Ardından 9 Ağustos'ta CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, TİP, DEVA, Demokrat Parti ve Emek Partisi'nden oluşan muhalefet partileri, Meclis'in, AYM'nin Can Atalay kararıyla ilgili toplanması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe sundu.

AYM'nin 1 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, Gezi davasından 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili kararın 'yok hükmünde' olduğu belirtildi.

Can Atalay TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Anayasa'nın 93 ve TBMM İç Tüzüğü'nün 7'nci maddesi gereği muhalefet partilerinin talebini değerlendirerek, TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler





AK PARTİ'DEN CAN ATALAY AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Güler, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, kişiye göre değişmez. Olağanüstü toplantı yeter sayısı sağlanırsa Meclis'e gireceğiz. Kesinleşmiş mahkumiyet hükmü var, AYM hükmü ile işlem yapamaz. Meclis'e getirilerek bir hüküm tesis etmek mümkün değildir" dedi.

Abdullah Güler'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:- Atalay'ın düşen vekilliğine emsal kararlar var.- AYM, Anayası'yı ihlal etti.