Miçotakis'in "Kıbrıs'ta Türkiye'siz çözüm" hezeyanı! Ankara'nın zeytin dalını hiçe saydı AB'ye sığındı: "Helenizm mücadeleyi bırakmayacak"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Başkan Erdoğan NATO Zirvesi'nde yan yana Erdoğan, son NATO Zirvesi'nde Miçotakis'le yaptığı görüşmeyi anımsatıp Yunanistan Başbakanı'na "Aynı gün Kıbrıs'ta olacağız. Herhalde birbirimizi rahatsız edecek herhangi bir açıklama yapmayız" dediğini anlattı.

Miçotakis'in Türkiye ve KKTC hazımsızlığı Yunan basınında MİÇOTAKİS NATO'DA BAŞKA GKRY'DE BAŞKA... "KIBRIS'TA TÜRKİYE'SİZ ÇÖZÜM' HEZEYANI Ancak Miçotakis, Güney Kıbrıs'a ayak basar basmaz hezeyana kapıldı, Türk askeri ve Türkiye'nin garantörlüğünün olmadığı bir çözüm istediklerini dile getirdi. Türkiye ve KKTC 'yi 'istilacı ve işgalci' olarak tanımlama cüreti gösteren Miçotakis, "Kıbrıs'ın kuzeyi işgalin esiri kalmaya devam ediyor. Oldubittileri kabul etmiyoruz. Tek hedefimiz iki bölgeli iki toplumlu, işgal ordularının bulunmayacağı, modası geçmiş garantörlüklerin olmayacağı, üniter bir devlet, birleşmiş bir Kıbrıs'tır" dedi.

ANKARA'NIN UZATTIĞI ZEYTİN DALINI HİÇE SAYDI "Türkiye ile görüşüyor olmamız anlaştığımız ya taviz verdiğimiz anlamına gelmez" diyerek Ankara'nın uzattığı zeytin dalını hiçe sayan Yunanistan Başbakanı, "AB üyesi GKR'ye yönelik her tehdit, Avrupa için tehlike anlamına gelir. Kıbrıs'ın işgal altında olan kuzeyinde suni bir oluşum (KKTC) söz konusudur. Türkiye, kutlamaların ya da oylamaların (TBMM'nin 50. yıl tezkeresi) olması gereken gerçek hedefleri ile bağdaşmadığını er veya geç idrak edecektir" ifadeleriyle skandala imza attı.

Miçotakis'in Türkiye ve KKTC hazımsızlığı Yunan basınında





AB'NİN KAPISINA SIĞINDI... "HELENİZM KIBRIS BİRLEŞENE KADAR MÜCADELE EDECEK"



Yunanistan'da yayın yapan Ta Nea Gazetesi, Miçotakis'in şu sözlerine de yer verdi:



"Kıbrıs, yarım asır boyunca Attila'nın (Kıbrıs Barış Harekatı) yıkıcı sonuçlarına karşı ayakta durdu, üç nesil boyunca yeniden birleşme talebini canlı tuttu, ekonomiyi güçlendirerek AB üyesi oldu, ancak yara hala kanıyor ve Afrodit'in diyarı hâlâ bölünmüş durumda"



"Helenizm, Kıbrıs yeniden birleşene kadar mücadeleyi bırakmayacaktır. "Kıbrıs da bunun bir parçası olduğu için Avrupa bu çabanın dışında kalamaz"



"HELENİZM İÇİN ZOR BİR GÜN"



Öte yandan Türkiye'nin KKTC'ye yaptığı 50. yıl çıkarması öncesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi paniğe kapılmış, Miçotakis, "Helenizm için zor bir gün" ifadelerini kullanmıştı.