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Başkan Erdoğan - Putin zirvesinin arka planı! Suriye'ye harekat arifesinde kritik görüşme: "Milli güvenliğimiz her şeyden önde gelir"

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Mehmetçik Suriye'nin kuzeyini terörden temizlemek için harekat hazırlıklarını sürdürürken yapılan bu görüşmenin zamanlaması oldukça manidar. İki lider, hiç şüphesiz Suriye'deki son durum ve Trump döneminde oluşacak yeni denklemi değerlendirdi. Öte yandan Başkan Erdoğan "Milli güvenliğimiz her şeyden önde gelir" diyerek Putin'le görüşeceğini söylemiş, "Sınırlarımızda 'teröristan'a izin vermeyiz" mesajı vermişti.

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 16:26 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 17:24
Başkan Erdoğan - Putin zirvesinin arka planı! Suriye’ye harekat arifesinde kritik görüşme: Milli güvenliğimiz her şeyden önde gelir

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Ankara - Moskova hattında zamanlaması manidar kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

Mehmetçik Suriye'nin kuzeyini terörden temizlemek için harekat hazırlıklarını sürdürürken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le tele-zirve yaptı.

Başkan Erdoğan Putin ile görüştü

Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü (AA)Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü (AA)

İŞTE MASADAKİ KONULAR

İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında ticaret hacminin genişletilmesi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki gerilimleri sonlandırmak için gayretlerini sürdürdüğünü, barış süreçlerine katkı vermeye devam edileceğini belirtti.

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Erdoğan - Putin zirvesinin en önemli gündem başlıklarından biri de Suriye'de tesis edilmesi planlanan yeni süreç.

Başkan Erdoğan, bir yandan Suriye Devlet Başkanı Esad "Suriye-Türkiye arasındaki terör yapılanmalarını yok edelim, aramızdaki hukuku yeniden ihya etmemiz, bölgeyi çok daha fazlasıyla rahatlatır" çağrısını yaparken diğer yandan da arka kapı diplomasisi hız kazandı.

"BİZ TERÖR MESELESİNİ TARİHE KARIŞTIRMA KONUSUNDA KARARLIYIZ"
Erdoğan son olarak Brezilya dönüşü net bir şekilde "Sınırlarımızda teröristana izin vermeyiz mesajı verdi.

Şu ifadeleri kullandı:

"Biz terör meselesini tarihe karıştırma konusunda kararlıyız. Sınırlarımızın ötesinde, sürekli ülkemize yönelik millî güvenlik tehditleri oluşturan yapılanmalara kesinlikle tahammülümüz yok. Bu konuda ne kadar net ve kararlı olduğumuzu bugüne kadar tüm muhataplarımıza ilettik. Yeni muhataplarımıza da bu yaklaşım tarzımızı, hedefimizi net bir biçimde anlatırız. Suriye'nin kuzeyi, Amerika'nın desteklediği PKK/PYD/YPG tarafından işgal edildi. Bu bölge yalnızca bizim için değil aynı zamanda Suriye için de son derece önemli. PKK/PYD/YPG'nin bu bölgeden temizlenmesi Suriye Yönetimi için de oldukça kritik. Suriye'deki iç savaş, komşumuzun topraklarında derin bir istikrarsızlığı beraberinde getirdi"

Başkan Recep Tayyio Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin (Takvim.com.tr arşiv)Başkan Recep Tayyio Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin (Takvim.com.tr arşiv)

PUTİN'LE "SURİYE" GÖRÜŞMESİ

"Milli güvenliğimiz her şeyden önde gelir ve her konunun üzerindedir. Bu konuda Rusya ile gerekli görüşmelerimizi yapmak suretiyle Suriye'deki bu havayı bölgenin lehine çevirme gayretindeyiz." diyen Erdoğan, Putin'le de görüşeceğini ifade etti.


Ankara - Moskova hattındaki bahse konu bu görüşme bugün gerçekleştirildi.

Başkan Recep Tayyio Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin (Takvim.com.tr artşiv)Başkan Recep Tayyio Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin (Takvim.com.tr artşiv)

RUSYA'DAN "DEVREDEYİZ" MESAJI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ankara - Şam hattındaki normalleşme girişimlerini desteklediklerini belirterek "Her iki başkentten de diyaloğun yeniden başlatılmasına ciddi ilgi duyulduğuna dair sinyaller geldiğinden, müzakere sürecinin hızla yeniden başlatılmasını aktif bir şekilde teşvik edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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