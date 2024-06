Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğu CANLI YAYIN || Türkiye’nin ikinci astronotu Cihangir Atasever VSS Unity uzaya çıkışı YOUTUBE canlı yayın...

Tuva Cihangir Atasever, Virgin Galactic'in "VSS Unity" yörünge altı aracıyla gerçekleştireceği uzay yolculuğuyla tarihe geçiyor. Bu heyecan verici an, 8 Haziran'da, New Mexico'daki Spaceport tesisinden saat 17.30'da başladı. İşte o anlar...