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CHP'de 2028 hesapları! İmamoğlu cephesinden Özgür Özel'e Paris'te 'file' operasyonu: Mansur Yavaş'tan açık açık niyet beyanı

CHP'de tüzük kurultayı öncesi sancılı günler yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu'na yakın belediye başkanları 'forslu İmamoğlu' paylaşımlarıyla aday dayatmasında bulundu. Genel Merkez Saraçhane'yi işaret edip "Dolduruşa gelen ergenler" diyerek tepki gösterdi. Tartışmalar sürerken Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Paris'te voleybol maçına gitti. Yavaş'ın Özel'in elini boşta bırakması sonrası Ekremci sosyal medya hesapları "KAPAK OLSUN" diyerek görüntüleri servis etti. İmamoğlu'nun tüm planlamasını cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerine kurduğu bilinirken Mansur Yavaş 2028 için yeşil ışık yaktı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 13:39 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 14:35
CHP’de 2028 hesapları! İmamoğlu cephesinden Özgür Özel’e Paris’te ’file’ operasyonu: Mansur Yavaş’tan açık açık niyet beyanı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 6-9 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak tüzük kurultayı öncesi hareketli günlerden geçiyor.

CHP'nin sabık lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüzük kurultayını 'seçimli kurultay'a çevirmek için hazırlandığı ve yeniden genel başkan olmak istediği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun bu yönde çıkan haberleri reddetmemesi, son günlerde yaptığı şehir buluşmaları ve ofisinde yürüttüğü faaliyetler bu iddiaları kuvvetlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelCHP Genel Başkanı Özgür Özel

"1 NİSAN'I İÇİNE SİNDİREMEYENLER..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise partiyi tüzük kongresine genel başkan olarak götürmek istediğini belirtip seçimli kurultay vaat etmediğini açıkladı.

Eski CHP'li Barış Yarkadaş da Özel'in "1 Nisan'ı içine sindiremeyenler bazı mecralarda kurultay çağrısı yapıyorlar, eğer bir seçimli kurultay istersem zaten ben yaparım" dediğini öne sürdü.

Ekrem İmamoğlu'na yakın çevreler Özel'in bu hamlesine 'güç gösterisi' olarak yorumladı.

Cumhurbaşkanlığı forsu önünde Ekrem İmamoğlu görselleri ile Özgür Özel'e aday dayatmasıCumhurbaşkanlığı forsu önünde Ekrem İmamoğlu görselleri ile Özgür Özel'e aday dayatması


FORSLU İMAMOĞLU PAYLAŞIMLARIYLA ADAY DAYATMASI

Saraçhane'ye yakın bazı CHP'li isimler ve belediye başkanları ise Cumhurbaşkanlığı forsu önünde Ekrem İmamoğlu görselleri paylaşıp Genel Merkez'e "2028 adayı İmamoğlu" dayatmasında bulundu.

GENEL MERKEZ SARAÇHANE'Yİ İŞARET ETTİ... "DOLDURUŞA GELEN ERGENLER"

Bu dayatmaya Özgür Özel'in A Takımı'nda yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'tan sert tepki geldi. Bulut, paylaşım yapan belediye başkanlarını 'ergen' ilan etti. "Nereden doluyorlarsa..." diyerek Saraçhane'yi işaret etti.

Şu ifadeleri kullandı:

"Bazı ergen hareketler. Sabah uyanıp tekrar o tweete baktıklarında ne kadar yanlış ya da gereksiz bir şey yaptıklarını fark etmişlerdir. Artık nereden doluyorlarsa"

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Paris'te A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı izlediÖzgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Paris'te A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı izledi


ÖZGÜR ÖZEL'E PARİS'TE 'FİLE' OPERASYONU

Tartışmalar sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Paris'te A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın olimpiyat maçında sürpriz bir şekilde bir araya geldi.

İmamoğlu güdümündeki hesaplar görüntüleri servis ettiİmamoğlu güdümündeki hesaplar görüntüleri servis etti

İMAMOĞLU GÜDÜMÜNDEKİ HESAPLAR SERVİS ETTİ: "KAPAK OLSUN"

Filenin Sultanları'nın sayı aldığı sırada Mansur Yavaş, Özgür Özel'in uzattığı eli havada bıraktı. Özel, boşta kalan ellerini Yavaş'ın omzuna koyarak durumu toparlamaya çalıştı. Ekrem İmamoğlu'nun güdümündeki medya bu anları sistematik bir şekilde hızlıca servis etti.

İBB Haber isimli X platformunda yer alan görüntüleri Ekremci sosyal medya hesapları "13. saniyede Özgür Özel'in eli havada kalmış ağlayacağım şimdi üzüntüden" ifadeleriyle paylaştı.

İmamoğlu güdümündeki hesaplar görüntüleri servis ettiİmamoğlu güdümündeki hesaplar görüntüleri servis etti

'Ekremedit' mahlaslı X profili ise "Şu görüntü birilerine KAPAK olsun" sözleriyle Özgür Özel'in elinin havada kaldığı anlara ilişkin görüntüyü yaydı.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Paris'te A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı izlediÖzgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Paris'te A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı izledi

MANSUR YAVAŞ'IN 2028 PLANI... "ELBETTE BU YÜKÜN ALTINA GİRERİM"

Ekrem İmamoğlu gibi Mansur Yavaş da 2028 planları doğrultusunda aksiyon almaktan geri durmuyor. Yavaş, partisinin aday göstermesi halinde 2028 yılında yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini ifade etti.

Yavaş'a kendisine yöneltilen "Eğer partiniz sizi aday gösterirse cumhurbaşkanı adayı olur musunuz?" sorusuna "Elbette bu yükün altına girerim, cumhurbaşkanı adayı olurum" yanıtını verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğluİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İMAMOĞLU'NUN 2028 PLANI

Ekrem İmamoğlu'nun tüm planlamasını cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerine kurduğu konuşuluyor.

CHP Kadın Kolları Kurultayı'nda hiçbir adaya destek vermeyen İBB Başkanı'nın CHP Gençlik Kolları'nı istediği iddia edildi. İmamoğlu'nun bu talebinin altında hiç şüphesiz 2028 planları yatıyor. Aday olursa gençlik kollarını sahada kullanacağı söyleniyor.

Son olarak Ekremci hesapların Paris'ten servis ettiği görüntüler "Özgür Özel'i yıpratma girişimi" yorumlarına yol açtı.

CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelCHP Genel Başkanı Özgür Özel

ÖZEL'İN 'TEKNİK DİREKTÖR BENİM' MESAJI

Özgür Özel ise hem Ekrem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş'ı aynı denklemde tutup 'Teknik Direktör benim' mesajı veriyor.

Özel, SABAH'tan Yavuz Donat'a verdiği röportajda "Ben genel başkanlığı, futboldaki teknik direktörlük gibi görüyorum... En iyi takımı kuracak... En doğru kişiyi, en doğru yerde görevlendirecek" demişti.

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