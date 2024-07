Miçotakis'in "Kıbrıs'ta Türkiye'siz çözüm" hezeyanı! Ankara'nın zeytin dalını hiçe saydı AB'ye sığındı: "Helenizm mücadeleyi bırakmayacak"

Başkan Erdoğan, KKTC dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı



TEK YOL İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM!



Başkan Erdoğan, KKTC dönüşü uçakta "Ada'nın asli unsuru olan Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak görmeye ve göstermeye kimsenin gücü yetmez" diyerek tek çözümün iki devleti çözüm olduğunu işaret etti.



"Her iki tarafın masaya eşit oturup eşit kalktığı bir denklem kurulmalı" diyen Erdoğan, "Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı, çözüm yolunda bugüne kadar her türlü fedakarlığı göstermiştir. Annan Planına 'evet' diyen taraf, Kuzey Kıbrıs olduğu halde takdir edilen maalesef yine Rumlar oldu. Bu anlayışla artık bir yere varılması mümkün değildir. Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statüleri tescil edilmeden bir yere varılamaz. Her iki tarafın masaya eşit oturup eşit kalktığı bir denklem kurulmadan yeni bir müzakere sürecinin başlamasını açıkçası mümkün görmüyoruz" şeklinde konuştu.