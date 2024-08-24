CHP'de neler oluyor? FETÖ sözleri sonrası Özgür Özel'den manidar hamle: "Cumhurbaşkanı adayı değilim"

Özgür Özel'in ayak röntgeni
TEK AMAÇLARI BİZE VE PARTİMİZE ZARAR VERMEK
Zira "Ayağından vuruldu" iddialarına "Tarihsel husumetimiz olan FETÖ'cü hesapların yaydığı bir yalan" diye tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından ayağındaki kırığı gösteren röntgen filmini paylaşmıştı. Konuyla ilgili FETÖ'yü işaret eden Özel, "Tarihsel husumetimiz olan FETÖ'cü hesapların yaydığı bir yalan, daha sonra üzerine eklenerek, boyutlandırılarak kasıtlı olarak devam ettirildi. Parti Sözcümüz açıklama yaptı, ben bizzat açıklama yaptım ancak bu iddialar sürdürüldü. Çünkü bunu yapanların gerçekle dertleri yok, tek amaçları bize ve partimize zarar vermek. Bu gündemlere teslim olacak değiliz. Bu konuda açıklama yapmayı bile aslında zül sayıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
FETÖ 'VURULDU' YALANINI ORTAYA ATMIŞTI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in düşerek ayağının kırıldığının açıklanmasının ardından FETÖ'nün sosyal medya trolleri bir ağızdan silahla vurulduğunu öne sürmüştü. İddialarını bir adım öteye taşıyan hesaplar, önce İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'i ayağından vurdurduğunu sonrasında ise CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile bir mekanda yemek yerken çıkan arbede sonucu ayağının kırıldığı iddia etmişti.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş
Kurultaya günler kala Özel'in yaptığı bu açıklamalar son günlerde CHP içinde yaşanan görüşme trafiğine bir mesaj olarak değerlendirildi. Nitekim geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıkmış. Ardından İmamoğlu'nun Özgür Özel'i tasfiye edeceği iddiaları Ankara'daki siyaset kulislerinde konuşulmaya başlanmıştı.
FETÖ CHP'Yİ HEP KARIŞTIRIYOR
Bilindiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi daha önce de benzer koltuk kavgalarına yaşanmış ve başrolde hep bir FETÖ olmuştu. Son olarak 14 Mayıs seçimlerine sayılı saatler kala FETÖ ve CHP'nin el birliğiyle hazırladığı kaset kumpasıyla karşı karşıya kalan Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. İnce'nin kaset kumpasıyla adaylıktan çekilmesi akıllara Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına geçiren Deniz Baykal'ı genel başkanlıktan eden kaseti hatırlattı.
FETÖ 'ÖZEL' PLANI
Özel'e karşı son günlerde ortaya atılan iddialar ve bu haberleri bizzat CHP Genel Başkanı'nın dile getirmesi yeni bir kumpas girişiminin devreye alındığı değerlendirmelerine neden oldu.
DÖRTLÜ ARASINDA İKTİDAR KAVGASI
Bu gelişmelerin ışığında CHP'yi 4 ayaklı bir krizin beklediği konuşulurken konuyu 23 Ağustos'ta köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Anlaşılan geçen 5 yılda 7 yardımcılı Altılı Masa siyasetini ve aralarındaki kavgayı izlediğimiz gibi önümüzdeki 3-4 yılda da CHP'li dörtlü arasındaki iktidar kavgasını izleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.