Mescid-i Aksa imamından Başkan Erdoğan’a övgü İsrail’e tepki!

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail'in Mescid-i Aksa üzerindeki baskılarını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme hakkında açıklamalarda bulundu. Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri, İsrail’in Mescid-i Aksa’yı kontrol altına almayı hedeflediğini belirterek, defalarca gözaltına alındığını ve suçlamalara maruz kaldığını ifade etti. Başkan Erdoğan'ın Filistin konusundaki tutumunu "onurlu bir duruş" olarak niteleyen Sabri, Türkiye’nin desteğinin olumlu sonuçlar doğuracağını vurguladı. Şeyh Sabri, 51 yıldır Mescid-i Aksa’da sürdürdüğü mücadelesine son nefesine kadar devam edeceğini belirtti.