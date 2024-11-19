Yenidoğan çetesi mağduru anne yaşadığı zulmü anlattı: Onların ilaçlarıyla çocuğumuz bu hale gelmiş! | Benim çocuğumunda testislerini sıktılar mı?

Bebeklerin ölümüne sebep olan ve devleti zarara uğratarak maddi çıkar elde eden Yenidoğan çetesi yargılanıyor. Davayı takip eden mağdur anne Çiğdem Sarı Nuray doğumunun ardından yaşadığı zulmü anlattı. Anne Çiğdem Sarı Nuray, "Bebeğim kuvözde kaldı, diğer insanlarda olduğu gibi değişik teşhislerle 19 gün boyunca kuvözde tuttular. Eşim zorla imza karşılığı alabildi. Akranları gibi olmadığını biraz büyüyünce fark ettik. Gelişim geriliği çıktı." dedi. Anne Nuray, "Anladık ki bizim çocuğumuz da onların ilaçlarıyla, onların tedavileriyle bu hale gelmiş bir çocuk." ifadelerini kullandı.