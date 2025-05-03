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Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC'den ayrıldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ayrıldı. Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'ndan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri uğurladı.

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 20:11 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 20:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC’den ayrıldı!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ayrıldı.

Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, Lefkoşa'daki temaslarının ardından İstanbul'a hareket etti.

Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'ndan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri uğurladı.

Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da KKTC'den ayrıldı.

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