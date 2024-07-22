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Miçotakis'in "Kıbrıs'ta Türkiye'siz çözüm" hezeyanı! Ankara'nın zeytin dalını hiçe saydı AB'ye sığındı: "Helenizm mücadeleyi bırakmayacak"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ankara'nın uzattığı zeytin dalını hiçe sayıp "Kıbrıs'ta Türkiye'siz çözüm" hezeyanına kapıldı. Türkiye ve KKTC'yi 'istilacı ve işgalci' olarak tanımlama cüreti gösteren Miçotakis, Avrupa Birliği'nin kapısına sığındı. Yunan Başbakan, "Atilla'nın (Kıbrıs Barış Harekatı) sonuçları yıkıcı. Afrodit'in ülkesi kan ağlıyor. Helenizm, Kıbrıs yeniden birleşene kadar mücadeleyi bırakmayacaktır. "Kıbrıs da bunun bir parçası olduğu için Avrupa bu çabanın dışında kalamaz" dedi.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 10:54 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 11:11
Miçotakis’in Kıbrıs’ta Türkiye’siz çözüm hezeyanı! Ankara’nın zeytin dalını hiçe saydı AB’ye sığındı: Helenizm mücadeleyi bırakmayacak

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden yarım asır geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kabine, iktidar ve hükümet üyeleri Ada'ya nizam getiren zaferin 50. yıl dönümünde KKTC'ye çıkarma yaptı.

Dosta güven düşmana korku veren bir geçit töreni düzenlendi, KKTC ile güçlü dayanışma ve birlik mesajı verildi.

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TEK YOL İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM!

Başkan Erdoğan, KKTC dönüşü uçakta "Ada'nın asli unsuru olan Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak görmeye ve göstermeye kimsenin gücü yetmez" diyerek tek çözümün iki devleti çözüm olduğunu işaret etti.

"Her iki tarafın masaya eşit oturup eşit kalktığı bir denklem kurulmalı" diyen Erdoğan, "Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı, çözüm yolunda bugüne kadar her türlü fedakarlığı göstermiştir. Annan Planına 'evet' diyen taraf, Kuzey Kıbrıs olduğu halde takdir edilen maalesef yine Rumlar oldu. Bu anlayışla artık bir yere varılması mümkün değildir. Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statüleri tescil edilmeden bir yere varılamaz. Her iki tarafın masaya eşit oturup eşit kalktığı bir denklem kurulmadan yeni bir müzakere sürecinin başlamasını açıkçası mümkün görmüyoruz" şeklinde konuştu.

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"GEREKİRSE DENİZ ÜSSÜ YAPARIZ"

Güney Kıbrıs'ın Yunanistan'la Larnaka kıyılarında bir deniz üssü inşa etme girişimine de değinen Başkan Erdoğan, "Türkiye gerektiği zamanda gereken adımları atar, yapılması gerekenleri yapar. Adanın huzuruna asla katkı sağlamayacak, gerginlikleri artıracak ve uluslararası hukuk ihlallerine yol açacak adımlardan özenle kaçınmak gerekir" uyarısında bulundu.

Başkan Erdoğan, "Gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını Kuzeyde yaparız. Bizim de denizimiz var. Mesela yeni bir doğalgaz gemisi alıyoruz. Sakarya Gaz Sahası'ndaki gaz üretiminde kullanılacak, yüzer gaz işletme platformu gemisi. Yaklaşık 2 ay sonra Türkiye'de olacak. 300 metre boyunda 58 metre genişliğinde. 5 milyon hane halkına yetecek kadar doğalgazı üretecek bu platform belki orada 15-20 yıl kalacak. Adeta bir üs gibi. Önümüzdeki hafta yola çıkıyor ve Türkiye'ye gelecek. Zaten o üssü gördükleri zaman yeter onlara" dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Başkan Erdoğan NATO Zirvesi'nde yan yanaYunanistan Başbakanı Miçotakis ve Başkan Erdoğan NATO Zirvesi'nde yan yana

Erdoğan, son NATO Zirvesi'nde Miçotakis'le yaptığı görüşmeyi anımsatıp Yunanistan Başbakanı'na "Aynı gün Kıbrıs'ta olacağız. Herhalde birbirimizi rahatsız edecek herhangi bir açıklama yapmayız" dediğini anlattı.

