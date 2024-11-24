Başkan Erdoğan AK Parti Gelibolu İlçe Kongresi'ne telefonla bağlandı! Çok net mesaj. "Yeni bir dönemin adımlarını atıyoruz"

Başkan Erdoğan, "Gelibolu'da bir ilki bizlere yaşattınız ve bundan sonra da Gelibolu'da çok daha farklı bir sürecin temelini atacaksınız. Çok daha farklı yepyeni bir dönemin inşallah Gelibolu başlangıcı olacaktır. Yeni bir dönemin adımlarını atıyoruz, atacağız ve bu konuda Gelibolu başı çekmelidir." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , "Çok daha farklı yepyeni bir dönemin inşallah Gelibolu başlangıcı olacaktır. Yeni bir dönemin adımlarını atıyoruz, atacağız ve bu konuda Gelibolu başı çekmelidir." dedi.

Başkan Erdoğan, AK Parti Gelibolu İlçe Kongresi'ne telefonla bağlandı (AA)



"AK PARTİ, TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA BACASI TÜTEN BİR SİYASET OCAĞIDIR"

AK Parti Genel Sekreteri Şahin ise konuşmasında, AK Parti'yi milletle birlikte kurduklarını, büyüttüklerini, tüm icraatları milletten aldıkları güç ve destekle gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Sahip oldukları milli, manevi ve ahlaki değerler üzerinden ülkeyi, dünya milletler ailesi içinde hak ettiği yere taşımak üzere kurulmuş bir parti olduklarını belirten Şahin, "AK Parti dünyamızı bir güneş gibi aydınlatan medeniyetimizi, günümüzdeki sancaktarlığına, bayraktarlığına talip bir partidir. AK Parti binlerce yıldır kesintisiz bir şekilde devam eden devlet silsilemizin günümüzdeki adı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet payidar kılmak için çalışan bir partidir. Biz, Türkiye partisiyiz." diye konuştu.

AK Parti'nin, herhangi bir grubun, zümrenin, bölgenin, mezhebin, meşrebin partisi olmadığını vurgulayan Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti yedi bölgesiyle 81 bir vilayetiyle, 85 milyonu kucaklayan bir partidir. AK Parti, Türkiye'nin dört bir yanında bacası tüten bir siyaset ocağıdır. AK Parti bir aşktır. AK Parti bir sevdadır. AK Parti bir inançtır. AK Parti bir idealdir. AK Parti Türkiye'nin AK Parti Türkiye partisidir. AK Parti binlerce yıllık dava çınarının, günümüzdeki genç ve taze filizidir.

Bizim siyaset yapmaktaki gayemiz, ülkemizin her bir yanında güveni ve asayişi temin etmek, ekmeğimizi büyütmek, ekmeğimizi hakça paylaşmak kalkınmayı gerçekleştirmek, demokrasiyi tesis etmek, hukuk devleti ilkesini tüm kurumlarıyla birlikte hayata geçirmektir."