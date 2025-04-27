Ekrem İmamoğlu’nun jammer skandalına CHP’li Barış Yarkadaş’tan tepki: Hukuksuz, 3 yıla kadar hapis cezası var

CHP bavullarda jammer olduğunu açıkladı (X) DAVAYI ZORA SOKTU YAPTIKLARI YANLIŞ CHP'li Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayın programında Ekrem İmamoğlu'nun jammer skandalına tepki gösterdi.

CHP yandaşı Barış Yarkadaş'tan Ekrem İmamoğlu'na tepki (Ekran görüntüsü) "Seni devlet korur" diyen Yarkadaş izinsiz jammer kullanımının hukuksuz olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Bak yaptıkları yanlış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kamu yöneticisini kamu korur, devlet korur. Zaten devlet senin yanına 4 tane polis vermiş. Bir de Ekrem Bey'in görmediği polisler var. Sen onları görmezsin bilmezsin. İstihbarat ayrı durum değerlendirmesi yapar. Senin gittiğin resmi programlarda da o ilçenin emniyet müdürlüğü önlem alır. Sen eğer böyle bir kaygı taşıyorsan efendim ben izleniyorum, dinleniyorum, terör örgütlerinin hedefiyim diyorsan İstanbul Valisi ile konuşursun. İçişleri Bakanı ile konuşursun. Benim güvenlik seviyemi artırın dersin. Ekrem İmamoğlu gibi göz önünde olan bir siyasetçinin jammer ile dolaşması, gittiği otelde bantla kamerayı kapatması davasını hukuken zora sokar." Jammer skandalına CHP'li Barış Yarkadaş'tan tepki

CHP yandaşı Barış Yarkadaş'tan Ekrem İmamoğlu'na tepki (Ekran görüntüsü) 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR! "Jammer kullanabilmen için Valilikten izin alman gerekir. İzin almadan jammer kullanırsan sıkıntıya girersin. Yasal sonuçlar doğurur. 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanırsın. Hiçkimse Valilikten izin almadan jammer kullanamaz. O zaman tapu dairesinin müdürü ben de kullanayım der. Ekrem İmamoğlu'nun gereksiz yere tartışılmasına yol açıyor. Kim gelip dediyse jammer kullanalım, kamerayı bantlayalım İmamoğlu'nun o an onu tokatlaması lazım. Kim bu aklı verdiyse kim bu kriminal görüntünün içine soktuysa o Ekrem İmamoğlu'na en büyük düşmanlığı yapan kişi ya da kişilerdir. Böyle bir şey olmaz. Sen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanısın kardeşim. Senin güvenliğini devlet almak zorunda zaten alır da. Toplantı da yapacaksan. İBB'nin Florya'da, Sarıyer'de, Saraçhane'de güzel tesisleri var. Her yerde var. Bu görüntü şimdi ne yaptı biliyor musun.Bu görüntü Ekrem İmamoğlu'nu gerçekten gereksiz bir tartışmanın içine soktu. Siyasetçinin doğru tavır alması gereken yer tam da bu nokta"

CHP yandaşı Barış Yarkadaş'tan Ekrem İmamoğlu'na tepki (Ekran görüntüsü) NE SAKLIYOR?

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ise "Şu soruyu herkes sormalı: İstanbul'u yöneten biri, kimden neyi saklıyor? Hadi Escobar olsan, CIA peşindedir; hadi MOSSAD ajanı olsan, yakalanmamak için böyle tedbir alırsın. Ama sen İstanbul'un belediye başkanısın! Neyin telaşı bu?" diye sordu.