Miçotakis'in Türkiye ve KKTC hazımsızlığı Yunan basınında Miçotakis'in Türkiye ve KKTC hazımsızlığı Yunan basınında


MİÇOTAKİS NATO'DA BAŞKA GKRY'DE BAŞKA... "KIBRIS'TA TÜRKİYE'SİZ ÇÖZÜM' HEZEYANI

Ancak Miçotakis, Güney Kıbrıs'a ayak basar basmaz hezeyana kapıldı, Türk askeri ve Türkiye'nin garantörlüğünün olmadığı bir çözüm istediklerini dile getirdi.

Türkiye ve KKTC'yi 'istilacı ve işgalci' olarak tanımlama cüreti gösteren Miçotakis, "Kıbrıs'ın kuzeyi işgalin esiri kalmaya devam ediyor. Oldubittileri kabul etmiyoruz. Tek hedefimiz iki bölgeli iki toplumlu, işgal ordularının bulunmayacağı, modası geçmiş garantörlüklerin olmayacağı, üniter bir devlet, birleşmiş bir Kıbrıs'tır" dedi.



ANKARA'NIN UZATTIĞI ZEYTİN DALINI HİÇE SAYDI

"Türkiye ile görüşüyor olmamız anlaştığımız ya taviz verdiğimiz anlamına gelmez" diyerek Ankara'nın uzattığı zeytin dalını hiçe sayan Yunanistan Başbakanı, "AB üyesi GKR'ye yönelik her tehdit, Avrupa için tehlike anlamına gelir. Kıbrıs'ın işgal altında olan kuzeyinde suni bir oluşum (KKTC) söz konusudur. Türkiye, kutlamaların ya da oylamaların (TBMM'nin 50. yıl tezkeresi) olması gereken gerçek hedefleri ile bağdaşmadığını er veya geç idrak edecektir" ifadeleriyle skandala imza attı.

Miçotakis'in Türkiye ve KKTC hazımsızlığı Yunan basınında Miçotakis'in Türkiye ve KKTC hazımsızlığı Yunan basınında


AB'NİN KAPISINA SIĞINDI... "HELENİZM KIBRIS BİRLEŞENE KADAR MÜCADELE EDECEK"

Yunanistan'da yayın yapan Ta Nea Gazetesi, Miçotakis'in şu sözlerine de yer verdi:

"Kıbrıs, yarım asır boyunca Attila'nın (Kıbrıs Barış Harekatı) yıkıcı sonuçlarına karşı ayakta durdu, üç nesil boyunca yeniden birleşme talebini canlı tuttu, ekonomiyi güçlendirerek AB üyesi oldu, ancak yara hala kanıyor ve Afrodit'in diyarı hâlâ bölünmüş durumda"

"Helenizm, Kıbrıs yeniden birleşene kadar mücadeleyi bırakmayacaktır. "Kıbrıs da bunun bir parçası olduğu için Avrupa bu çabanın dışında kalamaz"

Türkiyeden KKTCye zaferin 50. yılı çıkarması! Miçotakisten Helenizm için zor gün sözleri | Dendiasa verilen ayar Yunanda gündemTürkiyeden KKTCye zaferin 50. yılı çıkarması! Miçotakisten Helenizm için zor gün sözleri | Dendiasa verilen ayar Yunanda gündem


"HELENİZM İÇİN ZOR BİR GÜN"

Öte yandan Türkiye'nin KKTC'ye yaptığı 50. yıl çıkarması öncesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi paniğe kapılmış, Miçotakis, "Helenizm için zor bir gün" ifadelerini kullanmıştı.

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