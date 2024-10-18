Dolmabahçe’deki kritik zirve sonrası Başkan Erdoğan’dan katile ambargo çağrısı!

Dolmabahçe'de Güney Kafkasya Zirvesi (Fotoğraf: AA)
BARIŞI SAĞLAMAK İÇİN HER TÜRLÜ DESTEK DEVAM EDECEK
Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışı sağlamak için ortaya konan çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğini söyleyen Başkan Erdoğan, "bölgede yaşanan gelişmelerin iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmeyi gerekli kıldığını, platformun kurumsal bir yapıya dönüştürülmesinin, ortaya konan diyalog mekanizmasını daha etkili hale getireceğini" ifade etti.
İşgalci İsrail'in bölgede çatışmaları yaymak için provokasyon arayışında olduğunu, ateşkesin sağlanmadığı her geçen gün bölgesel bir savaşa daha çok yaklaşıldığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail'e uygulanacak silah ambargosunun İsrail saldırganlığını durdurmak için etkili bir adım olacağını, Türkiye'nin bunu her platformda dillendirmeye devam edeceğini" söyledi.
Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.
Zengezur Koridoru (Fotoğraf: AA)
Görüşmede Kafkasya'daki son gelişmelerin ve Türk dünyasını birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru'ndaki son durumda ele alındı.
ZENGEZUR KORİDORU
Azerbaycan'ın batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru, yıllardır bölgesel işbirliğinin önünde duran engelleri ortadan kaldıracak kritik bir proje olarak öne çıkıyor.
Nahçıvan, 1917 Bolşevik Devrimi'nin ardından 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan'ın sınırları içinde kaldı. Ancak 1920'de Azerbaycan'da Sovyet yönetiminin kurulmasıyla, Sovyetler Zengezur bölgesini Ermenistan'a bırakarak Nahçıvan'ın Azerbaycan'la kara bağlantısını kesti.
Bugün, Azerbaycan'ın batı illeriyle kara bağlantısının olmaması, Nahçıvan'ın gelişimi önündeki en büyük engel olarak görülüyor. 2. Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildiride, Nahçıvan ile Azerbaycan arasında ulaşım hatlarının açılması kararlaştırıldı.
Zengezur Koridoru (Fotoğraf: AA)
TÜRK DÜNYASINDA YENİ BİR ÇAĞI BAŞLATACAK
Zengezur Koridoru, yalnızca Kafkasya için değil, bölge genelinde stratejik bir öneme sahip olacak. Bu proje, nominal gayri safi yurt içi hasılaları toplamda 1,1 trilyon doları aşan Türk dili konuşan ülkeleri stratejik ve ekonomik olarak birbirine bağlamayı hedefliyor. Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kırgızistan gibi ülkeleri birleştirecek olan koridor, büyük ekonomik potansiyele ve zengin doğal kaynaklara sahip bir bölgeyi bir araya getirecek.
Zengezur Koridoru, Türkiye'nin en önemli ekonomik ortaklarından biri olan Azerbaycan'a doğrudan kara yolu bağlantısı sağlayarak, iki ülke arasındaki ekonomik ve turistik ilişkilerin daha hızlı gelişmesine katkı sağlayacak.
Bu koridor ayrıca Türkiye'yi Orta Asya'ya açılan bir ticaret kapısı haline getirerek, Türk dünyası ile ekonomik bağlarını güçlendirecek. Ermenistan da Zengezur Koridoru'nun sunduğu fırsatlardan faydalanır ve bölgesel iş birliğini kabul ederse, ekonomik ablukadan kurtularak sosyal ve ekonomik kalkınma yolunda önemli adımlar atılacak.