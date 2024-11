Başkan Erdoğan AK Parti Gelibolu İlçe Kongresi'ne telefonla bağlandı! Çok net mesaj. "Yeni bir dönemin adımlarını atıyoruz"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin (AA)

"2026 ENFLASYONUN ÜSTESİNDEN GELDİĞİMİZ BİR YIL OLACAK"

Küresel sıkıntılardan kaynaklanan bölgesel darboğazların tetiklediği ekonomik sıkıntıların da farkında olduklarını aktaran Şahin, "Bu sınamaların çok çetinlerini geride bıraktığımız yıllarda yaşadık ve bunların hepsinin üstesinden gelmiş bir partiyiz. Bölgede yaşanan krizlerden, kaoslardan, savaşlardan ve 2 yıl önce yaşadığımız asrın felaketi 6 Şubat depremlerinden kaynaklanan problemleri aşacağımız günleri, haftaları, ayları, yılları önümüzdeki zaman zarfı içinde hep birlikte yaşayacağız." dedi.

2025 enflasyonu dizginledikleri, 2026'da enflasyonun üstesinden geldikleri bir yıl olacağını ifade eden Şahin, "Cari açığımızdaki olumlu gelişmeleri hep birlikte takip ediyoruz. Merkez Bankamızın rezervlerinin 159 milyar dolar ile rekor kırdığını görüyoruz. İnşallah enflasyonu düşürerek, kontrol altına alarak vatandaşımızın satın alma gücünü daha da arttırarak, yaşam kalitesini arttıracak, refah seviyesini arttıracak çok daha güzel, mutlu, huzurlu günleri birlikte Allah'ın izniyle inşa edeceğiz." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda Filistin'in haklı davasının savunuculuğunu yaptığını, bütün itirazlara, karşı koymalara rağmen Filistinlilerin sesi, vicdanları olduğunu belirten Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz de tüm desteğimizle, duamızla, Filistinli kardeşlerimizin yanında bugüne kadar olduğumuz gibi bundan sonra da yer almaya devam edeceğiz. Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail Başbakanı Netanyahu ve savunma bakanı hakkında geçtiğimiz günlerde tutuklama kararı verdi. Bu umut verici gelişmenin bir an önce infaz edilmesini, bu eli kanlı katillerin bir an önce tutuklanmasını ve insanlık önünde hesap vermesini diliyor ve bunun her platformda takipçisi olmaya devam edeceğimizi söylüyoruz. 85 bin tır yardımı, Filistinli kardeşlerimize ulaştırdık. İsrail ile ticaretimizi tamamen kestik ve onların yanında yer aldığımızı her platformda bütün dünyayla paylaşmaya devam ediyoruz."