Murat Ongun’un eşi Zeynep Ongun’un ifadesi ortaya çıktı! 16 milyonluk rüşveti boncukla perdelemeye kalktı

Tasarımcı olduğunu belirten Gözdem Ongun , şüpheli Ahmet Palazoğlu'na ait Adstation Event Medya A.Ş. tarafından hesabına neden 600 bin TL gönderildiğini, "Bu firmaya hediyelik tespih tasarlayıp sattım" diye açıkladı.

Gözdem Ongun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı tasarımları satıyor. (Takvim.com.tr)

Lüks evin kira ödemesiyle ilgili de "Halen ikamet ettiğim dubleks niteliğindeki daireyi, bir yıllık toplamda 3 milyon 717 bin 400 TL'ye kiraladık. Bu kira bedelini eşim bana elden verdi. Ben de bu parayı hesabıma yatırarak oradan ev sahibine gönderdim" ifadesini kullandı.

PROMOSYON ÜRÜN SATIŞI

Ongun, üç yıl önce açtığı şirkete farklı zamanlarda 16 milyon 559 bin 422 TL'lik para girişiyle ilgili de bu paraların promosyon ürün satışı olduğunu anlattı.