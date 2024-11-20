Geliri hayır kurumlarına bağışlanacak! Mica Ertegün’ün 1 milyar dolarlık sanat koleksiyonu satışa çıkarıldı

ABD'de kurduğu Atlantic Records plak şirketi ile sanat dünyasına The Rolling Stones, Led Zeppelin, Eric Clapton, Aretha Franklin, Ray Charles gibi isimleri kazandıran müzik adamı Ahmet Ertegün'ün eşi Mica'nın sanat koleksiyonu, yeni sahiplerine uluşmaya başladı. Hayatını 2006'da kaybeden Ertegün'le 1960 yılında evlenen ve geçen yıl vefat eden iç mimar ve koleksiyoner Mica Ertegün'ün çeşitli ülkelerdeki konutlarından getirilen eserler, New York'taki Christie's Müzayede Evi'nde toplandı. Değeri 1 milyar doları bulan koleksiyonun satışına dün itibariyle başlandı. Bu açık artırmada René Magritte'in "L'empire des lumières" (Işık İmparatorluğu) adlı tablonun 95 milyon dolardan açık artırmaya çıkarılacağı vurgulandı. Satışa sunulanlar arasında zarif mobilyalar ve mücevherler de vardı!

Ahmet Ertegün ile Mica Ertegün, 1960 yılında evlenmişlerdi. İç mimar olan Mica Ertegün MAC II isminde bir tasarım firması kurdu. Tasarımları dünyaca ünlü mimari dergilerde yer aldı. Ertegün çifti yaptıkları büyük bağışlarla da tanınıyordu.