PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İran toz duman! Şahid Racai Limanı’nda büyük hasar: 40 ölü yüzlerce yaralı | Patlamanın nedeni ortaya çıktı

İran’ın Bender Abbas kentindeki Şahid Recai limanında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada ülkenin en büyük ve stratejik öneme sahip olan limanın büyük hasar gördüğü bildirildi. Patlamanın nedeni ortaya çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a yükseldiği bildirildi. Öte yandan İsrail basını ise patlama ile İsrail'in bir bağlantısının olmadığını yazdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 12:58 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 19:26
İran toz duman! Şahid Racai Limanı’nda büyük hasar: 40 ölü yüzlerce yaralı | Patlamanın nedeni ortaya çıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentine bağlı Şahid Recai limanında büyük bir patlama meydana geldi. 40 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın nedeni ortaya çıktı.

İran'da limanda şiddetli patlama!

İRAN'DA PATLAMA

Yerel basın, bölge sakinlerinin patlamanın yeri sarstığını ve yakındaki kasabalardan duyulduğunu aktardığını aktardı.

İran'da patlama, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsüİran'da patlama, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Hormozgan eyaletinin kriz yönetim şefi, "Birkaç dakika önce Shahid Rajaee limanında güçlü bir patlama meydana geldi ancak nedeni henüz bilinmiyor" dedi. Tasnim haber ajansına göre patlama, liman içindeki idari binada meydana geldi.

İran'da patlama, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsüİran'da patlama, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

LİMAN'DA BÜYÜK HASAR

Tasnim daha sonra, bilinmeyen bir nedenle bir yakıt tankının patladığını bildirdi ve hızlı müdahale ekiplerinin görevlendirildiğini belirtti. Limanda tüm operasyonlarının askıya alındığı bildirildi.

Limanda büyük hasar meydana geldiği belirtilirken İran Gümrük Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki ihracat sevkiyatlarının askıya alındığı bildirildi.

İran'da patlama, Fotoğraf Iran International'dan alınmıştırİran'da patlama, Fotoğraf Iran International'dan alınmıştır

CAN KAYBI ARTIYOR
Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri, eyalete bağlı Bender Abbas'taki Şehid Recai Limanı'ndaki patlamadaki can kayıplarına ilişkin basına bilgi verdi.

Aşuri, "Maalesef şu ana kadar patlamadan kaynaklı yaralar nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Patlama sonrasında şimdiye kadar bini aşkın kişinin yaralanarak hastanelere sevk edildiğini aktaran Vali Aşuri, bunlardan 194'ünün halen hastanelerde tedavi altında olduğunu diğerlerinin taburcu edildiğini belirtti.

3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Patlama sonrası limanda çıkan yangının yüzde 80'inin söndürüldüğü belirtilirken, Bender Abbas kentinin bağlı olduğu Hürmüzgan eyaletinde 3 gün yas ilan edildiği kaydedildi.

İran'daki liman patlamasında 4 ölü yüzlerce yaralı

İran'da patlama, AAİran'da patlama, AA

İSRAİL'DEN "BİZ YAPMADIK" MESAJI

İsrail basınına göre, İsrailli yetkililer İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'ndaki patlamayla ilgileri olmadığını iddia etti. İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu yetkilileri paylamayla ilişkileri olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Haberde, Bender Abbas Limanı'ndaki patlamanın İran'ın nükleer programına ilişkin ABD ile müzakerelerin üçüncü turunun Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirildiği sırada meydana geldiğine dikkati çekildi. İsrail ordusu kaynaklarının, İran'daki patlamayla İsrail ordusunun bir ilgisinin olmadığını iddia ettiği aktarıldı.

(AFP)(AFP)

PATLAMANIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

İran Kriz Yönetim Örgütü Sözcüsü Hüseyin Zafari, patlamanın Şehid Recai Limanı'ndaki konteynerlerde kimyasalların yanlış depolanmasından kaynaklandığını savundu.

İran'ın ILNA haber ajansına konuşan Zafari, "Patlamanın konteynerlerin içindeki kimyasallardan kaynaklandığı tespit edildi" dedi.

