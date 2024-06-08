Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğu CANLI YAYIN || Türkiye’nin ikinci astronotu Cihangir Atasever VSS Unity uzaya çıkışı YOUTUBE canlı yayın...

Atasever'in uzayda gerçekleştireceği 7 bilimsel deneyin yanı sıra, özel astronot tulumu ve ekipmanları da dikkat çekiyor. Bu deneyler arasında İnsülin Kalemi Testi, MESSAGE, METABOLOM, Yörünge Altı Uçuşta Vezikül Analizi, IvmeRad Radyasyon Dozimetresi, MIYELOID ve BEACON bulunuyor.Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu, Türkiye'nin uzaydaki başarılarının bir parçası olacak ve bu tarihi anları canlı olarak izlemek için izleyicilerin heyecanını arttırıyor.