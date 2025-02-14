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Gözler büyük kongrede | AK Parti'de Kabine'de değişiklik olacak mı? Başkan Erdoğan yanıtladı: Dinamik bir yapı kuracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Asya turuna çıktı. Erdoğan, Malezya ve Endonezya'nın ardından üçüncü ve son durak olan Pakistan'a gitti. Başkan Erdoğan Pakistan dönüşü AK Parti'nin 23 Şubat'ta düzenleyeceği büyük kongreye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kabine'de değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Erdoğan, Bolu Kartalkaya'da 78 canımızı kaybettiğimiz yangın felaketinin ardından alınacak önlemlere ilişkin de önemli bilgiler paylaştı.

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 14:01 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 14:10
Gözler büyük kongrede | AK Parti’de Kabine’de değişiklik olacak mı? Başkan Erdoğan yanıtladı: Dinamik bir yapı kuracağız

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya Endonezya ve Pakistan'a ziyarette bulundu.

    Resmi ziyaretlerini tamamlayan Erdoğan, 4 gün süren Asya turunun ardından dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Resmi ziyaretlerini tamamlayan Erdoğan, 4 gün süren  Asya turunun ardından dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. (AA) Resmi ziyaretlerini tamamlayan Erdoğan, 4 gün süren  Asya turunun ardından dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. (AA) 

    KABİNE'DE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?
    Gündemde geniş yer bulan AK Parti'nin 23 Şubat'ta yapacağı büyük kongreye ve Kabine'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, bir gazetecinin "Ankara'da "Parti yönetiminizle aynı zamanda acaba kabinede bir değişiklik olacak mı?" gibi konuşmalar, tartışmalar var. Siz hep bayrak yarışı dediniz buna. En çok merak edilen konu nasıl bir kabine olacak, nasıl bir A takımı olacak?" şeklindeki sorusunu yanıtladı.

    Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr / Arşiv)Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr / Arşiv)

    "ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"
    Başkan Erdoğan soruya şu şekilde yanıt verdi:

    Sahaya nasıl bir takım süreceğiz, bunu benden öğrenmek istiyorsunuz. Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. Bizler de şu anda üzerinde çalışıyoruz. İşte İstanbul'u gördünüz, nasıl bir coşku vardı. Bu coşkunun yanında nasıl bir yapılanma orada gerçekleştirdik. İstanbul'da da aynı kadroyla sahaya çıkmadık. Gerek ana kademede gerek gençlik ve kadın kollarında güzel bir kadroyu yeni il başkanımızla beraber sahaya sürdük. Şimdi de bir taraftan ayın 23'ünde gerçekleştireceğimiz kongre için hazırlığımızı yapıyoruz. Orada da gerek ana kademeden, gerek kadınlardan, gerek gençlerden oluşan dinamik bir yapıyı kuracağız. Bu dinamik yapıyla da inşallah tüm Türkiye'nin demografik yapısını göz önünde bulundurarak bir liste hazırlayacak ve siyaset arenasına inşallah sunacağız. AK Parti olarak kongrelerimizi her zaman yenilenme ve tazelenme için fırsat olarak gördük. Her kongremiz AK Parti ve Türkiye için önemli dönüm noktaları da olmuştur. Çünkü partimizi ve ülkemizi yöneten kadrolarımızı Büyük Kongrelerimizle belirledik. Bu süreçleri de her zaman bir makam yarışı olarak değil, hizmet aşkıyla yanan kadrolar arasında bayrak yarışı olarak gördük. Amacımız her zaman, partimizi daha ileriye taşımak ve hizmet anlayışımızı güçlendirmek oldu.

    AFAD BENZERİ BİR YAPI KURULUR MU?
    Başkan Erdoğan, Bolu Kartalkaya'da 78 canımızı kaybettiğimiz yangına ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Bir gazetecinin "Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasından hareketle acaba yapısal bir adım atmaya olan ihtiyacı nasıl değerlendiriyorsunuz? Örneğin AFAD benzeri Türkiye genelinde sadece belediye ölçeğine bırakılmayan daha kapsamlı bir itfaiye teşkilatının kurulması gibi. Aynı zamanda gerek kamu tesisleri, hastaneler başta olmak üzere gerekse yine vatandaşın yoğun konakladığı bu tesislerde alınacak ilave önlemler noktasında bakanlıkların çalışması sizin verdiğiniz direktifle belli bir aşamaya geldi mi? Ve en önemlisi merkezi yönetimle yerel yönetimin sorumluluk ya da yetki sınırlarına ilişkin de bazı belirsizlikler de olduğu tartışma konusu. O noktada da bir adım atılacak mı?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

    "ZİNHİYET DEĞİŞİKLİĞİNE GİTMEMİZ ŞART"
    Her şeyden önce Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Kartalkaya'daki olay çok çok hazin. Bolu'da canımızı yakan bu olayın aydınlatılacağından kimsenin şüphesi olmamalıdır. Benzerinin yaşanmaması için ne yapılabilir, nasıl bir eksik bu felakete neden oldu, hangi tedbirleri almalıyız? Tüm bu soruların yanıtı verilecek.

    Başkan Erdoğan Grand Kartal faciasına benzer başka felaketlerin yaşanmaması adına atılacak önlemlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. (AA)Başkan Erdoğan Grand Kartal faciasına benzer başka felaketlerin yaşanmaması adına atılacak önlemlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. (AA)

    Bir düzenleme gerekliyse mutlaka yapılacak. Zaten Meclis'imiz şu anda biliyorsunuz bir araştırma komisyonunu kurmuş vaziyette. Oradaki araştırma tedbirleri konusunda inanıyorum ki bu komisyonun vereceği rapor, bizler için de yol gösterici olacaktır. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına gerekli önlemler alınması son derece önemli. Konuya yaklaşımda bir zihniyet değişimine gitmemiz şart.

    Yangın güvenliği konusunda yeni kriterlerin getirilmesi, oteller, kamu binaları, hastaneler ve plazalar gibi riskli alanlar için kritik bir adım olacaktır. Bu tür yerlerde yangın güvenliği standartlarının arttırılması ve düzenli denetimlerin yapılması hem can güvenliğini sağlamak hem de mal kaybını önlemek açısından gerekli. Yerel yönetimlerin ve merkezi idarenin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi de çok çok önemli. Yerel yönetimler kendi bölgelerindeki yangın güvenliği önlemlerini alırken, merkezi idare de bu uygulamaların denetimini sağlamalıdır. Hükümetin bu tür olayların ardından yangın güvenliği konusunda bakanlıklar aracılığıyla yapacağı çalışmalar da son derece mühim. Hem yerel yönetimlerin hem de merkezi idarenin iş birliği yaparak yangın güvenliği alanında etkili bir strateji geliştirmesi ve uygulaması toplumun güvenliği için kaçınılmazdır. Yargıya intikal eden olayda sorumluların hepsinin hesap vermesi için ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Ülke ekonomimizin lokomotiflerinden turizm sektörümüzün bu gibi felaketlerle yara almaması için devlet olarak ne gerekiyorsa bunu da yapacağız.

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