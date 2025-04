T.C.BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/87 TLMT.

SATIŞ İLANIN AŞAĞIDA YAZILI BORÇLUYA İLANEN TEBLİĞ İLANIDIR

BORÇLU : MEHMET CİLVEZ, 50*******36 TC Nolu,

ADRESİ: Nuriye Mah. Emektar Sk. No:8 İç Kapı No:3Battalgazi/MALATYA

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI :İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, Bahçelievler Mevkii, 12008 Parselde Kayıtlı, 709,50 M2 Yüzölçümlü Ana Taşınmazda 50/3600 Arsa Paylı, 6. Kat 44 Nolu Bağımsız Bölüm, Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ :Bakırköy 9. İcra Hukuk Mahkemesi2023/383 Esas 2024/113 Karar sayılı dosyasından kesinleşen 04.01.2024 tarihli bilirkişi raporuna göre "

A-Adres Özellikleri: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Şirinevler Mahallesi, Karaoğlanoğlu Caddesi No:1, Birlik Apartmanı, 6. Kat, D:44 iç kapı numaralı adreste yer almaktadır.

B- Yakın Çevre Özellikleri: Konu taşınmaz, İstanbul İli,Bahçelievler İlçesi, Şirinevler Mahallesi, Karaoğlanoğlu caddesi ,No:1, Birlik Apartmanında konumludur. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle bitişik nizamda inşa edilmiş 5-6 katlı konut ve ticaret amaçlı bodrum + zemin + 6 normal kat olacak şekilde yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, orta-üst düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergahına yakınlığı, ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Yakın çevresinde Memorial Bahçelievler Hastahanesi, Adnan Kahveci Bulvarı caddesi, Şirinevler metrobüs ve metro İstasyonu, Yeşilköy hava limanı ile E5-Karayolu bulunmaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır.

C- Site Özellikler: Taşınmaz site içinde bulunmamaktadır.

D- Parsel Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazın yer aldığı parsel kareye benzer geometrik şekilli olup sınırları düzgün ve belirgindir. Ana taşınmazın kuzey ve batı cephesi komşu parseller ile doğu ve güney Cephesi imar yolu Karaoğlanoğlu caddesi ve E5 YAN YOLU-ATAKÖY KAVŞAĞI ile sınırlıdır.

E-Bina özellikleri: Kiymet takdiri itirazına Konu taşınmaz 709,50 m2 alanlı arsa üzerine inşa edilmiştir. Konu taşınmaz 1 bodrum + zemin + 7 normal kattan müteşekkil, betonarme-karkas, bitişik nizamda inşa edilmiştir. Bahçelievler Belediyesi İmar Müdürlüğünde bulunan bila tarih ve sayılı Ahmet Doğantekine ait mimari projesinin olduğu görülmüştür. Mimari projesine göre parsel üzerinde toplam 52 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Katta 6 daire konumludur. Bodrum ve zemin katında işyerleri-dükkanlar Ve apartman girişi 7 normal katında altışar mesken olmak üzere toplam 52 adet b.bölüm bulunmaktadır. Bodrum katında 1-2 nolu imalathane, kapıcı dairesi ile sığınak; Zemin katında ise apartman girişi ve 8 adet dükkan-işyeri; 1-7 normal katlarında altışar adet daire olmak üzere toplamda 52 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Kat Mülkiyetlidir. Bina giriş bölümü, kat sahanlıkları ve merdiven basamakları mermer kaplama, duvarları plastik boyalıdır. Binanın dış duvarları dış cephe boyalıdır. Isınma doğal gazlı kombili kaloriferlidir. Kalorifer tesisatı mevcuttur. Binada asansör vardır. Kıymet takdir konusu mesken ana yapının 6. kattaki 44.bağımsız bölüm numaralı meskendir. Ana yapının merdiven basamakları mermer kaplamalı. Merdiven korkuluklar alüminyum doğramalıdır. Merdiven boşluğu duvar ve tavan yüzeyleri sıvalı ve plastik badanalıdır. Ana yapının dış cephesi sıvalı ve akrilik boyalı, çatı ahşap çatı ve üzeri kiremitle kaplıdır. Tapu kaydında mesken olarak görünmektedir. Ana taşınmaz yaklaşık 45-46 yıllıktır.

