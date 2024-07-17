Türkiye'den KKTC'ye 'zaferin 50. yılı' çıkarması! Miçotakis'ten "Helenizm için zor gün" sözleri | Dendias'a verilen ayar Yunan'da gündem

Kıbrıs Türklerini baskı ve zulümden kurtaran, Mehmetçik ve 'Mücahitler'in (Türk Mukavemet Teşkilatı) destan yazdığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 50 yıl geçti.
AYŞE TATİLE ÇIKTI, ENOSİS VE HELENİZM AKAMETE UĞRADI!
Ada'da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) "Ayşe Tatile Çıksın" parolasıyla Kıbrıs'a ayak bastı, nizamı sağladı.
Rumların 'Enosis' hayali (Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama) suya düştü. 'Helenizm' faaliyetleri akamete uğradı.
Kıbrıs Barış Harekatı
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KURULDU
18 Ağustos'ta sona eren Barış Harekatı ile Türk askeri büyük başarı kazandı ve adada barış dönemi başlamış oldu.
Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türk ordusu, 498 şehit verdi. Kıbrıs Türk tarafı ise, harekatta 70'i mücahit, 270 kişiyi kaybetti. Kıbrıs Türklerinin genel olarak verdiği şehit sayısı ise 1672 olarak kayıtlara geçti.
Sonuçta harekat sayesinde Kıbrıs'ın bugünkü sınırları çizildi. 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Rauf Denktaş, Federe Devlet ve Meclis Başkanı oldu. 15 Kasım 1983'te ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşu dünyaya ilan edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı da yine Rauf Denktaş oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde devlet erkanı adeta KKTC'ye çıkarma yapacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve kabine üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda milletvekili de KKTC'de olacak.
Erdoğan ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de KKTC'ye gidecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 20 Temmuz'da KKTC'de hazır bulunacak. Özel'e Kıbrıs Barış Harekatı'nda "Ayşe tatile çıksın" parolasına ilham veren, dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata, dönemin Çalışma Bakanı Önder Sav eşlik edecek.