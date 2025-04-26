İran toz duman! Şahid Racai Limanı’nda büyük hasar: 40 ölü yüzlerce yaralı | Patlamanın nedeni ortaya çıktı

İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentine bağlı Şahid Recai limanında büyük bir patlama meydana geldi. 40 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın nedeni ortaya çıktı.

İRAN'DA PATLAMA

Yerel basın, bölge sakinlerinin patlamanın yeri sarstığını ve yakındaki kasabalardan duyulduğunu aktardığını aktardı.

İran'da patlama, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Hormozgan eyaletinin kriz yönetim şefi, "Birkaç dakika önce Shahid Rajaee limanında güçlü bir patlama meydana geldi ancak nedeni henüz bilinmiyor" dedi. Tasnim haber ajansına göre patlama, liman içindeki idari binada meydana geldi.

İran'da patlama, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

LİMAN'DA BÜYÜK HASAR

Tasnim daha sonra, bilinmeyen bir nedenle bir yakıt tankının patladığını bildirdi ve hızlı müdahale ekiplerinin görevlendirildiğini belirtti. Limanda tüm operasyonlarının askıya alındığı bildirildi.

Limanda büyük hasar meydana geldiği belirtilirken İran Gümrük Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki ihracat sevkiyatlarının askıya alındığı bildirildi.

İran'da patlama, Fotoğraf Iran International'dan alınmıştır

CAN KAYBI ARTIYOR

Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri, eyalete bağlı Bender Abbas'taki Şehid Recai Limanı'ndaki patlamadaki can kayıplarına ilişkin basına bilgi verdi.

Aşuri, "Maalesef şu ana kadar patlamadan kaynaklı yaralar nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Patlama sonrasında şimdiye kadar bini aşkın kişinin yaralanarak hastanelere sevk edildiğini aktaran Vali Aşuri, bunlardan 194'ünün halen hastanelerde tedavi altında olduğunu diğerlerinin taburcu edildiğini belirtti.

3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Patlama sonrası limanda çıkan yangının yüzde 80'inin söndürüldüğü belirtilirken, Bender Abbas kentinin bağlı olduğu Hürmüzgan eyaletinde 3 gün yas ilan edildiği kaydedildi.

İran'da patlama, AA

İSRAİL'DEN "BİZ YAPMADIK" MESAJI

İsrail basınına göre, İsrailli yetkililer İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'ndaki patlamayla ilgileri olmadığını iddia etti. İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu yetkilileri paylamayla ilişkileri olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Haberde, Bender Abbas Limanı'ndaki patlamanın İran'ın nükleer programına ilişkin ABD ile müzakerelerin üçüncü turunun Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirildiği sırada meydana geldiğine dikkati çekildi. İsrail ordusu kaynaklarının, İran'daki patlamayla İsrail ordusunun bir ilgisinin olmadığını iddia ettiği aktarıldı.