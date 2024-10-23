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MHP Lideri Devlet Bahçeli teröristbaşı Öcalan’a seslendi: Gelsin TBMM konuşsun terörün tamamen bittiğini haykırsın

MHP Lideri Devlet Bahçeli, teröristbaşı Öcalan’a seslendi. “Meclis’e gelsin, DEM grubunda silah bırakıldığını ilan etsin. Umut hakkı için yasal düzenlemeye varız. Adres İmralı’dan DEM’e uzansın. Hodri meydan” dedi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024
MHP Lideri Devlet Bahçeli teröristbaşı Öcalan’a seslendi: Gelsin TBMM konuşsun terörün tamamen bittiğini haykırsın

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MHP Lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında tarihi bir çağrı yaptı. Şu ifadeleri kullandı: Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine değil bin yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirmeye ihtiyacı vardır ve olmalıdır. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda terörü sıfırlamak, milli birlik ve beraberliği çelikleştirmek amacına matuf hüküm cümlem şöyledir: Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum. Tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni çözüm süreci tartışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirildiği sırada "Her türlü hizmete hazırım" dediğini anımsattı. "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, "Umut Hakkı"nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın. Terör sorunu ülke gündeminden çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız. Türkiye ve Türk milleti için her fedakârlığı yapmaya, her adımı atmaya kararlıyız. Kürt kardeşlerim, gelin bir olalım, aramıza girmek isteyenleri, bozguncuları çöplüğüne gönderelim" ifadelerini kullandı.

TARİHİ ÇAĞRI
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Türk siyasetinde 22 Ekim bir dönüm noktasıdır. Artık siyasi analizler, 22 Ekim öncesi ve 22 Ekim sonrası olarak değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR CEVAP
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçeli'nin sözlerine "Türkiye'de bir daha şehit gelmeyecekse, bir daha kan kmayacaksa, analar ağalamayacaksa, askere silah doğrulmayacaksa bu ülke bir ve beraber olacaksa... Bunun için söylenen her söz ve söyleyen her aktör kıymetlidir. Kim ne söz söylüyorsa bu sözlere kıymet veriyoruz. CHP olarak diyoruz ki; terörün bitmesine, annelerin gözünün yaşının silinmesine biz tam destek vereceğiz. Ne yapılacaksa TBMM'de yapılmalıdır. Ne yapılacaksa şeffaflıkla yapılacak, süreç samimiyetle yürütülecek" diye cevap verdi.

BİZ HAZIRIZ
DEM Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı sonrası MYK'yı olağanüstü topladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Kürt sorununun çözümü TBMM'dir. Siyasette muhatap DEM Parti'dir. Kürt sorununun çözümünde pusula demokratik müzakeredir. Onurlu barış için inisiyatif almaya hazırız" dedi.

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