Fenerbahçe’ye tank gibi orta saha! Kanarya transferde fark yaratacak

Mourinho şunları söyledi; "Rakibin attığı gol, bizim hatamızdan sonra iyi bir şutla geldi. Bunun dışında oynamaya çalışan ve maçı domine eden bizdik. İlk yarıda değişiklik yaptık ve daha sonra değişiklik yaptık. 3-1'den sonra tamamen takıma denge getirmek için değişiklik yaptık ve her şey bizim için iyi gitti."

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının maçtaki üstün oyunundan memnun olduğunu belirtirken, hakem yönetimine sert ifadelerle tepki gösterdi. Portekizli teknik adam, 3. dakikada görülen sarı kartın İsmail Yüksek'i olumsuz etkilediğini vurguladı ve hakem kararlarının takımı korkuttuğunu belirtti. Mourinho, "İlk yarıda da pozisyonlar bulduk. Ancak ikinci yarıda bulduğumuz gollerle maçı domine ettik. Hakem kararları nedeniyle yine canımızın yandığını hissettik." ifadelerini kullandı.

"O periyottaki fark, gol atmamızdı. İlk yarıda da pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda da pozisyonlar bulduk ama o periyotta goller bulduk. Maçı domine etmiştik.

3. dakikada sarı kart gördüğünüzde oyuncu olarak bu durum sizi kısıtlıyor. İsmail'i ilk yarıda çıkartmak istemedim ama sonrasında değişiklik yapmak zorundaydım. 6 numara oynadığınızda rakibi kovalar ve müdahale edersiniz. Hakem kararlarından korkmak için çok fazla nedenimiz var.

Bugün yine canımızın yandığını hissettik. O yüzden İsmail'i çıkardım. İrfan Can çok mücadele etti ama onun yerine taze bir oyuncu sokmak istedim. Onları oyundan çıkartma nedenim bunlardı. İki oyuncu da çok sıkı çalışıyor. İkisi de bu sezon sık sakatlandı. İkisi de hem iyi insanlar hem iyi futbolcular."