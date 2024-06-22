Manisa’da yangın kontrol altında | Uşak, Çanakkale, Siirt, Mardin, Bingöl, Adana ve İzmir’de alevler dizginlendi

BİNGÖL'DE 100 DÖNÜM ALANDA ETKİLİ OLAN OT YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
Bingöl'de çıkan ve 100 dönüm alanda etkili olan ot yangını, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Merkeze bağlı Kılçadır köyü kırsalında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı.
İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Bingöl ve Genç belediyelerinin itfaiye ekipleri ile 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 1 greyder, 1 loder ve 25 personel sevk edildi. 100 dönüm alanda etkili olan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
ELAZIĞ'DA ÇIKAN YANGINDA MEYVE AĞAÇLARI ZARAR GÖRDÜ
Elazığ'ın Baskil ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü. İlçeye bağlı Çiğdemlik köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Baskil Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köylülerin de desteğiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Çiğdemlik köyü muhtarı Cumali Yüzgeç, yangında yaklaşık 650 kayısı ve diğer meyve ağaçlarının zarar gördüğünü kaydetti.
DİYARBAKIR'DA 3 AYRI BÖLGEDE 420 DÖNÜM EKİLİ BUĞDAY YANDI
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 3 ayrı kırsal mahallede çıkan yangında, 420 dönüm ekili buğday yandı.
İlçeye bağlı kırsal Dereboyu, Koyunalan ve Hançerli mahallelerindeki buğday ekili tarlalarda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyürken, ihbarla bölgelere itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının yayılmasını engellemek için çevredekiler de traktör, kazma ve küreklerle ekiplere yardım etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında toplam 420 dönüm ekili buğday yandı. Yangınların çıkış nedeni belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
BİLECİK'TE ORMAN YANGINI, ERKEN MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Bilecik'te anız yakılması sonrası alevlerin sıçradığı ormanda çıkan yangın, erken müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından yaklaşık 10 dönüm orman zarar gördü.
Söğüt ilçesi Kızıldamlar Mahallesi Bağlararkası mevkisindeki bir tarlada anız yakıldı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yoğun dumanları görenler Bilecik Orman Bölge Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen 1 helikopter, 10 arazöz ve 50 personelden oluşan ekip yangına müdahale etti. Erken müdahale sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Yapılan incelemede, yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangında ilgili soruşturma sürüyor
ZONGULDAK'TA ANIZ YANGINI
Zonguldak'ta çıkan anız yangınına ekipler müdahale etti. Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesi kavaklık mevkiinde meydana geldi.
İddiaya göre ormanlık alanda nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.