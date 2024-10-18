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Dolmabahçe'deki kritik zirve sonrası Başkan Erdoğan'dan katile ambargo çağrısı!

Başkan Erdoğan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Ermenistan dışişleri bakanlarıyla Dolmabahçe'de basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail'e uygulanacak silah ambargosunun, İsrail saldırganlığını durdurmak için etkili bir adım olacağını ve Türkiye'nin bunu her platformda dillendirmeye devam edeceği" söylendi.

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 17:42 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 21:37
Dolmabahçe’deki kritik zirve sonrası Başkan Erdoğan’dan katile ambargo çağrısı!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Ermenistan dışişleri bakanlarını kabul ettiBaşkan Erdoğan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Ermenistan dışişleri bakanlarını kabul etti

BÖLGESEL SORUNLAR DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜLMELİ

Başkan Erdoğan kabulde, Türkiye'nin bölgesel sorunların diyalog yoluyla çözülmesi anlayışı ile oluşturulan platforma büyük önem verdiğini belirtti.

''İsrail'e silah ambargosu uygulanmalı!''

Erdoğan kabulde, Güney Kafkasya'nın çehresinin kalıcı barış yolunda değişmesinin sevindirici olduğunu kaydetti.

Erdoğan, BM nezdinde İsrail'e uygulanacak silah ambargosunun İsrail'i durdurmak için etkili bir adım olacağını,Türkiye'nin bunu dillendirmeye devam edeceğini belirtti.

Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Dolmabahçe'de Güney Kafkasya Zirvesi (Fotoğraf: AA)Dolmabahçe'de Güney Kafkasya Zirvesi (Fotoğraf: AA)

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısı için Türkiye'de bulunan Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Kabulde Güney Kafkasya'daki kalıcı barış süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında Başkan Erdoğan'ın kabulune ilişkin, "Türkiye'nin bölgesel sorunların diyalog yoluyla çözülmesi anlayışı ile oluşturulan platforma büyük önem verdiğini, Güney Kafkasya'nın çehresinin kalıcı barış yolunda değişmesinin sevindirici olduğu" belirtildi.

Dolmabahçe’deki kritik zirve sonrası Başkan Erdoğan’dan katile ambargo çağrısı!

Dolmabahçe'de Güney Kafkasya Zirvesi (Fotoğraf: AA)Dolmabahçe'de Güney Kafkasya Zirvesi (Fotoğraf: AA)

BARIŞI SAĞLAMAK İÇİN HER TÜRLÜ DESTEK DEVAM EDECEK

Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışı sağlamak için ortaya konan çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğini söyleyen Başkan Erdoğan, "bölgede yaşanan gelişmelerin iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmeyi gerekli kıldığını, platformun kurumsal bir yapıya dönüştürülmesinin, ortaya konan diyalog mekanizmasını daha etkili hale getireceğini" ifade etti.

İşgalci İsrail'in bölgede çatışmaları yaymak için provokasyon arayışında olduğunu, ateşkesin sağlanmadığı her geçen gün bölgesel bir savaşa daha çok yaklaşıldığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail'e uygulanacak silah ambargosunun İsrail saldırganlığını durdurmak için etkili bir adım olacağını, Türkiye'nin bunu her platformda dillendirmeye devam edeceğini" söyledi.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Zengezur Koridoru (Fotoğraf: AA)Zengezur Koridoru (Fotoğraf: AA)

Görüşmede Kafkasya'daki son gelişmelerin ve Türk dünyasını birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru'ndaki son durumda ele alındı.

ZENGEZUR KORİDORU

Azerbaycan'ın batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru, yıllardır bölgesel işbirliğinin önünde duran engelleri ortadan kaldıracak kritik bir proje olarak öne çıkıyor.

Nahçıvan, 1917 Bolşevik Devrimi'nin ardından 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan'ın sınırları içinde kaldı. Ancak 1920'de Azerbaycan'da Sovyet yönetiminin kurulmasıyla, Sovyetler Zengezur bölgesini Ermenistan'a bırakarak Nahçıvan'ın Azerbaycan'la kara bağlantısını kesti.

Bugün, Azerbaycan'ın batı illeriyle kara bağlantısının olmaması, Nahçıvan'ın gelişimi önündeki en büyük engel olarak görülüyor. 2. Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildiride, Nahçıvan ile Azerbaycan arasında ulaşım hatlarının açılması kararlaştırıldı.

Zengezur Koridoru (Fotoğraf: AA)Zengezur Koridoru (Fotoğraf: AA)

TÜRK DÜNYASINDA YENİ BİR ÇAĞI BAŞLATACAK

Zengezur Koridoru, yalnızca Kafkasya için değil, bölge genelinde stratejik bir öneme sahip olacak. Bu proje, nominal gayri safi yurt içi hasılaları toplamda 1,1 trilyon doları aşan Türk dili konuşan ülkeleri stratejik ve ekonomik olarak birbirine bağlamayı hedefliyor. Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kırgızistan gibi ülkeleri birleştirecek olan koridor, büyük ekonomik potansiyele ve zengin doğal kaynaklara sahip bir bölgeyi bir araya getirecek.

Zengezur Koridoru, Türkiye'nin en önemli ekonomik ortaklarından biri olan Azerbaycan'a doğrudan kara yolu bağlantısı sağlayarak, iki ülke arasındaki ekonomik ve turistik ilişkilerin daha hızlı gelişmesine katkı sağlayacak.

Bu koridor ayrıca Türkiye'yi Orta Asya'ya açılan bir ticaret kapısı haline getirerek, Türk dünyası ile ekonomik bağlarını güçlendirecek. Ermenistan da Zengezur Koridoru'nun sunduğu fırsatlardan faydalanır ve bölgesel iş birliğini kabul ederse, ekonomik ablukadan kurtularak sosyal ve ekonomik kalkınma yolunda önemli adımlar atılacak.

Zengezur Koridoru (Fotoğraf: AA)Zengezur Koridoru (Fotoğraf: AA)

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