CHP medyasındaki tasfiyelerde Saraçhane eli! NOW’dan Gülbin Tosun’u aforoz ettiren Mansur Yavaş değil | İmamoğlu’nun ’Özel’ bir hesabı var

NOW spikeri Gülbin Tosun'un paylaşımı



NOW TV SPİKERİ SÜRESİZ İZNE ÇIKARILDI



CHP'de tüzük kurultayı öncesinde yaşanan bu hareketlilikle eş güdümlü olarak CHP medyasında bir tasfiye süreci başladı.



Saraçhane'nin kontrolünde olduğu bilinen ve 'Ekremci' çizgide yayın yapan NOW TV'de Gülbin Tosun, Mansur Yavaş'ı eleştiren bir paylaşım yaptıktan sonra süresiz izne çıkarıldı.



Tosun konuya ilişkin, "Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize" ifadelerini kullandı.