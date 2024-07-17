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Türkiye'den KKTC'ye 'zaferin 50. yılı' çıkarması! Miçotakis'ten "Helenizm için zor gün" sözleri | Dendias'a verilen ayar Yunan'da gündem

Türkiye, Kıbrıs'a nizam getiren harekatın 50. yıl dönümünde devlet erkanı ve ordusuyla KKTC'ye çıkarma yapacak. Donanma geçit töreni düzenleyecek Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK zafer için uçacak. Bu durum Yunanistan ve GKRY'de panikle karşılandı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Cumartesi günü… Helenizm için zor bir gün" ifadelerini kullandı. Türkiye'yi küstah bir dille 'işgalcilikle' suçlayan Dendias'a Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği yanıt ise Yunan basınında gündem oldu.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 16:43 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 17:50
Türkiye’den KKTC’ye ’zaferin 50. yılı’ çıkarması! Miçotakis’ten Helenizm için zor gün sözleri | Dendias’a verilen ayar Yunan’da gündem

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Kıbrıs Türklerini baskı ve zulümden kurtaran, Mehmetçik ve 'Mücahitler'in (Türk Mukavemet Teşkilatı) destan yazdığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 50 yıl geçti.

AYŞE TATİLE ÇIKTI, ENOSİS VE HELENİZM AKAMETE UĞRADI!

Ada'da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) "Ayşe Tatile Çıksın" parolasıyla Kıbrıs'a ayak bastı, nizamı sağladı.

Rumların 'Enosis' hayali (Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama) suya düştü. 'Helenizm' faaliyetleri akamete uğradı.

Kıbrıs Barış HarekatıKıbrıs Barış Harekatı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KURULDU

18 Ağustos'ta sona eren Barış Harekatı ile Türk askeri büyük başarı kazandı ve adada barış dönemi başlamış oldu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türk ordusu, 498 şehit verdi. Kıbrıs Türk tarafı ise, harekatta 70'i mücahit, 270 kişiyi kaybetti. Kıbrıs Türklerinin genel olarak verdiği şehit sayısı ise 1672 olarak kayıtlara geçti.

Sonuçta harekat sayesinde Kıbrıs'ın bugünkü sınırları çizildi. 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Rauf Denktaş, Federe Devlet ve Meclis Başkanı oldu. 15 Kasım 1983'te ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşu dünyaya ilan edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı da yine Rauf Denktaş oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin TatarBaşkan Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar


Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde devlet erkanı adeta KKTC'ye çıkarma yapacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve kabine üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda milletvekili de KKTC'de olacak.

Erdoğan ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de KKTC'ye gidecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 20 Temmuz'da KKTC'de hazır bulunacak. Özel'e Kıbrıs Barış Harekatı'nda "Ayşe tatile çıksın" parolasına ilham veren, dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata, dönemin Çalışma Bakanı Önder Sav eşlik edecek.

TCG AnadoluTCG Anadolu

DONANMADAN GEÇİT TÖRENİ! TCG ANADOLU DA İŞTİRAK EDECEK

Harekatın 50. yılı için KKTC'de yapılacak törene, Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu da katılacak. TCG Anadolu ve çok sayıda gemi, geçit töreni yapacak.

Etkinlikler kapsamında Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekiplerinin de 20 Temmuz'da gösteri yapması planlanıyor.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos DendiasYunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias

DENDİAS'TAN SKANDAL SÖZLER

Türkiye'nin tüm kademeleriyle KKTC'ye yapacağı çıkarma öncesi Yunanistan makamlarında hazımsızlık baş gösterdi.

Güney Kıbrıslı mevkidaşı Vasilis Palmas ile görüşen Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, "Kıbrıslı Türklerin utanç şenliklerini ve İşgalci Türk Ordusu'nun yarım asırdır Kıbrıs'ta hukuk dışı varlığını en kesin şekilde kınıyoruz" deme cüretinde bulundu.

MSBden Yunanistan Savunma Bakanı Dendiasa sert tepki: Fitne çabaları sonuç vermeyecekMSBden Yunanistan Savunma Bakanı Dendiasa sert tepki: Fitne çabaları sonuç vermeyecek
MSB'den Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'a sert tepki: "Fitne çabaları sonuç vermeyecek"



MSB: FİTNECİ DENDİAS

Türk askerini 'işgalci' olarak tanımlayan Dendias'a Milli Savunma Bakanlığı'ndan çok sert tepki geldi.

Dendias'ın açıklamalarının, "Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu" olduğu belirtildi. Açıklamada, "Dendias'ın, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapma çabaları sonuç vermeyecektir" denildi.

ʺTürkiye,Miçotakis'in lehine Dendias'ın aleyhine pozisyon alıyorʺʺTürkiye,Miçotakis'in lehine Dendias'ın aleyhine pozisyon alıyorʺ

"TÜRKİYE MİÇO'NUN LEHİNE DENDİAS'IN ALEYHİNE POZİSYON ALIYOR"

MSB'nin Dendias"Fitneci" olarak tanımlası Yunan basınında çokça konuşuldu.

"documentonews.gr" isimli haber sitesi "Türkiye, Miçotakis'in lehine Dendias'ın aleyhine pozisyon alıyor" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı MiçotakisYunanistan Başbakanı Miçotakis


MİÇOKTAKİS İHTİYATLI İYİMSER...

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise Kıbrıs'taki iki toplumun masaya oturması ve BM kararları çerçevesinde görüşmelerin yeniden başlaması için bir fırsat daha doğacağı konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduğunu söyledi.

Miçotakis: ʺCumartesi günü… Helenizm için zor bir günʺMiçotakis: ʺCumartesi günü… Helenizm için zor bir günʺ

"HELENİZM İÇİN ZOR BİR GÜN"

Miçotakis, Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle tüm devlet erkanı ve orduyla adaya çıkarma yapması ilişkin de konuştu.

Yunan Başbakan, "Cumartesi günü… Helenizm için zor bir gün" dedi.

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Türkiye’den KKTC’ye ’zaferin 50. yılı’ çıkarması! Miçotakis’ten Helenizm için zor gün sözleri | Dendias’a verilen ayar Yunan’da gündem
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