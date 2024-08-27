CHP medyasındaki tasfiyelerde Saraçhane eli! NOW’dan Gülbin Tosun’u aforoz ettiren Mansur Yavaş değil | İmamoğlu’nun ’Özel’ bir hesabı var

Türkiye, yine bir kurultay arifesinde CHP içerisindeki iç çekişme ve kaosa şahitlik ediyor.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'hançerlediği' Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelip CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı konumlandı. İmamoğlu'nun çekirdek ekibiyle CHP Genel Başkanlığı'na aday olma hususunda fikir alışverişinde bulunduğu bu yönde çalışmalar yürüttüğü öğrenildi.
Durum öyle bir vaziyet aldı ki İmamoğlu, Özgür Özel'le ilgili duyduğu rahatsızlığı parti kulislerinde yüksek perdeden dillendirmeye başladı.
NOW spikeri Gülbin Tosun'un paylaşımı
NOW TV SPİKERİ SÜRESİZ İZNE ÇIKARILDI
CHP'de tüzük kurultayı öncesinde yaşanan bu hareketlilikle eş güdümlü olarak CHP medyasında bir tasfiye süreci başladı.
Saraçhane'nin kontrolünde olduğu bilinen ve 'Ekremci' çizgide yayın yapan NOW TV'de Gülbin Tosun, Mansur Yavaş'ı eleştiren bir paylaşım yaptıktan sonra süresiz izne çıkarıldı.
Tosun konuya ilişkin, "Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize" ifadelerini kullandı.
Erol Mütercimler, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'u işaret etti
SARAÇHANE'DEN SÖZCÜ TV'YE 'EROL MÜTERCİMLER' ÜLTİMATOMU
Daha sonrasında Erol Mütercimler, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'u hedef alarak "Bir büyükşehirin belediye başkanı danışmanı sıfatıyla dolaşan, geçmişte de televizyonculuk falan yapmış olan birisi trollere para veriyor şimdi. Ben Sözcü TV'de program yapıyorum. Sözcü TV'yi arayıp demiş ki, 'Erol Mütercimler'in programını kaldırın.' Bana 'ağabey' diyen adam. Yıllar yılı aynı kanalda bulunduk" ifadelerini kullandı.
NOW'dan Tosun'un süresiz izne çıkarılması ve SÖZCÜ'den Mütercimler'in 'Murat Ongun' isyanı, Ekrem İmamoğlu cephesinin adaylık yolunun taşlarının örüldüğü böylesi bir süreçte medyayı dizayn çabasını da açık etti.