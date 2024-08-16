SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

TBMM'de 'Can Atalay' oturumu! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den önemli açıklamalar: "Anayasa'nın 85. maddesine aykırıdır"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'deki Can Atalay oturumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. AYM'nin verdiği tartışmalı kararla Anayasa'yı ihlal ettiğinin altını çizen Güler, "Açıkça Anayasa'nın 85. maddesine aykırıdır" ifadelerini kullandı. Ortada hukuk zemininde değerlendirecek bir karar olmadığını söyleyen Abdullah Güler, "(Can Atalay oturumu) Toplantı yeter sayısı olursa içeri gireriz" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 11:36 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 12:12
TBMM’de ’Can Atalay’ oturumu! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den önemli açıklamalar: Anayasa’nın 85. maddesine aykırıdır

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
AYM'nin 1 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, Gezi davasından 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili kararın 'yok hükmünde' olduğu belirtildi.

Ardından 9 Ağustos'ta CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, TİP, DEVA, Demokrat Parti ve Emek Partisi'nden oluşan muhalefet partileri, Meclis'in, AYM'nin Can Atalay kararıyla ilgili toplanması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe sundu.

Can AtalayCan Atalay

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Anayasa'nın 93 ve TBMM İç Tüzüğü'nün 7'nci maddesi gereği muhalefet partilerinin talebini değerlendirerek, TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler


AK PARTİ'DEN CAN ATALAY AÇIKLAMASI
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Güler, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, kişiye göre değişmez. Olağanüstü toplantı yeter sayısı sağlanırsa Meclis'e gireceğiz. Kesinleşmiş mahkumiyet hükmü var, AYM hükmü ile işlem yapamaz. Meclis'e getirilerek bir hüküm tesis etmek mümkün değildir" dedi.

Abdullah Güler'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

- Atalay'ın düşen vekilliğine emsal kararlar var.

- AYM, Anayası'yı ihlal etti.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler

- Açıkça Anayasa'nın 85. maddesine aykırıdır

- AYM Yargıtay hükmünü kaldıramaz.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler


- Ortada hukuk zemininde değerlendirecek karar yok

- (TBMM'de Can Atalay oturumu) Toplantı yeter sayısı olursa içeri gireriz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuştan olağanüstü çağrı: Meclis Can Atalay için toplanacakTBMM Başkanı Numan Kurtulmuştan olağanüstü çağrı: Meclis Can Atalay için toplanacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan olağanüstü çağrı: Meclis Can Atalay için toplanacak

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TBMM’de ’Can Atalay’ oturumu! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den önemli açıklamalar: Anayasa’nın 85. maddesine aykırıdır
4 ilde orman yangını! Manisa, İzmir ve Bolu’da havadan ve karadan müdahale | Çanakkale’de yangın kontrol altında
Türk Telekom
Emekliye yeni maaş! Ocak zammı için rota oluştu | MB enflasyon tahmini sonrası maaşlara en az...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu kararını Fenerbahçe’ye iletti! Brighton derken dünya devinden sürpriz teklif
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplanıyor! Instagram ve ROBLOX masada... TikTok’un akıbeti ne olacak?
Memura ve memur emeklisine enflasyon farkı! Ocak zammı için ipucu geldi TAKVİM yeni maaşları hesapladı: %10.71’e göre yeni aylıklar
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni isimler
Beşiktaş’ın kiralık ’Pogba’sı kendinden emin! Cher Ndour Fizik olarak hazırım diyerek formaya göz kırptı... Icardi ve Dzeko sözleri
Polatlar davasının seyrini değiştirecek gelişme! O isim mektup gönderdi! Kocasını ifşaladı: Artık saklayamam
Gözler yeni transferlerde! Okan Buruk’tan Gabriel Sara kararı! İşte Konyaspor - Galatasaray muhtemel 11’leri
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ölüme meydan okudu! Arap basını manşetlere taşıdı
Herkes onları arıyor! Kim bu aracılar? Çiftçi kazanamıyor, vatandaş tasalanıyor! Çözüm bekleniyor: Hal Yasası çıksın!
Maskeli saldırgan adım adım hazırlığını anlattı! Kan donduran detaylar: Kiliseye saldırı yapmak istedim! Silah ve patlayıcı bulamadım
Aydemir Akbaş yoğun bakımda! Entübe edildi! İbrahim Tatlıses paylaştı: Dualarınızı bekliyorum
SON DAKİKA