kongrelerimizi her zaman yenilenme ve tazelenme için fırsat olarak gördük. Her kongremiz AK Parti ve Türkiye için önemli dönüm noktaları da olmuştur. Çünkü partimizi ve ülkemizi yöneten kadrolarımızı Büyük Kongrelerimizle belirledik. Bu süreçleri de her zaman bir makam yarışı olarak değil, hizmet aşkıyla yanan kadrolar arasında bayrak yarışı olarak gördük. Amacımız her zaman, partimizi daha ileriye taşımak ve hizmet anlayışımızı güçlendirmek oldu."
KULİSLERDE NELER KONUŞULUYOR?
Peki kulislerde neler konuşulur, AK Parti'nin ve Başkan Erdoğan'ın "A Takımı"nda ne gibi değişiklikler bekleniyor, kabinede revizyon ne zaman olur? A Haber Muhabiri Rüya Akkuş olası gelişmeleri ve kulislerde konuşulanları aktardı.
A Haber Muhabiri Rüya Akkuş'un Ankara'dan aktardığına göre, AK Parti'nin 23 Şubat'taki 8. Olağan Büyük Kongresi öncesi hem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MYK) hem de kabinede değişim beklentileri yoğunlaşıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta tüm programlarını iptal ederek Pazartesi günü Ankara'ya döneceği ve parti içi çalışmalara odaklanacağı belirtiliyor.
Başkan Erdoğa'nın Kadın Kolları'nın ve Gençlik Kolları'nın MKYK'larına katılabileceğini belirten Akkuş, "Cumhurbaşkanı bu hafta bütün mesaisini listeler üzerinde yapacak olduğu değişikliğe harcayacak." ifadelerini kullandı.
MYK'NIN ÖNEMİ
AK Parti'de gözler, 17 kişiden oluşacak MYK listesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "A Takımı" olarak nitelendirilen bu ekip, parti içi kararların alınmasında büyük rol oynuyor. Akkuş, "Cumhurbaşkanı parti içi kararları alırken daha çok MYK'sı ile bir araya geliyor. Dolayısıyla MYK içerisinde olmak, genel başkan yardımcısı sıfatını elde edebilmek çok daha kıymetli." şeklinde konuştu.
YÜZDE 55 DEĞİŞİM BEKLENTİSİ
Geçtiğimiz kongrelerde MYK'da büyük bir değişiklik yaşanmazken, bu kez yüzde 55 oranında bir revizyon beklentisi var. Akkuş, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya turu dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, 'arkadaşlarının çalışmalarından memnun olduğunu' ifade etmişti. Bu, hem bir teşekkür hem de koltukların korunacağı yönünde yorumlanabilir. Ancak teşkilatlarda yüzde 55 oranında değişiklik yapıldı. Benzer bir değişikliğin MYK'da da gerçekleşmesi bekleniyor." dedi.
KABİNE REVİZYONU EYLÜL'E KALABİLİR
Kabinede değişim beklentileri ise özellikle bakanların özlük haklarının tamamlanması nedeniyle Haziran sonrasına, hatta eylül ayına kalabilir. Akkuş, "Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce 'Kabine'yi de değiştireceğim' demişti. Ancak bakanların özlük haklarını alabilmeleri için 2 yıllık görev sürelerini tamamlamaları gerekiyor. Bu nedenle kabine değişikliğinin Haziran sonrasına, hatta eylül ayına kalması bekleniyor." ifadelerini kullandı.
KONGRE SONRASI İLK TOPLANTI
23 Şubat'ta gerçekleşecek kongrenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK'nın ilk toplantısını yapması ve genel başkan yardımcılarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Akkuş, "Son iki kongrede de aynı gün MYK toplantısı yapıldı ve liste kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kez de benzer bir süreç izlenecek." dedi.
Ankara'da bu hafta, kritik bir süreç başlıyor. Başkan Erdoğan'ın vereceği kararlar, AK Parti'nin geleceği ve kabine yapısı üzerinde etkili olacak.