Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Bize 'Asker Millet' derler" paylaşımı: "Her zaman güçlüyüz, cesuruz, hazırız"

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından "Bize 'Asker Millet' derler" başlığıyla bir video paylaşıldı.



"HER ZAMAN GÜÇLÜYÜZ, CESURUZ, HAZIRIZ"



Tatbikat görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, "Tarih boyunca ne tehditlere boyun eğdik, ne de birlik ve beraberliğimizden ödün verdik. Biz her zaman güçlüyüz, her zaman cesuruz, her zaman hazırız!" denildi.



Paylaşılan videoda hava, kara, deniz kuvvetlerinin tatbikat görüntülerine de yer verildi.





Bize "Asker Millet" derler… Tarih boyunca ne tehditlere boyun eğdik, ne de birlik ve beraberliğimizden ödün verdik. Biz her zaman güçlüyüz, her zaman cesuruz, her zaman hazırız!