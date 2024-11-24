Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü (AA)



İŞTE MASADAKİ KONULAR



İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında ticaret hacminin genişletilmesi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırmayı amaçladıklarını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki gerilimleri sonlandırmak için gayretlerini sürdürdüğünü, barış süreçlerine katkı vermeye devam edileceğini belirtti.

Erdoğan - Putin zirvesinin en önemli gündem başlıklarından biri de Suriye'de tesis edilmesi planlanan yeni süreç.



Başkan Erdoğan, bir yandan Suriye Devlet Başkanı Esad "Suriye-Türkiye arasındaki terör yapılanmalarını yok edelim, aramızdaki hukuku yeniden ihya etmemiz, bölgeyi çok daha fazlasıyla rahatlatır" çağrısını yaparken diğer yandan da arka kapı diplomasisi hız kazandı.



"BİZ TERÖR MESELESİNİ TARİHE KARIŞTIRMA KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Erdoğan son olarak Brezilya dönüşü net bir şekilde "Sınırlarımızda teröristana izin vermeyiz mesajı verdi.



Şu ifadeleri kullandı:

"Biz terör meselesini tarihe karıştırma konusunda kararlıyız. Sınırlarımızın ötesinde, sürekli ülkemize yönelik millî güvenlik tehditleri oluşturan yapılanmalara kesinlikle tahammülümüz yok. Bu konuda ne kadar net ve kararlı olduğumuzu bugüne kadar tüm muhataplarımıza ilettik. Yeni muhataplarımıza da bu yaklaşım tarzımızı, hedefimizi net bir biçimde anlatırız. Suriye'nin kuzeyi, Amerika'nın desteklediği PKK/PYD/YPG tarafından işgal edildi. Bu bölge yalnızca bizim için değil aynı zamanda Suriye için de son derece önemli. PKK/PYD/YPG'nin bu bölgeden temizlenmesi Suriye Yönetimi için de oldukça kritik. Suriye'deki iç savaş, komşumuzun topraklarında derin bir istikrarsızlığı beraberinde getirdi"