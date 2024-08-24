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CHP'de neler oluyor? FETÖ sözleri sonrası Özgür Özel'den manidar hamle: "Cumhurbaşkanı adayı değilim"

4-9 Eylül'de yapılacak tüzük kurultayı öncesi CHP'yi karıştıran FETÖ iddiaları yeniden alevlendi. Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir araya gelmesi ve FETÖ'nün "Özgür Özel'i ayağından vurdular" yalanını servis etmesi Özel'i tasfiye iddialarını gündeme getirdi. Yaşananların ardından bir televizyon kanalına ve CHP yandaşı bir internet sitesine röportaj veren Özel, "Çok net, cumhurbaşkanı adayı değilim." ifadelerini kullanarak zamanlaması manidar bir açıklamaya imza attı. İmamoğlu'nun adaylık iddialarına da yanıt veren Özel, "Tamamen hem çok erken, hem çok gereksiz, hem çok faydasız." dedi. Özel'e karşı başlatılan algı operasyonu akıllara CHP'de Deniz Baykal ve Muharrem İnce'ye kurulan FETÖ kumpaslarını getirdi.

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 12:29 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 12:46
CHP’de neler oluyor? FETÖ sözleri sonrası Özgür Özel’den manidar hamle: Cumhurbaşkanı adayı değilim

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4-9 Eylül'de yapılacak tüzük kurultayı öncesi CHP'yi karıştıran FETÖ iddiaları yeniden alevlendi. Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir araya gelmesi ve FETÖ'nün "Özgür Özel'i ayağından vurdular" yalanını servis etmesi Özel'i tasfiye iddialarını gündeme getirdi.

ADAY DEĞİLİM
Son olarak bir televizyon programının canlı yayınına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Çok net, cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben neye adayım biliyor musunuz? Ben cumhuriyetin 2. yüzyılının ilk genel seçimlerinde CHP'yi yeniden iktidar yapmaya ve iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmaya talibim." dedi.

ÇOK FAYDASIZ ÇOK GEREKSİZ
Adaylıkla ilgili CHP yandaşı bir internet sitesine konuşan Özel, "Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olmuş gibi, bazı kişiler bu koltuğa talip olmaya kalkıştı. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda konuşmak için erken değil mi?" sorusuna "Tamamen hem çok erken, hem çok gereksiz, hem çok faydasız." diyerek cevap verdi.

CHP'Lİ SİNEM DEDETAŞ'A UYARI
Sinem Dedetaş'ın İBB adaylığıyla ilgili sözlerine değinen Özel, "Bir daha belediye başkanlarımız arasında böyle bir tartışma duymayacaksınız." dedi. Konuyla ilgili belediye başkanlarının uyarıldığını belirten Özel, "'Böyle bir şeye gerek yok' dedik. Ekrem bey de hiç memnun olmadı bu gündemden. Ben de memnun olmadım. Arkadaşlarımız kötü niyetli değiller. Biraz siyasette yeniler. Ama bir daha kendi kendimize böyle bir gündem yaratmayacağız." ifadelerini kullandı.

ZAMANLAMASI MANİDAR ADAYLIK AÇIKLAMASI
Adaylıkla ilgili peş peşe bunu konuşmanın doğru olmadığını belirten Özgür Özel'in bu açıklamaları FETÖ partiyi karıştırıyor sözlerinin ardından yapması "zamanlama manidar" değerlendirmelerine neden oldu.

Özgür Özel'in ayak röntgeniÖzgür Özel'in ayak röntgeni

TEK AMAÇLARI BİZE VE PARTİMİZE ZARAR VERMEK
Zira "Ayağından vuruldu" iddialarına "Tarihsel husumetimiz olan FETÖ'cü hesapların yaydığı bir yalan" diye tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından ayağındaki kırığı gösteren röntgen filmini paylaşmıştı. Konuyla ilgili FETÖ'yü işaret eden Özel, "Tarihsel husumetimiz olan FETÖ'cü hesapların yaydığı bir yalan, daha sonra üzerine eklenerek, boyutlandırılarak kasıtlı olarak devam ettirildi. Parti Sözcümüz açıklama yaptı, ben bizzat açıklama yaptım ancak bu iddialar sürdürüldü. Çünkü bunu yapanların gerçekle dertleri yok, tek amaçları bize ve partimize zarar vermek. Bu gündemlere teslim olacak değiliz. Bu konuda açıklama yapmayı bile aslında zül sayıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelCHP Genel Başkanı Özgür Özel

FETÖ 'VURULDU' YALANINI ORTAYA ATMIŞTI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in düşerek ayağının kırıldığının açıklanmasının ardından FETÖ'nün sosyal medya trolleri bir ağızdan silahla vurulduğunu öne sürmüştü. İddialarını bir adım öteye taşıyan hesaplar, önce İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'i ayağından vurdurduğunu sonrasında ise CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile bir mekanda yemek yerken çıkan arbede sonucu ayağının kırıldığı iddia etmişti.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur YavaşCHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş

Kurultaya günler kala Özel'in yaptığı bu açıklamalar son günlerde CHP içinde yaşanan görüşme trafiğine bir mesaj olarak değerlendirildi. Nitekim geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıkmış. Ardından İmamoğlu'nun Özgür Özel'i tasfiye edeceği iddiaları Ankara'daki siyaset kulislerinde konuşulmaya başlanmıştı.

FETÖ CHP'Yİ HEP KARIŞTIRIYOR
Bilindiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi daha önce de benzer koltuk kavgalarına yaşanmış ve başrolde hep bir FETÖ olmuştu. Son olarak 14 Mayıs seçimlerine sayılı saatler kala FETÖ ve CHP'nin el birliğiyle hazırladığı kaset kumpasıyla karşı karşıya kalan Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. İnce'nin kaset kumpasıyla adaylıktan çekilmesi akıllara Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına geçiren Deniz Baykal'ı genel başkanlıktan eden kaseti hatırlattı.

FETÖ 'ÖZEL' PLANI
Özel'e karşı son günlerde ortaya atılan iddialar ve bu haberleri bizzat CHP Genel Başkanı'nın dile getirmesi yeni bir kumpas girişiminin devreye alındığı değerlendirmelerine neden oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu hançercisi Ekrem İmamoğlu ile ne görüştü? Özgür Özel tasfiye mi edilecek?Kemal Kılıçdaroğlu hançercisi Ekrem İmamoğlu ile ne görüştü? Özgür Özel tasfiye mi edilecek?
Kemal Kılıçdaroğlu hançercisi Ekrem İmamoğlu ile ne görüştü? Özgür Özel tasfiye mi edilecek?


DÖRTLÜ ARASINDA İKTİDAR KAVGASI
Bu gelişmelerin ışığında CHP'yi 4 ayaklı bir krizin beklediği konuşulurken konuyu 23 Ağustos'ta köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Anlaşılan geçen 5 yılda 7 yardımcılı Altılı Masa siyasetini ve aralarındaki kavgayı izlediğimiz gibi önümüzdeki 3-4 yılda da CHP'li dörtlü arasındaki iktidar kavgasını izleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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