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Murat Ongun'un eşi Zeynep Ongun'un ifadesi ortaya çıktı! 16 milyonluk rüşveti boncukla perdelemeye kalktı

İBB’ye yönelik 2. dalga operasyonda gözaltına alınan Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun, villanın senelik kirası olan 3.7 milyon TL’yi eşi Murat Ongun’un elden verdiğini açıkladı.Öte yandan Ongun’un kendisine ait boncuk şirketine 16.5 milyonluk havaleler yapıldığı ortaya çıktı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025
Murat Ongun’un eşi Zeynep Ongun’un ifadesi ortaya çıktı! 16 milyonluk rüşveti boncukla perdelemeye kalktı

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Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un verdiği ifadede, ilginç detaylar ortaya çıktı.

Özgür Karabat, Murat Ongun, Zeynep Ongun, Cemal Canpolat, Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu. (Takvim.com.tr)Özgür Karabat, Murat Ongun, Zeynep Ongun, Cemal Canpolat, Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu. (Takvim.com.tr)

600 BİN TL GÖNDERİLDİ

Tasarımcı olduğunu belirten Gözdem Ongun, şüpheli Ahmet Palazoğlu'na ait Adstation Event Medya A.Ş. tarafından hesabına neden 600 bin TL gönderildiğini, "Bu firmaya hediyelik tespih tasarlayıp sattım" diye açıkladı.

Gözdem Ongun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı tasarımları satıyor. (Takvim.com.tr)Gözdem Ongun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı tasarımları satıyor. (Takvim.com.tr)

Lüks evin kira ödemesiyle ilgili de "Halen ikamet ettiğim dubleks niteliğindeki daireyi, bir yıllık toplamda 3 milyon 717 bin 400 TL'ye kiraladık. Bu kira bedelini eşim bana elden verdi. Ben de bu parayı hesabıma yatırarak oradan ev sahibine gönderdim" ifadesini kullandı.

PROMOSYON ÜRÜN SATIŞI
Ongun, üç yıl önce açtığı şirkete farklı zamanlarda 16 milyon 559 bin 422 TL'lik para girişiyle ilgili de bu paraların promosyon ürün satışı olduğunu anlattı.

Gözdem Ongun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı tasarımları satıyor. (Takvim.com.tr)Gözdem Ongun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı tasarımları satıyor. (Takvim.com.tr)



GÖZDEM ONGUN VE 29 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
İBB'ye yönelik 2. dalga operasyonunda gözaltına alınan 48 kişi, adliyeye götürüldü. Tutuklamaya sevk edilen 30 şüpheli arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya da var. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Murat Ongunun eşi Zeynep Ongunun ifadesi ortaya çıktı! O villanın kirası soruldu: Eşim bana elden verdi | Hesap hareketlerine ne dedi?Murat Ongunun eşi Zeynep Ongunun ifadesi ortaya çıktı! O villanın kirası soruldu: Eşim bana elden verdi | Hesap hareketlerine ne dedi?
Murat Ongun'un eşi Zeynep Ongun'un ifadesi ortaya çıktı! O villanın kirası soruldu: Eşim bana elden verdi | Hesap hareketlerine ne dedi?

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