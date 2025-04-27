Fenerbahçe’ye tank gibi orta saha! Kanarya transferde fark yaratacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadelede 1-0 geriye düşen Jose Mourinho ve öğrencileri, 68 ila 72. dakikalar arasında bulduğu 3 golle zorlu randevudan galip ayrıldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadelede 1-0 geriye düşen Jose Mourinho ve öğrencileri, 68 ila 72. dakikalar arasında bulduğu 3 golle zorlu randevudan galip ayrıldı.
Kanarya'ya 3 puanı getiren golleri Anderson Talisca, Edin Dzeko ve Fred kaydetti.
HAKEME TEPKİ
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, maçta yaşanan tartışmalı hakem kararlarına ise karşılaşmanın hemen ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla tepki gösterdi.
Fenerbahçe Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak mücadelede verilen ve verilmeyen hakem kararlarını eleştirdi. Paylaşılan videoda, özellikle maç içerisindeki penaltı pozisyonları ve kart kararları üzerinden hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yönetimi hedef alındı.
MOURINHO DA HAKEMİ ELEŞTİRDİ
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının maçtaki üstün oyunundan memnun olduğunu belirtirken, hakem yönetimine sert ifadelerle tepki gösterdi. Portekizli teknik adam, 3. dakikada görülen sarı kartın İsmail Yüksek'i olumsuz etkilediğini vurguladı ve hakem kararlarının takımı korkuttuğunu belirtti. Mourinho, "İlk yarıda da pozisyonlar bulduk. Ancak ikinci yarıda bulduğumuz gollerle maçı domine ettik. Hakem kararları nedeniyle yine canımızın yandığını hissettik." ifadelerini kullandı.
Mourinho şunları söyledi; "Rakibin attığı gol, bizim hatamızdan sonra iyi bir şutla geldi. Bunun dışında oynamaya çalışan ve maçı domine eden bizdik. İlk yarıda değişiklik yaptık ve daha sonra değişiklik yaptık. 3-1'den sonra tamamen takıma denge getirmek için değişiklik yaptık ve her şey bizim için iyi gitti."
"O periyottaki fark, gol atmamızdı. İlk yarıda da pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda da pozisyonlar bulduk ama o periyotta goller bulduk. Maçı domine etmiştik.
3. dakikada sarı kart gördüğünüzde oyuncu olarak bu durum sizi kısıtlıyor. İsmail'i ilk yarıda çıkartmak istemedim ama sonrasında değişiklik yapmak zorundaydım. 6 numara oynadığınızda rakibi kovalar ve müdahale edersiniz. Hakem kararlarından korkmak için çok fazla nedenimiz var.
Bugün yine canımızın yandığını hissettik. O yüzden İsmail'i çıkardım. İrfan Can çok mücadele etti ama onun yerine taze bir oyuncu sokmak istedim. Onları oyundan çıkartma nedenim bunlardı. İki oyuncu da çok sıkı çalışıyor. İkisi de bu sezon sık sakatlandı. İkisi de hem iyi insanlar hem iyi futbolcular."
KOSTIC DERBİDE YOK
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Filip Kostić, karşılaşmanın 16. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Kostić, Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
KIZILHAN: OPERASYON ÇEKİLDİ
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, maçın ardından yaptığı açıklamada, hakem kararlarına yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. Kızılhan, "Fenerbahçe'ye büyük bir operasyon yapılmıştır. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili şüphelerimiz daha da güçlendi." diyerek, Dzeko'nun pozisyonlarında verilmeyen penaltılara ve gösterilmeyen kartlara dikkat çekti. Ayrıca yabancı VAR uygulamasının sürmesi gerektiğini ve yabancı hakem talebinin devam edeceğini de vurguladı.
Kızılhan'ın sözleri;
"Taraftarımıza çok teşekkürler, 90 dakika boyunca takımın yanında yer aldılar ve galibiyette büyük etken oldular. Türkiye'de ve Avrupa'da hep yanımızdalar. Her maçı kazanmak istiyoruz ve rakibimizin puan kaybetmesini bekliyoruz. Beşiktaş derbisini kazanmak için her şeyi yapacağız.
