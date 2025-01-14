Mescid-i Aksa imamından Başkan Erdoğan’a övgü İsrail’e tepki!

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail'in Mescid-i Aksa üzerindeki baskılarını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme hakkında A Haber'e açıklamalarda bulundu.
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail'in Mescid-i Aksa üzerindeki baskılarını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme hakkında A Haber'e açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ: "TUTUMU ONURLU BİR TAVIRDIR"
Şeyh İkrime Sabri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından İsrail medyasının ikili teması hedef aldığını belirtti. Sabri, Erdoğan'ın Filistin konusundaki kararlı duruşunu överek şu ifadeleri kullandı:
"Görüşmenin yapıldığı gün İsrail medyası beni ve Erdoğan'ı hedef aldı. Ancak hiç şüphe yok ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin konusundaki tutumu onurlu bir duruştur. Türk halkı da Kudüs ve Mescid-i Aksa sevdalısıdır. Bu desteğin olumlu etkileri olacak ve İsrail, Türkiye'nin baskılarına boyun eğecektir."
Görüşme sırasında Başkan Erdoğan'ın Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki durumu dikkatle dinlediğini ifade eden Sabri, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteğin önemine dikkat çekti.
Sabri, defalarca İsrail tarafından gözaltına alındığını ve suçlamalara maruz kaldığını belirtti. İsrail'in, Mescid-i Aksa'yı hedef alarak Müslümanları korkutmak ve kutsal mekândan uzaklaştırmak istediğini vurguladı:
"İsrail'in amacı, Mescid-i Aksa'nın kontrolünü ele geçirmek ve Müslümanları buradan çıkarmaktır. Beni gözaltına aldıklarında hakkımda kışkırtıcılık ve direnişi desteklemek gibi suçlamalarda bulundular. Amaçları, çelişkili ifadeler vererek beni suçlu göstermekti."
NETANYAHU'YA TEPKİ: "HER ZALİM GİBİ SENİN DE SONUN OLACAK"
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu'ya yönelik tutuklama kararı alması gerektiğini belirten Şeyh Sabri, İsrail'in işgal politikalarını eleştirdi:
"İsrail, her gün ilhakı artırarak sınırlarını genişletiyor. Netanyahu'ya sesleniyorum: Her zalim gibi senin de bir sonun olacak. Gazze ve Batı Şeria'da işlediğin suçlarla yüzleşeceksin."
"SON NEFESİME KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM"
85 yaşındaki Şeyh Sabri, 51 yıldır Mescid-i Aksa'da imamlık yaptığını hatırlatarak, son nefesine kadar direnişini sürdüreceğini şu sözlerle vurguladı:
"4 Mayıs 1973'te Mescid-i Aksa'da başladığım bu yolda son nefesime kadar mücadele edeceğim."