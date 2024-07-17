Türkiye'den KKTC'ye 'zaferin 50. yılı' çıkarması! Miçotakis'ten "Helenizm için zor gün" sözleri | Dendias'a verilen ayar Yunan'da gündem

TCG Anadolu



DONANMADAN GEÇİT TÖRENİ! TCG ANADOLU DA İŞTİRAK EDECEK



Harekatın 50. yılı için KKTC'de yapılacak törene, Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu da katılacak. TCG Anadolu ve çok sayıda gemi, geçit töreni yapacak.



Etkinlikler kapsamında Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekiplerinin de 20 Temmuz'da gösteri yapması planlanıyor.

ʺTürkiye,Miçotakis'in lehine Dendias'ın aleyhine pozisyon alıyorʺ "TÜRKİYE MİÇO'NUN LEHİNE DENDİAS'IN ALEYHİNE POZİSYON ALIYOR"



MSB'nin Dendias'ı "Fitneci" olarak tanımlası Yunan basınında çokça konuşuldu.



"documentonews.gr" isimli haber sitesi "Türkiye, Miçotakis'in lehine Dendias'ın aleyhine pozisyon alıyor" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis





MİÇOKTAKİS İHTİYATLI İYİMSER...



Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise Kıbrıs'taki iki toplumun masaya oturması ve BM kararları çerçevesinde görüşmelerin yeniden başlaması için bir fırsat daha doğacağı konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduğunu söyledi.

Miçotakis: ʺCumartesi günü… Helenizm için zor bir günʺ



"HELENİZM İÇİN ZOR BİR GÜN"



Miçotakis, Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle tüm devlet erkanı ve orduyla adaya çıkarma yapması ilişkin de konuştu.



Yunan Başbakan, "Cumartesi günü… Helenizm için zor bir gün" dedi.