Meclis’te yumruklar konuştu! Can Atalay oturumunda Ahmet Şık’tan ’TİP’ik provokasyon: AK Parti’yi hedef alan rezil sözler

Türkiye Büyük Millet Meclisi
'nde Can Atalay özel oturumu için yeterli sayıya ulaşıldı. AK Parti toplantıya iştirak ederken MHP Grubu katılım sağlamadı.
FİLİSTİN OTURUMUNA GELMEYEN ÖZGÜR ÖZEL CAN ATALAY OTURUMUNA GELDİ!
Dün ayağı kırıldığı için mazeret sunan ve tarihi 'Filistin Özel Oturumu'na katılmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel
bugün Can Atalay için TBMM Genel Kurulu'na geldi.
MECLİS'TE 'TİP'İK PROVOKASYON
TİP İstanbul vekili Ahmet Şık, kürsüde skandal bir provokasyona imza attı.
Şık, AK Parti sıralarına dönüp "Sizde utanma yok. Zerre miskal utanmanız yok. Haysiyetiniz yok"
deyince Meclis'te tansiyon yükseldi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler
, Şık'a tepki gösterdi. Ahmet Şık da "Kes sesini diye bağırarak" Meclis'i sabote etti. Daha sonrasında AK Parti ve muhalefet bloğu arasında gerginlik yaşandı.
Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ
Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ
oturuma 15 dakika ara verdi.
AK PARTİLİ VEKİLLERE "VATAN HAİNİ" DEDİ, ORTALIK BİR KEZ DAHA GERİLDİ
Ahmet Şık aradan sonra kürsüde AK Parti milletvekillerine dönerek "Gelmiş geçmiş en büyük vatan haini terörist sizsiniz" deyince Meclis'te yumruk yumruğa kavga çıktı.