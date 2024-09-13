Salim Güran’ın çalışanı 15 yaşındaki R.A’nın ifadesi ortaya çıktı! Mesajlarda amca ile ne konuştu?

İFADESİ A HABER'DE ORTAYA ÇIKTI



Tutuklanan R.A'nın ifadesi A Haber'de yayınlandı.

SORULDU

Bana anlatılan yasal haklarımı anladım. İfademi hazırda bulunan müdafii Av. Esra Tanrıverd in huzurunda beyan edeceğim dedi. Şüpheli beyanında Ben bu olayla ilgili olarak kollukta ifade vermiştim.



O ifadem doğrudur, altındaki imza bana aittir ve aynen tekrar ederim. Olay günü sabah 05:00-06:00 gibi uyandım. O gün sondajın başında uyumuştum. Elimizi yüzümüzü yıkayıp aşağı tarlaya gidip suyu değiştirdik. Sonra yukarı tarlaya gittik. Burada da suyu değiştirdik. Muhtar Salim de buraya geldi. Muhtar Salim 05:00-06:00 sıralarında sondajın başına geldi. Oturup birlikte kahvaltı yaptık, Muhtar yanımızda 1.5-2 saat yanımızda kaldı. Ondan sonra muhtar burudan ayrıldı. Muhtarın saat kaçta yanımızdan gittiğini hatırlamıyorum. Babam yanımda kaldı. Ben bulaşıkları yıkadım. Babam da oturuyordu. Bulaşıkları yıkadıktan sonra babamın yanına gidip oturdum. Saat 13:00 sıralarında babam diğer tarlalarda çalışan işçileri almaya gitti. Sonrasında saat 14:00-15:00 sıralarında muhtar sonradan yanıma geldi. Bana bahan nerede diye sordu. Bende işçileri almaya gitti dedim. Yanımda babamı arayıp neredesin diye sordu. Saat kaçta aradığım hatırlamıyorum. Babam da işçileri dağıtıyordum dedi. Bu görüşmeden sonra muhtar yanımda oturdu. Bir kaç dakika sonra muhtar tekrardan babamı aradı ve yine neredesin diye sordu. Babam da köyde yemek yiyorum dedi. Bu sırada muhtar ile çay içiyorduk. 16:00-16:30 sıralarında babam da girdi. Babam da bizimle çay içmeye başladı. Babam çay soğumuş diyerek çayı döküp içmedi. Biraz birlikte otunduk. Babam ayağı tarlaya 16:00-16:30 sıralarında gitti. Ben muhtar ile yukarı tarlada kaldım. Ben bulaşıkları yıkıyordum. 5-10 dakika muhtar burada oturduktan sonra hana "ben eve gidip üstümü değiştirip geleceğim" dedi. Muhtar yanımdan ayrılmasından sonra bende suyu değiştirmeye gittim. Muhtar yanımdan saatini hatırlamadığımı zaman diliminde yanımdan ayrılmıştı. 5-10 dakika içinde ben suyu değiştirene kadar muhtar tekrardan sondajın başına gelmişti. Bir süre sonra babam da aşağı tarla suyunu değiştirip geldi. Akşam yemeğini hazırlayıp yedik. Yemekten sonra bulaşıkları yıkadım. Biraz burada oturup sohbet ettik. Muhtar hiç yanımızdan gitmedi: Hep beraber otunduk Sadece 5-10 dakikalığına muhtar üzerini değiştirip gelmişti. Muhtar akşam yemeğinden sonra bizimle otururken telefonu çaldı. Telefon görüşmesinde muhtara Narin Güran'ın kaybolduğu bildirildi. Bu şekilde Narin'in kaybolduğunu öğrendik. Salim Güran üstünü değiştirmek dışında saat 14:00'dan sonra yanımdan ayrılmadı. Tarladan da ayrılmadık.

Yukarıda alınan beyanımda 14:00-15:00 saatleri arasında Salim'in yanımıza geldiğini ve sadece 5-10 dakikalık süre içerisinde kıyafetlerini değiştirmek için yanınızdan ayrılıp tekrardan yanımıza geldiğini ve kendisini Narin kayboldu diye yanımızdan ayrılmadığını beyan ettiğiniz, ancak Salim'in ifadesinde zaman öğleden sonraydı, Ramazan ile kanal bölgesine geldik. Kanala sıfır konumda olan kayınbabama ait çiftliğe gittik. Bu çiftlikte pislikler kanala akıtılıyor. Bu sebeple fıskiyeler tıkanıyor, Mahfuz'da oradaydı, çiftlikte bize kazma kürek getirdiler, saati hatırlamıyorum, Mahfuz ile birlikte kazdık, hanımı bize çay getirdi, epey burada kaldık, kazma kürek ile hat açtık, çayımızı içtikten sonra Ramazan ATASOY ile tekrardan tarlaya döndük, sonra Mehmet Selim Atasoy'un yanına geldik, ona yardım ettik, yalandan sonra da sondajın yanına gittik, saat 20:00 sıralarında

Salim'in telefonu saat 20:00'de çalıp Narin'in kaybolduğu haberi gelene kadar tarladan ayrılmadığınızı beyan etmenize rağmen Salim'in Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesinde Ramazan ve iki kız kardeşi benim arabama bindiler, onları köylerine (köyleri uzunbahçe) götürdüm beyanı ile sizin beyanınız çelişmektedir.

Oluşan bu çelişme soruldu; 21/08/2024 tarihinden 1 veya 2 gün önce kız kardeşlerim tarlaya gelmişlerdi. Onları Salim arabası ile köye götürmüştü. Ancak olay günü kardeşlerim tarlaya gelmemiştir.



*Nevzat BAHTİYAR isimli şahsı tanıyıp tanımadığı soruldu: Ben o köyde sadece muhtarı tanırım. Başka hiç kimseyi tanımam.



*Salim Güran'ın aracının sol ön şoför koltuğunda Narin Güran'a ait DNA çıkması ile ilgili beyanı alınan Nevzat Bahtiyar'ın Salim Güran'ın Narin'in cansız bedenini kendisine verdiğini, kendisinin de gömdüğünü söylediği hususu hatırlatılarak bu hususta bildikleri soruldu;

Bu hususta diyecek hiç bir şeyim yoktur. Konu ile ilgili bilgim yoktur.

*Nevzat Bahtiyar'ın alınan ifadesinde, 15:08'den yaklaşık 15-20 dakika sonra Salim'in kendisine Arifin ahırının olduğu taraftaki tepe kısmından seslenerek "hazırlan, seninle işimiz var" dedikten kısa süre yanına geldiğini ve Narin'in cansız bedenini kendisine verdiğini beyan ettiği, sizin yukarıda alınan beyanınızda ise Salim'in 14:00'ten itibaren 20:00'a kadar yanınızdan ayrılmadığını beyan ettiğini ve çelişkiye düştüğünüz görülmekle bu çelişki

SORULDU;

Bu hususta diyecek bir şeyim yoktur.

Tüm bu çelişkiler ışığında neden Salim GÜRAL isimli kişiyi korumaya çalıştığı hususu soruldu: Ben Salim'i korumuyorum, Salim saat 14:00'ten sonra kıyafet değiştirmek için gitmesi dışında yanımdan

ayrılmadı.





Amca Salim Güranın son ifadesi ortaya çıktı! Arama kayıtlarını neden sildi? Şoke eden hayat kadını savunması