Mescid-i Aksa imamından Başkan Erdoğan’a övgü İsrail’e tepki!

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Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail'in Mescid-i Aksa üzerindeki baskılarını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme hakkında A Haber'e açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri'yi kabul etti. (Takvim.com.tr foto arşiv) BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ: "TUTUMU ONURLU BİR TAVIRDIR"

Şeyh İkrime Sabri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından İsrail medyasının ikili teması hedef aldığını belirtti. Sabri, Erdoğan'ın Filistin konusundaki kararlı duruşunu överek şu ifadeleri kullandı: "Görüşmenin yapıldığı gün İsrail medyası beni ve Erdoğan'ı hedef aldı. Ancak hiç şüphe yok ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin konusundaki tutumu onurlu bir duruştur. Türk halkı da Kudüs ve Mescid-i Aksa sevdalısıdır. Bu desteğin olumlu etkileri olacak ve İsrail, Türkiye'nin baskılarına boyun eğecektir." Görüşme sırasında Başkan Erdoğan'ın Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki durumu dikkatle dinlediğini ifade eden Sabri, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteğin önemine dikkat çekti.