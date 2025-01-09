Ekrem İmamoğlu kendini protesto eden vatandaşla dalga geçti

İmamoğlu'nun konuşma yaptığı sırada bir vatandaş Adalardaki 'azmanbüs'lerden duyduğu rahatsızlılığı dile getirdi.

"SESİN ÇOK DETONE" İmamoğlu, "Ağabey sesin çok detone, vallahi çok detone." diyerek kendisini protesto eden vatandaşla alay etti.

"PANKART AÇARAK VÜCUT DÜZENİNE ZARAR VERİYORSUN"

Pankart açarak rahatsızlığını dile getiren vatandaşlara da tepki gösteren İmamoğlu, "Sürekli bunları elinizde tutarak kendi vücut düzeninize zarar veriyorsunuz. Bu protesto biçiminin çok verimli bir protesto çalışması olmadığını söyleyeyim size."dedi.

Adalılar Adalar'da azmanbüs istemiyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

KİBİRLİ HALLERE TEPKİ YAĞDI

İmamoğlu'nun kibirli bir şekilde vatandaşları aşağılaması tepki çekti.

NEDİR BU AZMANBÜS MESELESİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT'nin, Adalar'da toplu ulaşım amacıyla kulllanıma aldığı ve halk arasında "azmanbüs" olarak adlandırılan elektrikli minibüsler, Adalar sakinlerinin tepkisine neden oldu.