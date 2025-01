Cevdet Yılmaz’dan Suriye ve terörsüz Türkiye mesajı: Ekonomimize olumlu yansıyacak

"Öncelikle terörün maliyetiyle ilgili bir analiz yapayım. Terörün bir insani maliyeti var tabii hiçbir can kaybının maliyeti ölçülemez. Ölçüye gelmeyecek bu yanını bir tarafta tutarak söylüyorum. Söyleyeceklerim onun dışındaki maliyetler ekonomik maliyetler.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİK

Şimdi Doğu, Güneydoğu bu süreç içinde ve ben inanıyorum ki, Türkiye ortalamalarının üzerinde bir büyüme kaydedecek. Doğu, Güneydoğu'da Gabar petrolünü görüyoruz. Terörsüz Doğu, Güneydoğu'da, Mardin'de, Diyarbakır'da boş odası kalmayan oteller ciddi bir canlanan turizm görüyoruz, yine Doğu'da hayvancılık görüyoruz. Bingöl'de devasa bir SÜTAŞ yatırımı görüyoruz. Günde bin ton süt işleyen tesislerin kurulduğunu görüyoruz. Bütün bunlar aslında orada yeniden ekonominin canlandığını gösteriyor. Dolayısıyla, biz teröre karşı aslında büyük bir başarı elde etmiş durumdayız. FETÖ'ye karşı, DEAŞ'a karşı ve PKK'ya karşı.

DEVLET BAHÇELİNİN MESAJLARI

Şimdi işte geldiğimiz süreçte ben şunu anlıyorum: Sayın Bahçeli her zaman önce milletim, devletim, sonra partim, sonra ben diyen bir siyasetçi. Siyasi hesaplarla değil, ülkenin geleceğiyle düşünen, uzun vadeli geleceği açısından doğru bulduklarını ortaya koyan bir devlet insanı. Dolayısıyla, buradaki perspektifi de şu: Terörsüz bir Türkiye. Bir taraftan da bölgemizdeki emperyalist gelişmeleri, Ortadoğu'da yaşanan gelişmeleri, Suriye'de yaşanan gelişmeleri ve bunların bölgemizde oluşturduğu riskleri bütün bunları görerek aslında iç cephemizi bütünleştirmemiz, kardeşliğimizi güçlendirmemiz ve terörsüz bir Türkiye olarak çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam etmemiz gerektiğinin bir ifadesi.

Bunun zaten ana vizyonunu da Cumhurbaşkanımız ortaya koymuş durumda, bu da Türkiye yüzyılı vizyonu. 100 yıllık bir cumhuriyetimiz var, çok büyük kazanımlarımız var, şimdi yeni bir yüzyıla girdik ve bu yüzyıl birçok alt başlığı var, ama bir tanesi de en temel başlıklarından biri huzurun ve kardeşliğin yüzyılı olacak diyor Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla, ana vizyonumuz da bu, bu vizyon çerçevesinde hareket ediyoruz. Terörün gölgesinde olmayan bir siyaset istiyoruz.

Şunun da hep altını çiziyorum ben: Terör demokrasinin de, kalkınmanın da düşmanıdır. Terörün olmadığı bir ortam ise demokrasiye de, kalkınmaya da güç verir. Terör varsa bir ortamda siz seyahat etme özgürlüğünüzü kullanamazsınız, düşüncelerinizi ifade etme özgürlüğünüzü kullanamazsınız, girişimcilik özgürlüğünüzü kullanamazsınız, yatırım ortamı gelişmez. Dolayısıyla, terörsüz bir Türkiye aynı zamanda daha hızlı kalkınan, demokratik standartlarını daha hızlı yükselten bir Türkiye demek. Biz artık terörün gündemden çıkmasını istiyoruz.

Terörün hiçbir siyasi parti üzerinde, hiçbir siyasi grup üzerinde gölgesinin devam etmesini istemiyoruz. Aslında terör olduğu sürece demokratik siyaset de olmaz. Elbette demokrasilerde çok partiler olacaktır, çok partili sistem zaten demokrasi. Farklı görüşler, farklı fikirler olacaktır, ama terörün gölgesinde siyaset olmamalı. Hiçbir parti, hiçbir grup hem ben demokratik siyaset yapıyorum deyip hem de terörle iç içe veya dirsek teması içinde olamaz. Dolayısıyla, terörün ortadan kalktığı, demokratik siyasetin güçlendiği bir ortamda Türkiye kardeşliğini, huzurunu daha da pekiştirecektir. Burada gördüğümüz kadarıyla Meclis çerçevesinde bir diyalog başlamış durumda bu da çok doğru bir yaklaşım. Çünkü şu an ki Meclis'imiz Cumhuriyet tarihimizin temsil gücü en yüksek Meclislerinden bir tanesi, belki de en yükseği. Çünkü çok sayıda parti seçimle geldi ve her birinin belli sayıda milletvekili var. Seçmenin yüzde 95'inden fazlası yanlış hatırlamıyorsam temsil ediliyor şu an ki Meclis'imizde, yani çok geniş bir temsil tabanına sahip bir Meclis'imiz var. Meclis dışı kalmış bazı küçük partiler de var, ama yüzde 95'i seçmenin yansımış durumda. Dolayısıyla, Meclis çerçevesinde yapılacak istişareler, değerlendirmeler çok kıymetli hem Cumhur İttifakı hem de diğer muhalefet partileri tarafından yapılacak değerlendirmeler bunları bu süreci hep birlikte takip edeceğiz.

PKK'NIN SİLAH BIRAKMASIYLA BÖLGEYE GELECEK YATIRIMLARIN PERİYODU

Şimdi terörün olmadığı bir ortam hem Türkiye için hem çevre ülkelerimiz için, Ortadoğu için çok çok önemli ve yatırım ortamını iyileştirecektir. Bunu bir yılla kısıtlamak doğru değil bence, genel anlamda yatırım ortamı, ekonomik kalkınma ortamı çok çok iyileşecektir. Zaten terörün bu bölgeye başımıza bela edilmesinin en büyük sebeplerinden biri de bu bence. Enerjimizi başka alanlarda harcayıp gerçek anlamda kalkınmamıza, gelişmemize de engel oluyor bu yapılar. Bunların ortadan kalktığı bir ortamda kaynaklarımızı da dikkatimizi de işte çok daha esaslı konulara, teknolojimizi nasıl geliştireceğiz, ülkemizi nasıl büyüteceğiz, insanımızı nasıl daha nitelikli yetiştiririz? Beşeri sermayeye nasıl daha fazla yatırım yaparız bunlarla uğraşacağız ve bu uzun vadeli kalkınmamıza büyük destek olacak diye düşünüyorum."