Başkan Erdoğan Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde önemli açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Zaferler ayı olarak geçen Ağustos ayına damga vuran askeri başarılarımızı kutlarken diğer taraftan da harp okullarımızın diploma ve sancak devir törenlerini gerçekleştiriyoruz. Zaferlerimizin coşkusuna temellerimizin mezuniyet sevincini ekleyerek hep birlikte çok farklı bir atmosferi teneffüs ediyoruz. Tabii bir mutluluğum var, onu söylemek durumundayım. Gerek Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, gerek Deniz Harp Okulu mezuniyet töreninde, gerekse az önce Hava Harp Okulu mezuniyet töreninde birincilikleri kızlarımız aldı. Bu bizim için ayrı bir şeref nişanesidir. Kızlarımız başarır.



"ORDUMUZU HER ALANDA GÜÇLENDİRDİK"



Başkan Erdoğan: Terör örgütleri kaçacak delik arıyorlar ama bulamayacaklar. Kilidi kapatacak ve bölücü alçakları tehdit kaynağı olmaktan çıkaracağız



DETAYLAR GELECEK...