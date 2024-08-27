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CHP medyasındaki tasfiyelerde Saraçhane eli! NOW'dan Gülbin Tosun'u aforoz ettiren Mansur Yavaş değil | İmamoğlu'nun 'Özel' bir hesabı var

CHP tüzük kurultayı öncesi sancılı bir süreçten geçiyor. Ekrem İmamoğlu, genel başkanlık yolunda parti kamuoyunun nabzını yoklarken Özgür Özel'i koltuktan indirmenin hesaplarını yapıyor. CHP'deki iç hareketlilikle eş güdümlü olarak CHP medyasında da tasfiye süreci başladı. Mansur Yavaş'ı eleştiren NOW spikeri Gülbin Tosun'un ekrandan uzaklaştırılması ve Sözcü TV'ye yapılan Erol Mütercimler baskısının altından Saraçhane çıktı. İşte İmamoğlu'nun medyayı dizayn çabası ve CHP'deki 4 başlı iç çekişmenin şifreleri...

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 13:37 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 13:37
CHP medyasındaki tasfiyelerde Saraçhane eli! NOW’dan Gülbin Tosun’u aforoz ettiren Mansur Yavaş değil | İmamoğlu’nun ’Özel’ bir hesabı var

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Türkiye, yine bir kurultay arifesinde CHP içerisindeki iç çekişme ve kaosa şahitlik ediyor.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'hançerlediği' Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelip CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı konumlandı. İmamoğlu'nun çekirdek ekibiyle CHP Genel Başkanlığı'na aday olma hususunda fikir alışverişinde bulunduğu bu yönde çalışmalar yürüttüğü öğrenildi.

Durum öyle bir vaziyet aldı ki İmamoğlu, Özgür Özel'le ilgili duyduğu rahatsızlığı parti kulislerinde yüksek perdeden dillendirmeye başladı.

NOW spikeri Gülbin Tosun'un paylaşımıNOW spikeri Gülbin Tosun'un paylaşımı

NOW TV SPİKERİ SÜRESİZ İZNE ÇIKARILDI

CHP'de tüzük kurultayı öncesinde yaşanan bu hareketlilikle eş güdümlü olarak CHP medyasında bir tasfiye süreci başladı.

Saraçhane'nin kontrolünde olduğu bilinen ve 'Ekremci' çizgide yayın yapan NOW TV'de Gülbin Tosun, Mansur Yavaş'ı eleştiren bir paylaşım yaptıktan sonra süresiz izne çıkarıldı.

Tosun konuya ilişkin, "Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize" ifadelerini kullandı.

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SARAÇHANE'DEN SÖZCÜ TV'YE 'EROL MÜTERCİMLER' ÜLTİMATOMU

Daha sonrasında Erol Mütercimler, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'u hedef alarak "Bir büyükşehirin belediye başkanı danışmanı sıfatıyla dolaşan, geçmişte de televizyonculuk falan yapmış olan birisi trollere para veriyor şimdi. Ben Sözcü TV'de program yapıyorum. Sözcü TV'yi arayıp demiş ki, 'Erol Mütercimler'in programını kaldırın.' Bana 'ağabey' diyen adam. Yıllar yılı aynı kanalda bulunduk" ifadelerini kullandı.

NOW'dan Tosun'un süresiz izne çıkarılması ve SÖZCÜ'den Mütercimler'in 'Murat Ongun' isyanı, Ekrem İmamoğlu cephesinin adaylık yolunun taşlarının örüldüğü böylesi bir süreçte medyayı dizayn çabasını da açık etti.

Ekrem İmamoğlu güdümündeki NOW'un ekran yüzü Gülbin TosunEkrem İmamoğlu güdümündeki NOW'un ekran yüzü Gülbin Tosun


HERKES SEBEBİNİ MANSUR YAVAŞ SANDI AMA GERÇEK BAŞKA...

Çünkü İmamoğlu, adaylığına giden süreci sorunsuz ve taktiksel bir şekilde yönetmek istiyor. Kendi güdümündeki kanallarda CHP içerisindeki diğer güç aktörlerini hedef alan söylemler doğal olarak İmamoğlu'nun izlediği politika ve hedeflere zarar veriyor.

Gülbin Tosun'un ekran önünden tasfiye sürecini birçok kişi "CHP'de Mansur Yavaş'a dokunan yanar" algısıyla verse de esas gerçek İmamoğlu'nun kurduğu sistemin çarklarını aksatacak her olumsuzluğu bertaraf etmek istemesi.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğluÖzgür Özel ve Ekrem İmamoğlu

Gelelim CHP içerisindeki iç çekişmeye...

İMAMOĞLU'NUN ÖZGÜR ÖZEL'İ KOLTUKTAN İNDİRME HESAPLARI

Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun devrildiği kurultayda delege borsası ile koltuğa oturan Özgür Özel'in şimdilerde koltuktan indirmenin hesaplarını yapıyor.

Bilindiği üzere 28 Mayıs seçimleri sonrası 'değişim' mottosuyla yola çıkan İmamoğlu, 'kontrolümde tutarım' düşüncesiyle kurultay sürecinde Özgür Özel'in genel başkanlığını destekledi.

Ancak Özel'in genel başkanlığında geçen 10 aylık zaman diliminde İmamoğlu 'kontrol mekanizması'nın Özel üzerinde işlemediğini görünce Özel'i tasfiye süreci başlattı.

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Kanlı bıçaklı olduğu Kılıçdaroğlu ile çok sık poz vermeye başladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığının önündeki pürüzleri kaldırmak için parti içinde kamuoyu oluşturmak istedi.

Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'na yakın belediye başkanları 'forslu İmamoğlu' paylaşımlarıyla aday dayatmasında bulundu. Genel Merkez ise Saraçhane'yi işaret edip "Dolduruşa gelen ergenler" diyerek tepki gösterdi.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğluMansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu

ÖZEL'DEN İMAMOĞLU'NA 'TEKNİK' MÜDAHALE

Bilindiği üzere Ögür Özel, İmamoğlu'nun adaylığına giden süreçte "Teknik direktör benim, penaltıyı ben attırırım" tutumuyla ön planda.

Bu sözlerle Ekrem İmamoğlu'nu Mansur Yavaş'la dengelerken diğer yandan da 'normalleşme' adımları atıp genel başkanlık rolünü pekiştirdi.

CHPde neler oluyor? FETÖ sözleri sonrası Özgür Özelden manidar hamle: Cumhurbaşkanı adayı değilimCHPde neler oluyor? FETÖ sözleri sonrası Özgür Özelden manidar hamle: Cumhurbaşkanı adayı değilim

Özel'in son olarak yaptığı "Çok net, cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben neye adayım biliyor musunuz? Ben cumhuriyetin 2. yüzyılının ilk genel seçimlerinde CHP'yi yeniden iktidar yapmaya ve iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmaya talibim" açıklaması ise manidar bir hamle olarak yorumlanıyor.

Bu sözler, İmamoğlu'nun genel başkanlık adımlarına karşı ön alma girişimi olarak dikkat çekiyor.


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