Başkan Erdoğan’dan MESS 51. Olağan Genel Kurulu’nda önemli mesajlar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MESS 51. Olağan Genel Kurulu'nda çok önemli mesajlar verdi:

- Bölgedeki gerilimin tırmandığı bu dönemde toplumdaki diyalog zeminini genişletmeliyiz.

- İsrail hedefine ulaşmamalı. Türkiye üzerinde birleştiğimizde her badireyi atlatırız, her türlü sıkıntıyı çözeriz.

- İç kalemizde gedik açılırsa dışarda verdiğimiz mücadelenin anlamı kalmaz.

- Gün birlik olma günüdür. Türkiye olarak kenetlenirsek her meseleyi aşarız. Tüm siyasi partilerin, tüm sendikaların kardeşlik seferberliğimize destek vermesini bekliyoruz.

İSRAİL'E SİLAH AMBARGOSU UYGULANMALI

Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti. Erdoğan, Güney Kafkasya'nın çehresinin kalıcı barış yolunda değişmesinin sevindirici olduğunu kaydetti. "BM nezdinde İsrail'e uygulanacak silah ambargosu etkili bir adım olur" dedi.