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Başkan Erdoğan Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 18:34 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 18:43
Başkan Erdoğan Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde önemli açıklamalarda bulunuyor

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Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Zaferler ayı olarak geçen Ağustos ayına damga vuran askeri başarılarımızı kutlarken diğer taraftan da harp okullarımızın diploma ve sancak devir törenlerini gerçekleştiriyoruz. Zaferlerimizin coşkusuna temellerimizin mezuniyet sevincini ekleyerek hep birlikte çok farklı bir atmosferi teneffüs ediyoruz. Tabii bir mutluluğum var, onu söylemek durumundayım. Gerek Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, gerek Deniz Harp Okulu mezuniyet töreninde, gerekse az önce Hava Harp Okulu mezuniyet töreninde birincilikleri kızlarımız aldı. Bu bizim için ayrı bir şeref nişanesidir. Kızlarımız başarır.

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