(AFP)(AFP)

FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ

Zafari, "Daha önce Kriz Yönetimi Genel Müdürümüz bölgeye ziyaretleri sırasında bu limana uyarılarda bulunmuş ve tehlike ihtimaline dikkat çekmişti" sözlerini kullandı.

Küresel bir denizcilik risk firması olan Ambrey Intelligence'a göre de facia, "İran'ın balistik füzelerinde kullanılması amaçlanan katı yakıt sevkiyatının yanlış yapılması" sonucu çıktı.

Financial Times gazetesi daha önce, iki geminin Çin'den İran'a yakıt taşıdığını bildirmişti.

(AFP)(AFP)

"TEHLİKELİ MADDELER VE KİMYASALLAR"

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatını vererek, olay yerine İçişleri Bakanı'nı gönderdi. Bakan, yangını söndürme ve diğer bölgelere yayılmasını önleme çabalarının sürdüğünü belirtti.

Yardım görevlileri patlamanın ardından yangınları söndürmeye çalışırken, limanın gümrük görevlileri kamyonların bölgeden tahliye edildiğini ve patlamanın meydana geldiği konteyner sahasında muhtemelen "tehlikeli maddeler ve kimyasallar" bulunduğunu aktardı.

GÜMRÜK FAALİYETLERİ YENİDEN BAŞLADI
İran Gümrük Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'ndaki dünkü patlamadan sonra çıkan yangının büyük oranda söndürülmesiyle yangını kontrol altına almak için alınan tedbirlerle eş zamanlı olarak limandaki gümrük faaliyetlerinin başladığı bildirildi.

STRATEJİK LİMAN

Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı, İran'ın en önemli ticari ve lojistik merkezlerinden biri olarak biliniyor. Limandaki herhangi bir aksaklık, ülkenin dış ticaretini ve nakliye hatlarını doğrudan etkileyebilirken patlamanın ardından soru işaretleri artıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’de ihale ve rüşvet dalgasında 2. perde | Ekosistemin çarkında yok yok: Ongun’un eşinin şirketine ihale paraları! İSKİ üzerinden milyonlar akıtıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada İstanbul depremi ve sosyal konut var
Eyüpspor - Galatasaray | CANLI
Türk demokrasisinin kara lekesi | Vesayetten kurtuluşun kırılma noktası! Kabineden peş peşe 27 Nisan paylaşımı
Papara Park’ta gol fırtınası! Trabzonspor - Alanyaspor: 4-3 | MAÇ SONUCU
İslam Memiş ’sarkmalar bekliyoruz’ dedi! 1 gram altın bu rakama çıkacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan terörsüz Türkiye mesajı: PKK ya kendi isteğiyle ya da başka türlü sistemden çıkacak!
CHP ’jammer’ dedi otel yalanladı! Ekrem İmamoğlu ve ekibi otelde ne görüştü! Bavulda ne var?
Kanada’da da can pazarı: Araç kalabalığın arasına daldı: 9 kişi hayatını kaybetti
İtalya ile Türkiye arasında 2022’den sonra bir ilk! Meloni davet etti Başkan Erdoğan gidiyor! Yeni işbirlikleri masada!
İran toz duman! Şahid Racai Limanı’nda büyük hasar: 40 ölü yüzlerce yaralı | Patlamanın nedeni ortaya çıktı
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! O illerde yaşayanlar dikkat! İstanbul, İzmir, Bolu, Düzce....
Fenerbahçe’ye tank gibi orta saha! Kanarya transferde fark yaratacak
Adım adım ’Terörsüz Türkiye’ye’! Silah teslimi nasıl olacak? İmralı’daki PKK elebaşı Abdullah Öcalan gazetecilerle görüşecek mi?
Büyük İstanbul depremi için AFAD’dan TAMP planı! 18 il megakent için seferber olacak
Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı! Ağam eğlenir
450 bin GSM hattıyla 1.2 milyarlık vurgun! Dev şebeke MASAK’ın radarına takıldı!
İstanbul depremi büyük paniğe neden oldu! Uzmanı yapılması gerekenleri TAKVİM’e anlattı: En güvenilir kentler nerelere?
İSKİ’den TOKİ’ye skandal yazı! İBB bu kez de dar gelirli ailenin evine göz dikti! Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul’lu yanıt!
Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...