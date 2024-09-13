Salim Güran’ın telefonundan sildiği bilgilere ulaşıldı! Kendini ele verdi: Bütün ses kayıtları inceleniyor

Mesajlarını akrabası paylaşmıştı

"KÜRTÇE OLARAK NARİN İLE İLGİLİ KONUŞTULAR"

Salim Güran'ın yanında çalışan işçiyle Kürtçe Narin'le ilgili konuştuğunun ortaya çıktığını ifade eden Turan, sözleri şu şekilde sürdürdü:



"Salim Güran mesajları silme nedeni, "Kardeşim Arif Güran'ın ahırın 380 adet mermi çıkmıştı. Bunlarla ilgili konuşmalar vardı onun için sildim" diye açıklama yapmıştı. Salim Güran kendi telefonuna bir program indirmiş ve tüm konuşmalarını ve verilerini kendi kaydetmiş. İşte bilişim ve veri inceleme uzmanları el konulan telefonda yaptıkları çalışmalar neticesinde Salim Güran'ın sildiği tüm verileri geri getirdiler. Bu kayıtlar Narin'in neden öldürüldüğünü ve nasıl ortadan kaldırıldığını ortaya koyacaktır."



"Yanında çalışan işçiyle saat 15.52'de bir görüşmesi oldu. Bu işçi serbest bırakılmıştı. İşçinin babası Mehmet Selim Atasoy tutuklandı. Görüşmenin içeriği babaya soruldu. Haberinin olmadığını söyledi. "Görüşme içeriğinde bazı Kürtçe konuşmalar var ve bunlar Narin ile ilgili. Bu zanlı da yeniden gözaltına alınacak. Bu kayıtlar her şeyi ortaya çıkaracak. "