F- (44) B. Bölüm nolu 6. Kat mesken vasıflı taşınmazın özellikleri : Kıymet takdir konusu meskeninde bulunduğu ana yapı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş olup, kat Mülkiyetlidir. Onaylı mimari projesi incelenmiştir. Davaya konu taşınmaz kat kattaki konumu ve mimari alan ile onaylı projesine uygundur. Kıymet takdir konusu mesken ana yapının 6. Normal kattaki 44.bağımsız bölüm numaralı meskendi . İç kapı numarasının 44 olduğu görülmüştür. Doğalgaz sayacından da teyit edilmiştir. Dava konusu taşınmaz 6 bağımsız bölüm numaralı mesken nitelikli taşınmazdır. Projesine göre 6 nolu bağımsız bölüm bina girişin sağlandığı Karaoğlanoğlu caddesinden apartman girişinin sol ön kolunda 6. Katta konumludur. Meskenin onaylı projesinde: antre, banyo, wc, 3 adet yodası, mutfak, salon, ve 4 adet balkon hacimlidir. Balkonlardan yatak odası önündeki hacim ve mutfak önündeki hacim pvc malzeme ile kapatılarak oda+mutfak kullanım alanına dahil edildiği tespit edilmiştir. Ayrıca bina eski tip mimari örneklerinde bulunan salondan oturma-yemek odasına geçiş yapılan ara duvar tadilat ile kemer şekline getirildiği tespit edilmiştir. Taşınmazın kapalı kullanım alanında mimari alan olarak değişiklik olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak 3 + 1 daire vasıflıdır. İç mefruşat: Salon ve oda döşemeleri ahşap laminant parke, antre, mutfak banyo , we döşemeleri seramik, banyo ,wc duvar yüzeyleri tavana kadar fayans kaplamalıdır. Dairenin giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar ahşap panel kapı, pencere doğramaları pvc malzemeden imal edilmiş ısı camlıdır. Duvar ve tavan yüzeyleri alçı sıvalı, tavan karton piyerli ve plastik badanalı, duvar yüzeyleri saten boyalıdır. Mutfak tezgah altı ve tezgah üstü dolaplar ahşap MDF malzemeden imal edilmiştir. Tezgah üzeri sunni mermerdir. Isıtma sistemi doğalgazlı kombi sistemli kaloriferlidir. Konu taşınmazın Elektrik, suyu ve doğalgazı mevcuttur. Onaylı projesi ile uyumludur. 44 numaralı bağımsız bölüm binanın 6. n katında, bina girişine göre sol kolda ön cephede, köşe konumludur. Taşınmaz mimari projesinde net; 95 m2, (4 adet balkon alanı dahildir) olmak üzere brüt 108 m2 kullanım alanlıdır. Taşınmaz konut olarak kiracı tarafından kullanılmaktadır. Genelde bakımlı olup masraf gerektirmemektedir." denilmektedir.

İMAR DURUMU :Bahçelievler Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 31.05.2023 tarihli ve 10462 sayılı yazısında, 12008 Parsel sayılı yer, 21.06.2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler revizyon Uygulama İmar Planında, ikiz nizam, 6 kat Ticaret+Konut alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir. Söz konusu taşınmazın imar işlem dosyasında yapılanTetkikte; 09.08.1976 tarih ve 4743 sayı ile temel ruhsatı ve 22.03.2000 tarih ve 147 sayılı güçlendirme ruhsatı bulunduğu belirtilmektedir.

Kıymeti : 3.400.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Beyan: Y.Planı: 18/05/1977Beyan(AT): Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetinegeçmiştir. 08/10/2009-19838 (Şerhler ve beyanlar tapu kaydı gibidir.) Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 15:00

