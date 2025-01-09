SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ekrem İmamoğlu kendisini protesto eden vatandaşla dalga geçti: Sesin çok detone | Nedir bu "azmanbüs" meselesi?

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine "Adalar'da azmanbüs istemiyoruz" diyen bir vatandaşla dalga geçti. Vatandaşa "sesin çok detone" diyen Ekrem İmamoğlu kendisini pankartla eleştirenlere ise, "Bunları elinizde tutarak kendi vücut düzeninize zarar veriyorsunuz." dedi. İmamoğlu'nun kibirli tavrı tepki çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 16:01 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 16:49
Ekrem İmamoğlu kendisini protesto eden vatandaşla dalga geçti: Sesin çok detone | Nedir bu azmanbüs meselesi?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar İlçesi'nde gerçekleştirilen bir programa katıldı.

    İmamoğlu'nun konuşma yaptığı sırada bir vatandaş Adalardaki 'azmanbüs'lerden duyduğu rahatsızlılığı dile getirdi.

    Ekrem İmamoğlu kendini protesto eden vatandaşla dalga geçti

    VATANDAŞLA DALGA GEÇTİ
    Vatandaş "Azmanbüs istemiyoruz" diye bağırınca İmamoğlu vatandaşı azarladı.

    Adalılar pankart açarak İmamoğlu'na ʺazmanbüsʺ istemediklerini söyledi (Ekran Görüntüsü)Adalılar pankart açarak İmamoğlu'na ʺazmanbüsʺ istemediklerini söyledi (Ekran Görüntüsü)

    "SESİN ÇOK DETONE"
    İmamoğlu, "Ağabey sesin çok detone, vallahi çok detone." diyerek kendisini protesto eden vatandaşla alay etti.

    "PANKART AÇARAK VÜCUT DÜZENİNE ZARAR VERİYORSUN"
    Pankart açarak rahatsızlığını dile getiren vatandaşlara da tepki gösteren İmamoğlu, "Sürekli bunları elinizde tutarak kendi vücut düzeninize zarar veriyorsunuz. Bu protesto biçiminin çok verimli bir protesto çalışması olmadığını söyleyeyim size."dedi.

    Adalılar Adalar'da azmanbüs istemiyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Adalılar Adalar'da azmanbüs istemiyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

    KİBİRLİ HALLERE TEPKİ YAĞDI
    İmamoğlu'nun kibirli bir şekilde vatandaşları aşağılaması tepki çekti.

    NEDİR BU AZMANBÜS MESELESİ?
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT'nin, Adalar'da toplu ulaşım amacıyla kulllanıma aldığı ve halk arasında "azmanbüs" olarak adlandırılan elektrikli minibüsler, Adalar sakinlerinin tepkisine neden oldu.

    Adalılar Adalar'da azmanbüs istemiyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Adalılar Adalar'da azmanbüs istemiyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

    Adalılar, bu araçların doğal, tarihi ve kültürel dokuyu bozduğunu, motorlu taşıt trafiğine kapalı olan Adalar'da yasalara aykırı olduğunu ve ekosisteme zarar verdiğini öne sürüyor.

    Ayrıca, bu minibüslerin sokak hayvanlarının can güvenliğini tehlikeye attığı ve Adalar'ın imara açılmasının zeminini hazırladığı endişeleri dile getirilerek İBB'nin bu karardan dönmesi isteniyor. Ada sakinleri bu sebeple defalarca kez eylem yaptı.

    Adalardan İBBye tepki üzerine tepki! Ada sakinleri ayağa kalktı: Halk burada İmamoğlu nerede?Adalardan İBBye tepki üzerine tepki! Ada sakinleri ayağa kalktı: Halk burada İmamoğlu nerede?
    Adalar'dan İBB'ye tepki üzerine tepki! Ada sakinleri ayağa kalktı: Halk burada İmamoğlu nerede?

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Cumhur’dan Terörsüz Türkiye zirvesi! Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı | İmralı’dan gelen mesaj ve kritik görüşmenin perde arkası
    Trump’a mektup yazdı İsrail’den yardım istedi... PYD elebaşı İlham Ahmed bu kez de Fransa’ya yalvardı: Asker gönderin
    Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…
    Ekrem İmamoğlu kendisini protesto eden vatandaşla dalga geçti: Sesin çok detone | Nedir bu azmanbüs meselesi?
    CHP’li başkanın danışmanı Samet Alaca’dan skandal paylaşımlar! Peygamberimize küfürler savurdu! Başkan Erdoğan için suikat çağırısı yaptı
    Esad devrildikten sonra kaç Suriyeli geri döndü? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı
    Fenerbahçe’de sürpriz kadro! Kasımpaşa maçında o isimler sahada
    Los Angeles kıyameti yaşıyor! Tarihin en yıkıcı yangınında beş kişi öldü
    Nüfus artışında yeni yol haritası: Evlenenlere destek sosyal konutta ilk evini alanlara öncelik
    Suriye’de tokat yiyenler ’Acem’i planlara girişti! İran ve YPG masaya oturdu: Başrol Kaani yan rol Talabani perde ardı İsrail
    Fenerbahçe’den Talisca sonrası 2 bomba daha! Anlaşma sağlandı
    Beşar Esad Moskova’ya nasıl kaçtı? Putin saatlerce bekletti! En yakınındaki isim anlattı
    YENİ AYLIKLAR NE ZAMAN YATACAK? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam takvimi
    MEMURA EMEKLİSİNE 2’Lİ EK ÖDEME | İkramiye 715,87 TL’ye çıktı! 14 günlük fark öncesi polis, uzman öğretmen...
    AK Parti büyük kongresi ne zaman? Resmi açıklama geldi