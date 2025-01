Mescid-i Aksa imamından Başkan Erdoğan’a övgü İsrail’e tepki!

Mescid-i Aksa İmamı A Haber'e konuştu. (Ekran Görüntüsü)



NETANYAHU'YA TEPKİ: "HER ZALİM GİBİ SENİN DE SONUN OLACAK"

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu'ya yönelik tutuklama kararı alması gerektiğini belirten Şeyh Sabri, İsrail'in işgal politikalarını eleştirdi:

"İsrail, her gün ilhakı artırarak sınırlarını genişletiyor. Netanyahu'ya sesleniyorum: Her zalim gibi senin de bir sonun olacak. Gazze ve Batı Şeria'da işlediğin suçlarla yüzleşeceksin."