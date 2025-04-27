Kanada'da da can pazarı: Araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var (Reuters)

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Vancouver Polis Departmanı, X sitesinde yaptığı paylaşımda, sürücünün gözaltına alındığını, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirtti.