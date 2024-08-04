SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Bize 'Asker Millet' derler" paylaşımı: "Her zaman güçlüyüz, cesuruz, hazırız"

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi sosyal medya hesaplarından "Bize 'Asker Millet' derler. "Biz her zaman güçlüyüz, her zaman cesuruz, her zaman hazırız!" notunun yer aldığı çarpıcı bir video paylaşıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 14:43 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 14:45
Milli Savunma Bakanlığı’ndan Bize ’Asker Millet’ derler paylaşımı: Her zaman güçlüyüz, cesuruz, hazırız

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından "Bize 'Asker Millet' derler" başlığıyla bir video paylaşıldı.

"HER ZAMAN GÜÇLÜYÜZ, CESURUZ, HAZIRIZ"

Tatbikat görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, "Tarih boyunca ne tehditlere boyun eğdik, ne de birlik ve beraberliğimizden ödün verdik. Biz her zaman güçlüyüz, her zaman cesuruz, her zaman hazırız!" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ʺBize 'Asker Millet' derlerʺ paylaşımıMilli Savunma Bakanlığı'ndan ʺBize 'Asker Millet' derlerʺ paylaşımı

Paylaşılan videoda hava, kara, deniz kuvvetlerinin tatbikat görüntülerine de yer verildi.

"Her zaman güçlüyüz, cesuruz, hazırız"



İşte MSB'den yapılan o paylaşım;

Bize "Asker Millet" derler… Tarih boyunca ne tehditlere boyun eğdik, ne de birlik ve beraberliğimizden ödün verdik. Biz her zaman güçlüyüz, her zaman cesuruz, her zaman hazırız!


MSB duyurdu! Hakurkta 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKKlı terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu! Hakurkta 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Hakurk'ta 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Gazze’den İsrail’e füze atıldı! Aşdod’da dumanlar yükseliyor: Sığınaklar açıldı
İran’da iki saatlik sır görüşme: Amerikalılar Netanyahu’nun planını sızdırdı! Tahran ile pazarlık masasında 10 Mossad ajanı
PKK’nın kirli planı iddianamede! Gençleri dağa kaldırmak için sol tandanslı zehirleme: Talimat Duran Kalkan ve Demirtaş’ın ağabeyinden
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan vergi kaçırana acımak yok! Kayıt dışı hasılatı belirlenen bir firmaya rekor ceza
İsrail diken üstünde! ABD’li yetkililer resmen tarih verdi: İran pazartesi günü saldıracak
Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru! Batılı ülkeler harekete geçti: Peş peşe Lübnan uyarısı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır’da! Gündemde iki ülke arasında imzalanacak 20 anlaşma ve 15 milyar dolarlık ticaret var
Emeklinin yeni maaşı belli oldu! Farklar haftaya yatacak: Kim, ne kadar alacak? Hesap nasıl yapıldı?
Mete Gazoz çeyrek finalde Paris 2024’e veda etti! Filenin Sultanları İtalya’ya kaybetti | Boksta Esra Yıldız Kahraman madalyayı garantiledi
’Süper’ Beşiktaş! Usta yazarların kaleminden kupa finali... Okan Buruk fantezi yapmasın , Gio iyi çalışmış , Hoş geldin Immobile
Türkiye’den Lahey’e Gazze raporu! Vahşet bir kez daha gözler önüne serilecek! Soykırım eşiği aşıldı
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu kaçak villasında hukuk tanımıyor! 2 kez mühür kırdı inşaata devam etti! Bilirkişi raporunda şok detay
Instagram kurallara uyana kadar kapalı kalacak! Türkiye’den net karar! PKK’ya özgürlük taziyeye yasak
Deprem bölgesinde 3 il için yeni sözleşme! Yıl sonuna kadar 200 bin konut depremzedelere teslim edilecek
ÖZEL - Süper Kupa’nın adamı Ciro Immobile’den flaş sözler: Fantastik bir başlangıçtı!
SON DAKİKA