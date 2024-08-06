CHP’de 2028 hesapları! İmamoğlu cephesinden Özgür Özel’e Paris’te ’file’ operasyonu: Mansur Yavaş’tan açık açık niyet beyanı

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP ) 6-9 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak tüzük kurultayı öncesi hareketli günlerden geçiyor. CHP'nin sabık lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüzük kurultayını 'seçimli kurultay'a çevirmek için hazırlandığı ve yeniden genel başkan olmak istediği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun bu yönde çıkan haberleri reddetmemesi, son günlerde yaptığı şehir buluşmaları ve ofisinde yürüttüğü faaliyetler bu iddiaları kuvvetlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "1 NİSAN'I İÇİNE SİNDİREMEYENLER..." CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise partiyi tüzük kongresine genel başkan olarak götürmek istediğini belirtip seçimli kurultay vaat etmediğini açıkladı. Eski CHP'li Barış Yarkadaş da Özel'in "1 Nisan'ı içine sindiremeyenler bazı mecralarda kurultay çağrısı yapıyorlar, eğer bir seçimli kurultay istersem zaten ben yaparım" dediğini öne sürdü. Ekrem İmamoğlu 'na yakın çevreler Özel'in bu hamlesine 'güç gösterisi' olarak yorumladı.

Cumhurbaşkanlığı forsu önünde Ekrem İmamoğlu görselleri ile Özgür Özel'e aday dayatması





FORSLU İMAMOĞLU PAYLAŞIMLARIYLA ADAY DAYATMASI



Saraçhane'ye yakın bazı CHP'li isimler ve belediye başkanları ise Cumhurbaşkanlığı forsu önünde Ekrem İmamoğlu görselleri paylaşıp Genel Merkez'e "2028 adayı İmamoğlu" dayatmasında bulundu.



GENEL MERKEZ SARAÇHANE'Yİ İŞARET ETTİ... "DOLDURUŞA GELEN ERGENLER"



Bu dayatmaya Özgür Özel'in A Takımı'nda yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'tan sert tepki geldi. Bulut, paylaşım yapan belediye başkanlarını 'ergen' ilan etti. "Nereden doluyorlarsa..." diyerek Saraçhane'yi işaret etti.



Şu ifadeleri kullandı:

"Bazı ergen hareketler. Sabah uyanıp tekrar o tweete baktıklarında ne kadar yanlış ya da gereksiz bir şey yaptıklarını fark etmişlerdir. Artık nereden doluyorlarsa"