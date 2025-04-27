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Ekrem İmamoğlu'nun jammer skandalına CHP'li Barış Yarkadaş'tan tepki: Hukuksuz, 3 yıla kadar hapis cezası var

Yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu ve ekibinin bavulla bir otele gidip güvenlik kamerasını bantlayarak yaptığı gizli toplantı büyük tartışma konusu oldu. Görüntülerin gündem olmasının ardından "Bavulda ne var? Neden kamera bantlanıyor" soruları havalarda uçuştu. CHP kanadından skandal ile ilgili daha vahim bir açıklama geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bavulda sinyal kesici yani jammer olduğunu itiraf etti. Jammer skandalına CHP'li Barış Yarkadaş sessiz kalamadı. Ekrem İmamoğlu'na "seni devlet korur" diyen Yarkadaş, "Yaptıkları yanlış ve hukuksuz. Davayı zora sokar. 3 yıla kadar hapis cezası var" dedi. Öte yandan konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, yaşananların bir FETÖ taktiği olduğunu söylerken Melih Altınok ise Saraçhane medyasının sessizliğine dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 09:02 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 09:05
Ekrem İmamoğlu’nun jammer skandalına CHP’li Barış Yarkadaş’tan tepki: Hukuksuz, 3 yıla kadar hapis cezası var

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İBB'ye yolsuzluk soruşturması devam ederken 'suç örgütü lideri' tanımıyla tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yeni görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

Ekrem İmamoğlu'nun gizli görüşme için otele girdiği anlar (Ekran görüntüsü)Ekrem İmamoğlu'nun gizli görüşme için otele girdiği anlar (Ekran görüntüsü)

İmamoğlu ve ekibinin Adnan Çebi'ye ait Sarıyer'deki Otel'de 12 Ekim 2024 tarihinde gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Otele gelen isimler ise İmamoğlu'nun çekirdek ekibi Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Hüseyin Köksal ve Fatih Keleş.

İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen'in kamerayı bantladığı an (Ekran görüntüsü)İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen'in kamerayı bantladığı an (Ekran görüntüsü)

Görüşme öncesinde bir kişinin bavulla geldiği ve korumasının güvenlik kamerasını bantla kapadığı anlar çok konuşuldu.

BAVULLARDAN JAMMER ÇIKTI: İMAMOĞLU VE EKİBİ NEYİ GİZLEMEK İSTEDİ?

Bu skandal gelişmelerin ardından İBB sır valizlerin içinde sinyal kesici jammerların olduğunu belirtti. Ekrem İmamoğlu'nun hem bir otelde gizli görüşme yapması hem de söz konusu bavulların içinden jammerların çıkması büyük tartışma konusu oldu.

CHP bavullarda jammer olduğunu açıkladı (X)CHP bavullarda jammer olduğunu açıkladı (X)

DAVAYI ZORA SOKTU YAPTIKLARI YANLIŞ

CHP'li Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayın programında Ekrem İmamoğlu'nun jammer skandalına tepki gösterdi.

CHP yandaşı Barış Yarkadaş'tan Ekrem İmamoğlu'na tepki (Ekran görüntüsü)CHP yandaşı Barış Yarkadaş'tan Ekrem İmamoğlu'na tepki (Ekran görüntüsü)

"Seni devlet korur" diyen Yarkadaş izinsiz jammer kullanımının hukuksuz olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Bak yaptıkları yanlış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kamu yöneticisini kamu korur, devlet korur. Zaten devlet senin yanına 4 tane polis vermiş. Bir de Ekrem Bey'in görmediği polisler var. Sen onları görmezsin bilmezsin. İstihbarat ayrı durum değerlendirmesi yapar. Senin gittiğin resmi programlarda da o ilçenin emniyet müdürlüğü önlem alır. Sen eğer böyle bir kaygı taşıyorsan efendim ben izleniyorum, dinleniyorum, terör örgütlerinin hedefiyim diyorsan İstanbul Valisi ile konuşursun. İçişleri Bakanı ile konuşursun. Benim güvenlik seviyemi artırın dersin. Ekrem İmamoğlu gibi göz önünde olan bir siyasetçinin jammer ile dolaşması, gittiği otelde bantla kamerayı kapatması davasını hukuken zora sokar."

Jammer skandalına CHP'li Barış Yarkadaş'tan tepki

CHP yandaşı Barış Yarkadaş'tan Ekrem İmamoğlu'na tepki (Ekran görüntüsü)CHP yandaşı Barış Yarkadaş'tan Ekrem İmamoğlu'na tepki (Ekran görüntüsü)

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR!

