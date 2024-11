Yenidoğan çetesi mağduru anne yaşadığı zulmü anlattı: Onların ilaçlarıyla çocuğumuz bu hale gelmiş! | Benim çocuğumunda testislerini sıktılar mı?

"BENİM ÇOCUĞUMUN DA TESTİSLERİNİ SIKTILAR MI?

Anne Nuray, "Düşündükçe çıldırıyorum. Her gün bir haber çıkıyor. En başta erkek bebeklerin testislerini sıkarak kurutmaları.Ben onun için çocuğumu şu an doktora göstereceğim. Bu da aklıma gelmeyen bir şeydi. İlaçların dışında, yanakları sıkılan çocukları da görmüşsünüzdür. Benim çocuğuma da yapıldı mı ? Benim çocuğum da bu zülmü bu işkenceyi gördü mü ? Şikayetçi olduk tabii ki. Hatta dün dosyaya girmek için dün kaleme gittik. Zaten hakimin dosyaları gördüğünü bildiğini, gerekirse ekleyebilir ya da tekrar bizim için aynısından bir dava olabilir. Şu an onu bekliyoruz" şeklinde konuştu.