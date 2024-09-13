Salim Güran’ın telefonundan sildiği bilgilere ulaşıldı! Kendini ele verdi: Bütün ses kayıtları inceleniyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin flaş detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
SİLİNEN BİLGİLER GERİ GETİRİLDİ
Tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın telefonundan sildiği tüm konuşma ve mesaj kayıtlarının geri getirildiği bildirildi.
SES KAYITLARI İNCELENİYOR
Bilindiği gibi amca Güran telefonuna bir uygulama yüklediğini ve bu uygulamanın tüm konuşmaları kaydettiğini belirtmişti. Uzmanlar telefonda yer alan ses kayıtları ve mesajları tek tek inceliyor. Soruşturma neticesinde cinayeti aydınlatacak ve katilin kim olduğunu belirleyecek delillere ulaşılması bekleniyor.
Salim Güran'ın konuştuğu kişiler.
KENDİNİ ELE VERDİ
Sabah Gazetesi Ankara İstihbarat Şefi Halit Turan, A Haber canlı yayının soruşturmayla ilgili kritik bir bilgiyi paylaştı. Turan, "Cinayet günü kimle konuştuysa bütün konuşmaların kayıt altında olduğunu biliyoruz. Daha önce Salim Güran konuşmaları kaydetmesi için telefonuna bir uygulama indirdiğini bildirmişti. Bu yüzden bütün konuşmalar o telefonda yer alıyor." dedi.
Mesajlarını akrabası paylaşmıştı
"KÜRTÇE OLARAK NARİN İLE İLGİLİ KONUŞTULAR"
Salim Güran'ın yanında çalışan işçiyle Kürtçe Narin'le ilgili konuştuğunun ortaya çıktığını ifade eden Turan, sözleri şu şekilde sürdürdü:
"Salim Güran mesajları silme nedeni, "Kardeşim Arif Güran'ın ahırın 380 adet mermi çıkmıştı. Bunlarla ilgili konuşmalar vardı onun için sildim" diye açıklama yapmıştı. Salim Güran kendi telefonuna bir program indirmiş ve tüm konuşmalarını ve verilerini kendi kaydetmiş. İşte bilişim ve veri inceleme uzmanları el konulan telefonda yaptıkları çalışmalar neticesinde Salim Güran'ın sildiği tüm verileri geri getirdiler. Bu kayıtlar Narin'in neden öldürüldüğünü ve nasıl ortadan kaldırıldığını ortaya koyacaktır."
"Yanında çalışan işçiyle saat 15.52'de bir görüşmesi oldu. Bu işçi serbest bırakılmıştı. İşçinin babası Mehmet Selim Atasoy tutuklandı. Görüşmenin içeriği babaya soruldu. Haberinin olmadığını söyledi. "Görüşme içeriğinde bazı Kürtçe konuşmalar var ve bunlar Narin ile ilgili. Bu zanlı da yeniden gözaltına alınacak. Bu kayıtlar her şeyi ortaya çıkaracak. "