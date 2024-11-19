Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliğiyle savunma: "Devleti soymak milleti soymaktan şereflidir"

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada duruşma ikinci gününde devam ediyor.

Bakırköy Adliyesi, 21. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nda görülen duruşmaya mağdur ve müştekiler, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katılıyor. 19 özel hastanenin iddianamede yer aldığı davada sanıklar hakkında 17 bin yıl hapis cezası isteniyor. Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık, 15 tutuksuz sanık ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak sanık müdafilerin isimleri okundu. Duruşma hemşire olarak görev yapan tutuklu sanık Hasan Basri Gök'ün savunmasının alınmasıyla başladı.

Yenidoğan (AA)

"CİMER ŞİKAYETİNİ BEN YAPMIŞTIM"

Verilen 45 dakikalık aranın ardından sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Saat 15.00 sıralarında başlayan duruşmada tutuklu sanık hemşire Deniz Korkmaz, savunma yapmaya başladı.

Yenidoğan (AA)

Korkmaz savunmasında, "Hastanede bebek yoğun bakımda çalıştım. Hemşireyim. Hakkımda yapılan suçlama somut delillere dayanmıyor. İşin komik tarafı bu davanın CİMER şikayetini ben yapmıştım. e-Devlet'te de kaydı var; ama burada tutuklu olan benim" dedi.

"ÇÖPE ATILMASI GEREKEN İLACI SATTIM"

Korkmaz ilaç satışıyla ilgili sorulan bir soruya ise, "Fırat Sarı beni arayıp, evimde kaç tane olduğunu sordu ama benim evimde yoktu. Zaten ben o gün evde değil hastanedeydim. Hastanede kaç tane olduğunu bildirdim. Hakan Doğukan Taşçı ile ilaç hakkındaki konuşmamız ise çöpe atılması gereken ilaçlar vardı. Ben de bunları atmak yerine Hakan Doğukan Taşçı'ya sattım. Benden elimdeki şişeleri istemişti. Başka hiçbir eylemde bulunmadım. Anlattığım ve duyduğum her şeyi anlattım. Epikriz yazmak hekimin işidir. GMZ şirket, sağlık ve turizim üzerineydi. Fırat Sarı, şirketi benim üzerime yapacağını söyledi. 'Sen de şirket sahibi olursun' dedi. Ben de maalesef kabul ettim. Şirketi Sümeyye Nur Arslan yönetiyordu. Genelde para işleriyle Sümeyye ilgileniyordu. Şirket için Hasan Basri Gök'e velayet verildiğini biliyorum. Bir hemşireye 5 hasta düşüyordu. Çok fazla yoğunluk vardı. Hastayı eşya gibi görülüyordu. Avcılar Hospital'de sıkıntı çıktığında Fırat Sarı giderdi. Duyumlarım var gördüğüm şeyler yok" şeklinde konuştu.

PİŞKİN CEVAP: TAŞ MI YİYELİM?

Avukatlardan, Korkmaz'a, "Çalıştığınız hastanelerde neden çalıştınız?" şeklinde bir soru yöneltirken Korkmaz pişkin bir şekilde, "Taş mı yiyelim?" diyerek cevap verdi.

Kurtlar Vadisi dizisindeki Pala karakteri (Takvim.com.tr/Arşiv)

KURTLAR VADİSİ REPLİĞİYLE SAVUNMA

Korkmaz'ın savunmasını yaptığı sırada dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Mahkeme başkanının, "Devleti soymak milleti soymaktan şereflidir" sözünü sorması üzerine Korkmaz, "Kurtlar Vadisi'nde bir replik vardı. Onu kullandım" yanıtını verdi.



Bilindiği gibi Kurtlar Vadisi dizisinde Pala karakteri, Hüsrev Ağa karakteriyle yaşadığı bir olay sonrası, "Devleti soymak milleti soymaktan şereflidir." diyerek cevap vermişti.