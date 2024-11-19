Yenidoğan çetesi mağduru anne yaşadığı zulmü anlattı: Onların ilaçlarıyla çocuğumuz bu hale gelmiş! | Benim çocuğumunda testislerini sıktılar mı?

Yenidoğan bebeklerin ölümüne sebep olan ve devleti zarara uğratarak maddi çıkar elde eden cani çete yargılanıyor.
Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayı mağdur aileler de takip ediyor.
Mağdur anne Çiğdem Sarı Nuray, Bağcılar Şafak Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeğiyle yaşadıkları süreci anlattı
Mağdur anne Çiğdem Sarı Nuray, 2019 yılında Şafak Hastanesi'nde doğum yaparak kucağına aldığı 5 yaşındaki Bahadır Nuray'a gelişim geriliği teşhisi kondu. Anne Çiğdem Sarı Nuray şikayetçi oldu ve yaşadıklarını anlattı.
Yenidoğan çetesi yargılanıyor
EŞİM ÇOCUĞUMUZU ZORLA ALABİLDİ
Bebeğini kucağına alamadığını söyleyen Nuray şu ifadeleri kullandı:
"Bebeğim kuvözde kaldı, diğer insanlarda olduğu gibi değişik teşhislerle 19 gün boyunca kuvözde tuttular. 19 günün sonunda vermiyorlardı, eşim zorla imza karşılığı alabildi. Her gittiğimizde değişik teşhis koyulup, ilaç verilmeye başlandı. En basiti, epilepsi. Nörolojik sorunları var, enfeksiyonu yüksek, emme refleksi yok diyerek türlü türlü teşhisler konularak en son beyine şant takılacak dediğinde eşim alma kararı aldı çocuğa da zulüm. Delik deşik oldu serumlardan dedik. 19. günün sonunda aldık biz bebeğimizi. Bayramdı, aldığımızda dediler ki 'Nöbet geçirebilir, ölebilir, siz alıyorsunuz sorumluluk kabul etmiyoruz' ısrarla bırakmak istemediler. Biz 'Tamam bütün sorumluluğu alıyoruz, burada mahvolacağına evde olsun' dedik. O güne kadar kucağıma da vermemişlerdi. Kucağıma aldığımda çocuğun emme refleksi olduğunu gördüm. Gayet emiyordu da. Nöbet geçirmedi, gayet iyi ilerleme görüldü"
Mağdur anne Çiğdem Sarı Nuray (DHA)