Kanada’da da can pazarı: Araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kanada'nın batısındaki Vancouver kentinde cumartesi gecesi Filipin sokak festivalinde bir aracın kalabalığın içine girmesi sonucu can pazarı yaşandı.
Kanada'nın batısındaki Vancouver kentinde cumartesi gecesi Filipin sokak festivalinde bir aracın kalabalığın içine girmesi sonucu can pazarı yaşandı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Vancouver Polis Departmanı, X sitesinde yaptığı paylaşımda, sürücünün gözaltına alındığını, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirtti.
Olay yeri, Filipin kültürünün kutlandığı "Lapu-Lapu Günü" festivalinin düzenlendiği yerin yakınında bulunuyor.
Vancouver Belediye Başkanı Ken Sim, "Bugünkü Lapu Lapu Günü etkinliğinde yaşanan korkunç olaydan dolayı şok oldum ve derin bir üzüntü duydum." ifadelerini kullandı.