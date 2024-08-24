CHP'de neler oluyor? FETÖ sözleri sonrası Özgür Özel'den manidar hamle: "Cumhurbaşkanı adayı değilim"

ADAY DEĞİLİM Son olarak bir televizyon programının canlı yayınına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel , "Çok net, cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben neye adayım biliyor musunuz? Ben cumhuriyetin 2. yüzyılının ilk genel seçimlerinde CHP'yi yeniden iktidar yapmaya ve iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmaya talibim." dedi.

ÇOK FAYDASIZ ÇOK GEREKSİZ

Adaylıkla ilgili CHP yandaşı bir internet sitesine konuşan Özel, "Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olmuş gibi, bazı kişiler bu koltuğa talip olmaya kalkıştı. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda konuşmak için erken değil mi?" sorusuna "Tamamen hem çok erken, hem çok gereksiz, hem çok faydasız." diyerek cevap verdi.

CHP'Lİ SİNEM DEDETAŞ'A UYARI

Sinem Dedetaş'ın İBB adaylığıyla ilgili sözlerine değinen Özel, "Bir daha belediye başkanlarımız arasında böyle bir tartışma duymayacaksınız." dedi. Konuyla ilgili belediye başkanlarının uyarıldığını belirten Özel, "'Böyle bir şeye gerek yok' dedik. Ekrem bey de hiç memnun olmadı bu gündemden. Ben de memnun olmadım. Arkadaşlarımız kötü niyetli değiller. Biraz siyasette yeniler. Ama bir daha kendi kendimize böyle bir gündem yaratmayacağız." ifadelerini kullandı.