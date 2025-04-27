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Kanada'da da can pazarı: Araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kanada'nın Vancouver şehrinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Korkunç olayda polis, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildirdi. Öte yandan sürücü gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 08:57 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 09:38
Kanada’da da can pazarı: Araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Kanada'nın batısındaki Vancouver kentinde cumartesi gecesi Filipin sokak festivalinde bir aracın kalabalığın içine girmesi sonucu can pazarı yaşandı.

Kanada'da da can pazarı: Araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var (Reuters)Kanada'da da can pazarı: Araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var (Reuters)

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Vancouver Polis Departmanı, X sitesinde yaptığı paylaşımda, sürücünün gözaltına alındığını, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirtti.

Kanada'da da can pazarı: Araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var (Reuters)Kanada'da da can pazarı: Araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var (Reuters)

Olay yeri, Filipin kültürünün kutlandığı "Lapu-Lapu Günü" festivalinin düzenlendiği yerin yakınında bulunuyor.

Vancouver Belediye Başkanı Ken Sim, "Bugünkü Lapu Lapu Günü etkinliğinde yaşanan korkunç olaydan dolayı şok oldum ve derin bir üzüntü duydum." ifadelerini kullandı.

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