Murat Ongun’un eşi Zeynep Ongun’un ifadesi ortaya çıktı! 16 milyonluk rüşveti boncukla perdelemeye kalktı

Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un verdiği ifadede, ilginç detaylar ortaya çıktı.
Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un verdiği ifadede, ilginç detaylar ortaya çıktı.
600 BİN TL GÖNDERİLDİ
Tasarımcı olduğunu belirten Gözdem Ongun, şüpheli Ahmet Palazoğlu'na ait Adstation Event Medya A.Ş. tarafından hesabına neden 600 bin TL gönderildiğini, "Bu firmaya hediyelik tespih tasarlayıp sattım" diye açıkladı.
Lüks evin kira ödemesiyle ilgili de "Halen ikamet ettiğim dubleks niteliğindeki daireyi, bir yıllık toplamda 3 milyon 717 bin 400 TL'ye kiraladık. Bu kira bedelini eşim bana elden verdi. Ben de bu parayı hesabıma yatırarak oradan ev sahibine gönderdim" ifadesini kullandı.
PROMOSYON ÜRÜN SATIŞI
Ongun, üç yıl önce açtığı şirkete farklı zamanlarda 16 milyon 559 bin 422 TL'lik para girişiyle ilgili de bu paraların promosyon ürün satışı olduğunu anlattı.
GÖZDEM ONGUN VE 29 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
İBB'ye yönelik 2. dalga operasyonunda gözaltına alınan 48 kişi, adliyeye götürüldü. Tutuklamaya sevk edilen 30 şüpheli arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya da var. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.