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Meclis'te yumruklar konuştu! Can Atalay oturumunda Ahmet Şık'tan 'TİP'ik provokasyon: AK Parti'yi hedef alan rezil sözler

TBMM, Can Atalay gündemiyle olağanüstü toplandı. TİP İstanbul vekili Ahmet Şık, kürsüde skandal bir provokasyona imza attı. Şık, AK Parti sıralarına dönüp "Sizde utanma yok. Zerre miskal utanmanız yok. Haysiyetiniz yok" deyince Meclis'te tansiyon yükseldi. Oturuma ara verilmesine rağmen tansiyon dinmedi. Ahmet Şık aradan sonra kürsüde AK Parti milletvekillerine dönerek "Gelmiş geçmiş en büyük vatan haini terörist sizsiniz" deyince Meclis'te yumruk yumruğa kavga çıktı.

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 14:53 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 15:15
Meclis’te yumruklar konuştu! Can Atalay oturumunda Ahmet Şık’tan ’TİP’ik provokasyon: AK Parti’yi hedef alan rezil sözler

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Can Atalay özel oturumu için yeterli sayıya ulaşıldı. AK Parti toplantıya iştirak ederken MHP Grubu katılım sağlamadı.

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FİLİSTİN OTURUMUNA GELMEYEN ÖZGÜR ÖZEL CAN ATALAY OTURUMUNA GELDİ!

Dün ayağı kırıldığı için mazeret sunan ve tarihi 'Filistin Özel Oturumu'na katılmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Can Atalay için TBMM Genel Kurulu'na geldi.


MECLİS'TE 'TİP'İK PROVOKASYON

TİP İstanbul vekili Ahmet Şık, kürsüde skandal bir provokasyona imza attı.

Şık, AK Parti sıralarına dönüp "Sizde utanma yok. Zerre miskal utanmanız yok. Haysiyetiniz yok" deyince Meclis'te tansiyon yükseldi.
TBMM'de 'TİP'ik provokasyon!



AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Şık'a tepki gösterdi. Ahmet Şık da "Kes sesini diye bağırarak" Meclis'i sabote etti. Daha sonrasında AK Parti ve muhalefet bloğu arasında gerginlik yaşandı.

Meclis Başkanvekili Bekir BozdağMeclis Başkanvekili Bekir Bozdağ

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma 15 dakika ara verdi.



AK PARTİLİ VEKİLLERE "VATAN HAİNİ" DEDİ, ORTALIK BİR KEZ DAHA GERİLDİ

Ahmet Şık aradan sonra kürsüde AK Parti milletvekillerine dönerek "Gelmiş geçmiş en büyük vatan haini terörist sizsiniz" deyince Meclis'te yumruk yumruğa kavga çıktı.
Kavga sonrası görevliler yerdeki kan damlalırını temizlediKavga sonrası görevliler yerdeki kan damlalırını temizledi


"YARALANAN MİLLETVEKİLLERİ VAR"

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, TBMM'deki gerilim sonrası son durumu aktardı.

Meclis'te yumruk yumruğa kavga



"TBMM'de son yıllarda çıkan en büyük kavga bugün yaşandı" diyen Yeşiltaş, bazı milletvekillerinin yaralandığını söyledi. Görüntülerde yerde kan izleri olduğu gözlemlendi.
TBMMde Can Atalay oturumu! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Anayasanın 85. maddesine aykırıdırTBMMde Can Atalay oturumu! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Anayasanın 85. maddesine aykırıdır

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Meclis’te yumruklar konuştu! Can Atalay oturumunda Ahmet Şık’tan ’TİP’ik provokasyon: AK Parti’yi hedef alan rezil sözler
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