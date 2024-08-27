CHP medyasındaki tasfiyelerde Saraçhane eli! NOW’dan Gülbin Tosun’u aforoz ettiren Mansur Yavaş değil | İmamoğlu’nun ’Özel’ bir hesabı var

Ekrem İmamoğlu güdümündeki NOW'un ekran yüzü Gülbin Tosun





HERKES SEBEBİNİ MANSUR YAVAŞ SANDI AMA GERÇEK BAŞKA...



Çünkü İmamoğlu, adaylığına giden süreci sorunsuz ve taktiksel bir şekilde yönetmek istiyor. Kendi güdümündeki kanallarda CHP içerisindeki diğer güç aktörlerini hedef alan söylemler doğal olarak İmamoğlu'nun izlediği politika ve hedeflere zarar veriyor.



Gülbin Tosun'un ekran önünden tasfiye sürecini birçok kişi "CHP'de Mansur Yavaş'a dokunan yanar" algısıyla verse de esas gerçek İmamoğlu'nun kurduğu sistemin çarklarını aksatacak her olumsuzluğu bertaraf etmek istemesi.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu



Gelelim CHP içerisindeki iç çekişmeye...



İMAMOĞLU'NUN ÖZGÜR ÖZEL'İ KOLTUKTAN İNDİRME HESAPLARI



Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun devrildiği kurultayda delege borsası ile koltuğa oturan Özgür Özel'in şimdilerde koltuktan indirmenin hesaplarını yapıyor.



Bilindiği üzere 28 Mayıs seçimleri sonrası 'değişim' mottosuyla yola çıkan İmamoğlu, 'kontrolümde tutarım' düşüncesiyle kurultay sürecinde Özgür Özel'in genel başkanlığını destekledi.



Ancak Özel'in genel başkanlığında geçen 10 aylık zaman diliminde İmamoğlu 'kontrol mekanizması'nın Özel üzerinde işlemediğini görünce Özel'i tasfiye süreci başlattı.

CHPde 2028 hesapları! İmamoğlu cephesinden Özgür Özele Pariste file operasyonu: Mansur Yavaştan açık açık niyet beyanı Kanlı bıçaklı olduğu Kılıçdaroğlu ile çok sık poz vermeye başladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığının önündeki pürüzleri kaldırmak için parti içinde kamuoyu oluşturmak istedi.



Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'na yakın belediye başkanları 'forslu İmamoğlu' paylaşımlarıyla aday dayatmasında bulundu. Genel Merkez ise Saraçhane'yi işaret edip "Dolduruşa gelen ergenler" diyerek tepki gösterdi.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu



ÖZEL'DEN İMAMOĞLU'NA 'TEKNİK' MÜDAHALE



Bilindiği üzere Ögür Özel, İmamoğlu'nun adaylığına giden süreçte "Teknik direktör benim, penaltıyı ben attırırım" tutumuyla ön planda.



Bu sözlerle Ekrem İmamoğlu'nu Mansur Yavaş'la dengelerken diğer yandan da 'normalleşme' adımları atıp genel başkanlık rolünü pekiştirdi.

CHPde neler oluyor? FETÖ sözleri sonrası Özgür Özelden manidar hamle: Cumhurbaşkanı adayı değilim Özel'in son olarak yaptığı "Çok net, cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben neye adayım biliyor musunuz? Ben cumhuriyetin 2. yüzyılının ilk genel seçimlerinde CHP'yi yeniden iktidar yapmaya ve iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmaya talibim" açıklaması ise manidar bir hamle olarak yorumlanıyor.



Bu sözler, İmamoğlu'nun genel başkanlık adımlarına karşı ön alma girişimi olarak dikkat çekiyor.





