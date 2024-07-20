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Microsoft'un Crowdstrike programı çöktü dünya durdu! Peki sorun nasıl başladı?

Microsoft yazılım sisteminin güvenlikle ilgili parçası Crowdstrike programı çökünce dünya genelindeki milyonlarca bilgisayar da çöktü ve mavi ekrana döndü. Ardından dünya genelinde uçuşlar, havayolu, banka ve hastane hizmetleri çöktü. Almanya, İngiltere, ABD, Avusturalya başta olmak üzere havalimanları tamamen durdu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 07:02
Microsoft’un Crowdstrike programı çöktü dünya durdu! Peki sorun nasıl başladı?

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DÜNYA DURDU
Microsoft Yazılım Sistemi'nde dünya genelinde dün yaşanan büyük arıza günlük yaşamda kaos yarattı. Havacılık ve bankacılık ve hastaneler başta olmak üzere birçok sektördeki şirketler bu durumdan olumsuz etkilendi. İngiltere'nin önemli televizyon haber kanallarından Sky News yayın yapamadı. Sistem arızası, THY seferlerini de etkiledi. Yurt dışı operasyonlarından 84'ü iptal edildi. Los Angeles dahil ABD'deki bazı havalimanlarında aksaklıklara yol açtı. Federal Havacılık Yönetimi (FAA) ABD'nin önde gelen havayolu şirketlerinin 'iletişim sorunu' nedeniyle tüm uçuşları durdurduğunu açıkladı. İngiltere'nin sağlık rezervasyon sistemi 'çevrimdışı' kaldı. Borsalar sıkıntı yaşadı.

'DÜZELTME YAPILDI'
Bilgi teknoloji firması Crowdstrike, Microsoft'un Windows işletim sisteminde Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarından haberdar olduğunu belirten bir telefon mesajı yayınladı. CrowdStrike CEO'su George Kurtz, "Mac ve Linux ana bilgisayarları etkilenmemiştir. Bu bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değildir."

SORUN NASIL BAŞLADI?
Sorunun CrowdStrike adlı firmanın dün gerçekleştirdiği bir güncelleme ile ortaya çıktığı tahmin ediliyor. 2011 yılında kurulan şirket, kurumların siber tehditlere karşı korunmasını sağlamayı amaçlıyor. ABD yönetimi ve eyaletlerin yüzde 81'i bu sistemi kullanıyor.

İŞTE FORMÜL
Bilgisayarınızı kurtarmak için indows'u Güvenli Modda başlatın.
C:WindowsSystem32driver sCrowdStrike dizinine gidin.
"C-00000291*.sys" ile başlayan dosyayı bulun ve adını değiştirin
Bilgisayarı normal şekilde yeniden başlatın.

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