"Jammer kullanabilmen için Valilikten izin alman gerekir. İzin almadan jammer kullanırsan sıkıntıya girersin. Yasal sonuçlar doğurur. 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanırsın. Hiçkimse Valilikten izin almadan jammer kullanamaz. O zaman tapu dairesinin müdürü ben de kullanayım der. Ekrem İmamoğlu'nun gereksiz yere tartışılmasına yol açıyor. Kim gelip dediyse jammer kullanalım, kamerayı bantlayalım İmamoğlu'nun o an onu tokatlaması lazım. Kim bu aklı verdiyse kim bu kriminal görüntünün içine soktuysa o Ekrem İmamoğlu'na en büyük düşmanlığı yapan kişi ya da kişilerdir. Böyle bir şey olmaz. Sen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanısın kardeşim. Senin güvenliğini devlet almak zorunda zaten alır da. Toplantı da yapacaksan. İBB'nin Florya'da, Sarıyer'de, Saraçhane'de güzel tesisleri var. Her yerde var. Bu görüntü şimdi ne yaptı biliyor musun.Bu görüntü Ekrem İmamoğlu'nu gerçekten gereksiz bir tartışmanın içine soktu. Siyasetçinin doğru tavır alması gereken yer tam da bu nokta"

CHP yandaşı Barış Yarkadaş'tan Ekrem İmamoğlu'na tepki (Ekran görüntüsü)CHP yandaşı Barış Yarkadaş'tan Ekrem İmamoğlu'na tepki (Ekran görüntüsü)

NE SAKLIYOR?
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ise "Şu soruyu herkes sormalı: İstanbul'u yöneten biri, kimden neyi saklıyor? Hadi Escobar olsan, CIA peşindedir; hadi MOSSAD ajanı olsan, yakalanmamak için böyle tedbir alırsın. Ama sen İstanbul'un belediye başkanısın! Neyin telaşı bu?" diye sordu.

Gizli görüşme için otele getirilen jammerlar (Ekran görüntüsü)Gizli görüşme için otele getirilen jammerlar (Ekran görüntüsü)

BİREBİR FETÖ TAKTİĞİ
Övür İmamoğlu'nun bu hamlesinin FETÖ taktiği olduğunu şu sözlerle ifade etti:

Bu yapının tipik davranışıdır: İz bırakmamak. Ve kameraların kapatılması, işte tam bu "örgütsel refleksin" dışa vurumu.
Bire bir FETÖ taktiği, görüntü yoksa suç yoktur! İmamoğlu normalde sabah akşam açıklama yapardı. Burada ağzını bıçak açmıyor.
Niye? Çünkü "Hele bir sor niye kapattım" diyecek cesareti yok!

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Ekrem İmamoğlu ve ekibinin gizli görüşmesi (Ekran görüntüsü)Ekrem İmamoğlu ve ekibinin gizli görüşmesi (Ekran görüntüsü)

SARAÇHANE MEDYASI 3 MAYMUNU OYNUYOR
Skandal hakkında Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen ve 'Saraçhane Medyası' denilen isimlerin sessizliği de dikkatlerden kaçmadı.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "İmamoğlu'nun taktiğinin, kameraların bantlandığı görüntülerde haber değeri görmeyip üç maymunu oynayan Saraçhane medyasına soluk aldırdığı kesin" diye yazdı.

Altınok yazısına şöyle devam etti:

Baksanıza günlerdir Çevre Bakanlığı'nın tamamı dar gelirliler için yaptırdığı, İstanbul'a soluk aldıracak, el yakan kiralara sebep olan şehrin konut ihtiyacına az da olsa derman olacak 28 bin sosyal konutu karalamaya çalışıyorlar.
Üstelik Arnavutköy'deki konutların Kanal İstanbul'la da bir ilgisi yok ama "Araplara sattılar. Çevreyi katlettiler" diye yırtınıyorlar.
Ne var ki bağırdıkça soru buharlaşmıyor; orta yerde tüm çıplaklığıyla duruyor.
Evet, Ekrem Bey, nedir bu bant olayı?
Her gün bir sürü tweet atıyorsunuz, bir tane de bu kısa soruya cevap vermek için atsanız da gerçek nedir öğrensek.
Hem, eğer inandırıcı bir hikâyeniz varsa bu savunmanızda elinizi de güçlendirmez mi?

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JammerJammer

BİREYSEL KULLANIMI YASAK

Türkiye'de MİT, Emniyet ve Jandarma gibi resmi güvenlik kurumlarının dışında sinyal kesici jammer kullanımı yasak. İzinsiz kullanımı ise suç teşkil ediyor. Yerel mahkeme izinsiz jammer kullanımının suç olduğunu belirterek, bir işadamını 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırmış, Yargıtay da bu kararı onamıştı.

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