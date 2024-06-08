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Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğu CANLI YAYIN || Türkiye'nin ikinci astronotu Cihangir Atasever VSS Unity uzaya çıkışı YOUTUBE canlı yayın...

Türkiye'nin ikinci uzay yolculuğu, heyecan verici bir dönemeçle karşımızda! Astronot Tuva Cihangir Atasever'in öncülüğünde gerçekleşecek bu tarihi uçuş, uzayda yeni bir dönemin kapılarını aralayacak. "VSS Unity" aracıyla yapılacak olan bu yolculuk, Türkiye'nin uzay keşiflerindeki büyüleyici adımlarından biri olacak. İşte Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğu canlı yayını...

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 17:48 Güncelleme 08 Haziran 2024, 18:18
Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğu CANLI YAYIN || Türkiye’nin ikinci astronotu Cihangir Atasever VSS Unity uzaya çıkışı YOUTUBE canlı yayın...

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Tuva Cihangir Atasever, Virgin Galactic'in "VSS Unity" yörünge altı aracıyla gerçekleştireceği uzay yolculuğuyla tarihe geçiyor. Bu heyecan verici an, 8 Haziran'da, New Mexico'daki Spaceport tesisinden saat 17.30'da başladı. İşte o anlar...

CİHANGİR ATASVER UZAY YOLCULUĞU CANLI YAYIN İZLE

Uçuşun canlı yayınını izlemek isteyenler için Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve TÜBİTAK UZAY tarafından özel yayınlar düzenlenecek. TUA, Türk Uzay Bilim Misyonu'nun devam ettiğini vurgulayarak, özel yayını duyurdu. TÜBİTAK UZAY ise canlı yayının YouTube üzerinden izlenebileceğini belirtti.

Türkiye'nin ikinci uzay yolculuğu başladı. Astronot Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu "VSS Unity" yörünge altı aracı, Virgin Galactic'e ait ve bu tarihi an, 8 Haziran'da gerçekleşecek. Uçuş, ABD yerel saatiyle 08.30'da (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport tesisinden başladı.

Yaklaşık olarak 1 saat 10 dakika sürecek olan bu önemli uçuş, dünya genelinde canlı yayınlarla izlenebilecek. İnternet üzerinden yapılacak canlı yayınlarla, Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğuna şahitlik etmek mümkün olacak. Uçuş sırasında, "VSS Unity" aracının taşıyıcı uçak aracılığıyla 45 bin feetlik yüksekliğe ulaşması ve ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya çıkması bekleniyor.

Türkiye'nin 2. uzay yolcuğu başladı!

Atasever'in uzayda gerçekleştireceği 7 bilimsel deneyin yanı sıra, özel astronot tulumu ve ekipmanları da dikkat çekiyor. Bu deneyler arasında İnsülin Kalemi Testi, MESSAGE, METABOLOM, Yörünge Altı Uçuşta Vezikül Analizi, IvmeRad Radyasyon Dozimetresi, MIYELOID ve BEACON bulunuyor.Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu, Türkiye'nin uzaydaki başarılarının bir parçası olacak ve bu tarihi anları canlı olarak izlemek için izleyicilerin heyecanını arttırıyor.

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