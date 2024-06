Manisa’da yangın kontrol altında | Uşak, Çanakkale, Siirt, Mardin, Bingöl, Adana ve İzmir’de alevler dizginlendi

Uşak Vali Vekili Önder Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül bölgede incelemelerde bulundu.





Vali Vekili Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına 308 personel ve 116 aracın müdahale ettiğini, TÜPRAG Altın Madeni yetkililerinin de söndürme çalışmalarına 40 personel ve 23 araçla destek verdiğini söyledi. Yangının kontrol altına alındığını aktaran Can, Gümüşkol köyünde tedbir amaçlı tahliye edilen evlerde yaşayanların tehlikenin geçmesinin ardından tekrar evlerine yerleştirildiğini söyledi.



Can, tüm vatandaşlara orman yangınları konusunda daha dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu.