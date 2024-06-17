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Adalar'dan İBB'ye tepki üzerine tepki! Ada sakinleri ayağa kalktı: Halk burada İmamoğlu nerede?

Adalar'da CHP'li İBB yönetiminde bulunan İETT'ye vatandaşların minibüs tepkisi sürüyor. Adalar'a gönderilen 13 adet 'elektrikli azman minibüslere' karşı 15 Haziran Cumartesi günü başlayan tepki gösterileri, bayramın ikinci gününde de devam etti. Adalar'ın SİT alanı ve 'Yaya Bölgesi' olduğunu belirten vatandaşlar Büyükada'da bulanan Çınar Meydanı'nda ve İETT Garajı'nın bulunduğu Kurşunburnu Mevkii'nde eylem yaptı. Protestolarda ''Halk burada İmamoğlu nerede?'' sloganları yükselirken taşkınlık çıkaran bazı Adalar sakinleri de gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 19:36 Güncelleme 17 Haziran 2024, 20:19
Adalar’dan İBB’ye tepki üzerine tepki! Ada sakinleri ayağa kalktı: Halk burada İmamoğlu nerede?

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İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yerlerden olan Adalar'da faytonların kaldırılmasının ardından Adalar'ın ulaşımını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 kişilik elektrikli taksiler ve 13 kişilik minibüsler sağlıyordu. Ancak İBB'nin 20 kişilik elektrikli minibüsleri bölgeye göndermesi Adalar halkının tepkisine neden oldu.

Adalar'da İETT'ye sert tepkisi!

AZMAN MİNİBÜSE KARŞILAR

CHP'li İBB yönetimindeki İETT'nin Büyükada'ya getirdiği minibüslere Adalar sakinleri büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar, bölgenin SİT alanı ve 'Yaya Bölgesi' olduğu belirterek 'Azmanbüs' adını verdikleri minibüslere karşı bugün de eylem yaptı.

İBB'YE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Grup üyeleri, cumartesi günü hizmete başlayan 10 minibüse tepki göstermek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesini protesto etmek için Büyükada'daki Çınar Meydanı ve İETT Garajı önünde toplandı.

'HALK BURADA İMAMOĞLU NEREDE?'

Toplanma sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Minibüslere alkışlarla tepki gösteren gruptakiler, "Ada'da azmanbüs istemiyoruz", "Halk burada İmamoğlu nerede?" sloganları attı.

Bazı Ada sakinleri de minibüslerin önüne geçerek çalışmasına engel olmak istedi. Bunun üzerine gruptakilere müdahale eden polis ekipleri, mukavemet gösteren ve taşkınlık çıkaran bazı kişileri gözaltına aldı.

'YOL ÇALIŞTAYI' DENİLDİ

27 Mayıs'ta İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in Adalar halkı ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede Adalar Belediyesinin bir yol çalıştayı yapacağını ve çalıştay sonuçlanmadan yeni bir uygulamaya başlanmayacağı belirtilmişti. Ancak Kurban Bayramı arifesinde seferlere başlamak üzere Adalar'a minibüslerin getirildiği fark edildi.

Daha sonra Adalar Sivil İnisiyatifi tarafından yapılan basın açıklamasında "Adalar'ın tamamı doğal, kentsel ve arkeolojik sit alanıdır ve yasaların koruması altındadır. Koruma Kurulu kararlarında Adalar'ın yaya bölgesi olduğu, taşıt trafiğine kapalı olduğu, elektrikli ya da fosil yakıtlı da dahil olsun motorlu taşıt kullanımının çöp toplanması vb. kamu hizmetlerini görmek dışında yasak olduğu açık bir şekilde belirtilmektedir. Mevcut koruma kurulu kararlarına aykırı her türlü karar ve icraat suç teşkil etmektedir" denilmişti.

KAMUOYU METNİ YAYIMLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'daki toplu ulaşım araçlarının tamamının Adalar'a özel olmak üzere %100 elektrikli, sessiz ve çevreci araçlardan oluşması için İBB tarafından çalışmalar yürütüldüğünü duyurduğu bilgisini içeren kamuoyu bilgilendirme metni yayımladı.

İBB, Adalar'a minibüs hizmetin getirilmesine gerekçe olarak; yaz ayları ile beraber 60 bine ulaşan nüfusun Adalar'ı ziyaret etmesine, güvenli ve konforlu toplu taşıma hizmeti sürdürmenin önemini gösterdi.

Açıklamada öte yandan, Kurban Bayramı öncesi 15 Haziran Cumartesi günü hizmete giren minibüslerin, tescilli, çevreci ve yeni nesil güvenli ulaşım araçlarından üretilen elektrikli araçlar olduğu aktarıldı.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Büyükada Ermeni Kilisesi önünde minibüslerin önünde bekleyen Ada halkı ile polis arasında gerginlik çıkmış 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimlerin Hatice Kaymakçı, Beril Ünal, Cem Kesici, Cemal Üna, Onur Şen, Utku Eroğlu, Destan Özgit ve Muhammet Uygun olduğu öğrenildi.

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