Yenidoğan çetesi mağduru anne yaşadığı zulmü anlattı: Onların ilaçlarıyla çocuğumuz bu hale gelmiş! | Benim çocuğumunda testislerini sıktılar mı?

"ONLARIN İLAÇLARI SEBEBİYLE GELİŞİM GERİLİĞİ OLDU"

Hastanedeki yanlış tedaviler sonrası çocuğuna gelişim geriliği teşhisi konulduğunu belirten Nuray, "Akranları gibi olmadığını biraz büyüyünce fark ettik. Akranlarının döneminde, emeklemedi, o dönemde yürümedi, o dönemde koşup oynayamıyordu, daha geri bir çocuktu. Sonra tabi bunlar için de doktora gittik. Gelişim geriliği çıktı. Zor bir süreçti. Biz bu olaylar çıkana kadar bundan dolayı olduğunu inanın düşünmedik. Hep dedik, acaba erken doğdu ondan mı? Ta ki, bu olaylar çıkıp diğer bebeklere de aynı şeyin yapıldığını duyduk, anladık ki bizim çocuğumuz da onların ilaçlarıyla, onların tedavileriyle bu hale gelmiş bir çocuk" ifadelerini kullandı.