Adalar’dan İBB’ye tepki üzerine tepki! Ada sakinleri ayağa kalktı: Halk burada İmamoğlu nerede?

İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yerlerden olan Adalar'da faytonların kaldırılmasının ardından Adalar'ın ulaşımını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 kişilik elektrikli taksiler ve 13 kişilik minibüsler sağlıyordu. Ancak İBB'nin 20 kişilik elektrikli minibüsleri bölgeye göndermesi Adalar halkının tepkisine neden oldu.

AZMAN MİNİBÜSE KARŞILAR

CHP'li İBB yönetimindeki İETT'nin Büyükada'ya getirdiği minibüslere Adalar sakinleri büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar, bölgenin SİT alanı ve 'Yaya Bölgesi' olduğu belirterek 'Azmanbüs' adını verdikleri minibüslere karşı bugün de eylem yaptı.

İBB'YE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Grup üyeleri, cumartesi günü hizmete başlayan 10 minibüse tepki göstermek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesini protesto etmek için Büyükada'daki Çınar Meydanı ve İETT Garajı önünde toplandı.