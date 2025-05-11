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ABD Başkanı Trump'tan "Çok önemli" açıklama geldi! İmzayı atacak

Tüm zamanların en önemli ve etkili bir açıklama yapacağını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'tan beklenen açıklama geldi. Truth Social hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı, ilaç fiyatlarını düşürmeyi hedefleyen yeni bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını müjdeledi. Trump, bu kararnameyle ABD vatandaşlarının artık dünyada en düşük fiyata ilaç alan ülke ile aynı fiyatı ödeyeceğini vurguladı.

Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 03:10 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 03:16
ABD Başkanı Trump’tan Çok önemli açıklama geldi! İmzayı atacak

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabında "en önemli ve en etkili paylaşımlarımdan biri olacak" şeklinde açıklamasıyla, ilaç fiyatlarını düşürmeyi hedefleyen yeni bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını duyurdu. Kararnamenin, reçeteli ilaç fiyatlarını %30 ila %80 oranında düşürmesi hedefleniyor.

Trump, paylaşımında Amerikalıların ilaçlar için diğer ülke vatandaşlarına göre 5 ila 10 kat daha fazla ücret ödediğini belirtti. Bu sorunun uzun yıllardır çözülemediğine dikkat çeken Trump, "Demokratlar bu konuda hiçbir şey yapmadı. Biz ise tarihi bir adım atıyoruz," dedi.

ABD Başkanı Trump'tan ʺÇok önemliʺ açıklama geldi! İmzayı atacak. (Sosyal Medya ekran görüntüsü)ABD Başkanı Trump'tan ʺÇok önemliʺ açıklama geldi! İmzayı atacak. (Sosyal Medya ekran görüntüsü)

DÜNYADAKİ EN DÜŞÜK FİYATLI İLACI ALACAKLAR

Açıklamasında, "Yarın sabah saat 09.00'da Beyaz Saray'da ülkemiz tarihindeki en önemli başkanlık kararnamelerinden birini imzalayacağım" ifadelerini kullanan Trump, yeni düzenlemeyle ilaç fiyatlarının düşürüleceğini ve ABD vatandaşlarının artık dünyada en düşük fiyata ilaç alan ülke ile aynı fiyatı ödeyeceğini vurguladı.

Ortadoğu turu öncesinde Gazze açıklaması beklenirken Trump, söz konusu düzenlemenin hem bireylerin cebine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını savundu. Kararname ile ABD'nin sağlık harcamalarından trilyonlarca dolar tasarruf edeceğini dile getirdi.

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