Fenerbahçe'ye büyük bir operasyon yapıldı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında şüphelerimiz vardı, maçın orta hakemi bu şüphelerimizi ayyuka çıkarmıştır. Verilmeyen penaltılar var. Dzeko'nun ayağına net basıldı, ikinci pozisyonda iki elle Dzeko'yu ittiler. Ayrıca kırmızı kart olmalıydı. Üçüncüsünde dayanamadılar ve verdiler. Bu da verilmese ne olurdu, bilmiyorum! Verilen kararlar, verilmeyenler... Kartlar, Kostic cezalı duruma düştü. Kostic'in bir pozisyonu var, diğer maçta cezalı duruma düştü. İrfan Can, dirsek yedi. Kendini tutmasa, o da ceza alacaktı.
Fenerbahçe'ye bu akşam büyük bir operasyon çekildi! Derbide yabancı hakem isteriz ama çok gerçekleşeceğini sanmıyorum. Yabancı VAR devam etmeli! Yabancı hakem konusunda da Fenerbahçe'nin duruşu nettir. Allah'tan ümit kesilmez! Tüm maçlarımızı kazanıp, rakibin puan kaybetmesini bekleyeceğiz."
EDIN DZEKO: ÇİZGİ GARİP ÇİZİLDİ
Karşılaşmanın ardından konuşan Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, ofsayt pozisyonunda çizilen çizgiye dikkat çekerek, "Ofsayt çizgisi garip çizildi. İtirildim ama penaltı verilmedi." ifadelerini kullandı. Boşnak yıldız, maske takmadan oynamanın kendisine daha iyi geldiğini ve bu sayede gol attığını da sözlerine ekledi.
Dzeko şunları söyledi; "Tabii ki maça yavaş başladık aslında. Birinci gol, benim hatamdan dolayı geldi. İlk yarıda 1-1 olabilirdi ama bunu gerçekleştiremedik. İkinci yarıda daha iyisini yapmaya çalıştık ve 3 gol attık. Daha fazla da atabilirdik. Ofsayt çizgisi, o pozisyonda garip çizildi. Garip bir çizgiydi. Diğer pozisyonda topu kontrol ettiğimde ittirildim. Orada kırmızı kart ve penaltı verilmeliydi. İlk yarıdaki pozisyon da net penaltıydı. Garip kararlardı. Kalan tüm maçları kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız ve sonrasında olanları göreceğiz."
"NDIAYE ÖNCE İNSAN OLSUN!"
Mücadele sonrası açıklama yapan Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, tribünlerden kendisine edilen küfürlerden şikayet etti. İrfan Can, "Isınmada su istediler verdim, sonra ana bacı küfürler edildi. N'Diaye maç sonunda sırtıma dirsek attı. Önce insan olmayı öğrensin." diyerek yaşadığı olayları anlattı.
MOURINHO KALACAK
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında teknik direktör Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu. Koç, "Hoca konusunda istikrardan yanayız. Jose Mourinho ile iki sene kontrat yaptık. Bunu da ifade etmek istiyorum. Kim bilir, önümüzdeki haftalarda neler olacağını...
Jose Mourinho'ya buraya ilk geldiğinde 'Burası her yere benzemez', aslında hiçbir yere benzemez. 'Ne kadar büyük hoca olursan ol, bir önceki Portekizli hocamız da aynı hatayı yaptı, ülkeyi iyi tanı, bu sene ne olur bilmiyorum, seneye şampiyon olacağız. Bu sene şampiyon olursan arka arkaya şampiyon oluruz ama bu ülke hiçbir yere benzemez' dedim. O da öğreniyor." ifadelerini kullandı.
YAKIN TAKİPTE
Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporları doğrultusunda transfer listesine önemli isimler eklemeye başladı.
YENİ HEDEF ANGUISSA
Sezon sonunda forvet hattına takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Lille forması giyen Jonathan David ile ilgileniyordu. Yönetim şimdi de orta saha için Napoli'nin başarılı oyuncusu Frank Anguissa'yı radarına aldı.
MADDESİ ÇİFT TARAFLI
İtalya Serie A'da Napoli formasıyla başarılı bir sezon geçiren Frank Anguissa'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Kamerunlu yıldızın kontratında iki yıl uzatma opsiyonu bulunsa da, bu madde çift taraflı geçerliliğe sahip.
DEVAM ETMEYE SICAK BAKMIYOR
Napoli yönetimi, yıldız futbolcuyu bedelsiz kaybetmek istemiyor. Ancak Frank Anguissa'nın, kontratındaki uzatma maddesinin kullanılmasına kesin bir şekilde karşı çıktığı ifade ediliyor.
DEVLER DE İSTİYOR
İtalyan basınına göre; Anguissa için Fransa'dan Monaco kulübü ciddi şekilde devrede. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea de Kamerunlu yıldızın durumunu yakından takip eden kulüpler arasında yer alıyor.
JOSE PEŞİNDE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da Frank Anguissa'yı kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi. Mourinho, İngiltere'deki ve Roma'daki kariyerinde Kamerunlu futbolcuya karşı birçok kez sahaya çıkmıştı.
10 GOLDE ADI VAR
Orta sahanın merkezinde görev yapan Frank Anguissa, bu sezon Napoli formasıyla Serie A'da 30 maça çıktı. Başarılı oyuncu, bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 4 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.
TEMASLAR BAŞLADI
Fizik gücü, top kapma becerisi ve oyun zekasıyla öne çıkan Frank Anguissa, Fenerbahçe'nin orta sahasına büyük bir dinamizm katabilecek kapasitede görülüyor. Sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcuyu kadroya katmak için çalışmalarını hızlandırdı.
YAZ BEKLENİYOR
Fenerbahçe yönetimi, Anguissa transferinde hem oyuncu ile anlaşmak hem de Napoli ile yaşanabilecek sorunları çözmek için yaz transfer dönemini bekliyor. Süreçte hızlı ve kararlı adımlar atılması hedefleniyor.
FRANK ANGUISSA KİMDİR?
16 Kasım 1995'te Kamerun'un Yaoundé şehrinde doğan André-Frank Zambo Anguissa, 1.84 metre boyunda ve sağ ayağını kullanmaktadır. Futbol kariyerine Kamerun'da başlayan Anguissa, daha sonra Avrupa'ya adım atarak profesyonel kariyerine yön vermiştir. Anguissa'nın Avrupa macerası, 2015 yılında Olympique de Marseille ile başlamıştır. Burada gösterdiği performansla dikkat çeken oyuncu, 2018 yılında Fulham'a transfer olmuştur. Fulham'da geçirdiği dönemde Villarreal'e kiralanarak La Liga deneyimi de yaşamıştır. 2021 yılında Napoli'ye kiralık olarak katılan Anguissa, gösterdiği başarılı performansın ardından 2022'de İtalyan kulübüyle sözleşme imzalamıştır. Şu anda Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar devam etmektedir .
Kamerun Milli Takımı formasını ilk kez 24 Mart 2017'de giyen Anguissa, o tarihten bu yana 60 maçta görev almış ve 5 gol kaydetmiştir . Afrika Uluslar Kupası ve FIFA Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda ülkesini temsil etmiştir.
Frank Anguissa, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapabilen çok yönlü bir oyuncudur. Fiziksel gücü, top kapma becerisi ve oyunu yönlendirme yeteneğiyle tanınır. Sahadaki liderliği ve mücadeleci yapısıyla takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştur.
Transfermarkt verilerine göre yıldız futbolcunun piyasa değeri 27 milyon Euro'dur. Napoli'de 99 numaralı formayı giymektedir. Sözleşmesindeki çift taraflı 2 yıllık uzatma opsiyonu, gelecekteki kariyer planlamasında önemli bir rol oynayabilir.