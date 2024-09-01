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Başkan Erdoğan, Harbiyelilerin mezuniyet töreninde konuştu: "Tarihe yön vereceğiz"

Başkan Erdoğan, Harbiyelilerin mezuniyet töreninde konuştu: Sizlerin mücadelesi ve fedakarlıklarıyla, hiçbir güç milletimizi vatanından kopartamayacak. Türk milleti, daha nice asırlar boyunca tarih yapmaya, tarih yazmaya ve tarihe yön vermeye devam edecektir.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 01 Eylül 2024
Başkan Erdoğan, Harbiyelilerin mezuniyet töreninde konuştu: Tarihe yön vereceğiz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tuzla'da bulunan Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda "Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

KIZLARIMIZ BİRİNCİ OLUYOR
Bu yıl bizleri özellikle duygulandıran bir anı, Kara Harp Okulu mezuniyetinde birinciliği bir kızımızın alması oldu. Bugün ise Deniz Harp Okulu'nda yine birinciliği bir kızımız aldı. Biraz sonra Hava Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde de birinciliği bir kızımız alacak.

427 ASLAN PARÇASI
27 öğrencimizi Deniz Harp Okulu'ndan mezun ediyoruz. Herbirinizi tebrik ediyor, alınlarınızdan öpüyor, görev yerlerinizde Rabb'imden başarılar diliyorum.

MİLLETİMİZİN GÖZ BEBEĞİSİNİZ
Disiplin, vazife şuuru, caydırıcılık ve çalışkanlık noktasında tüm dünyanın hayranlık duyduğu bir orduya sahibiz. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak şanlı ordumuzun asil mensuplarıyla her zaman iftihar ediyorum. Milletimizin göz bebeği olan silahlı kuvvetlerimizi daha da güçlendirmek için aralıksız çalışıyoruz.

100 ÜLKEYE İHRACAT YAPTIK
Başkan Erdoğan, Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda 2024-2025 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı'nda açıklamalar yaptı: Geçen yıl yüzde 40'ı Avrupa Birliği üyesi olmak üzere yaklaşık 100 ülkeye ihracat yaptık. Ülke ekonomisine tam 1,7 milyar dolarlık kazanç sağladık.

Başkan Erdoğan Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreninde önemli açıklamalarda bulunduBaşkan Erdoğan Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreninde önemli açıklamalarda bulundu
Başkan Erdoğan Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğandan Su Ürünleri Av Sezonu Açılışında önemli açıklamalar! Ülke ekonomisine 1,7 milyar dolarlık kazanç sağladıkBaşkan Recep Tayyip Erdoğandan Su Ürünleri Av Sezonu Açılışında önemli açıklamalar! Ülke ekonomisine 1,7 milyar dolarlık kazanç sağladık
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı'nda önemli açıklamalar! "Ülke ekonomisine 1,7 milyar dolarlık kazanç sağladık"

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