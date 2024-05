’Ayhan Bora Kaplan’ davasında gizli tanık Ü5 ifadelerini geri çekti! Mahkeme salonu karıştı

Sanıklardan Barış Kurt'un şoförlüğünü yaptığını, 8 yıl boyunca her işine koşturduğunu, her türlü telefon konuşmasına ve görüşmesine şahit olduğunu anlatan Doğan, "Zamanla bildiklerim bana ağır gelmeye başladı. İhalelerde yaptığı uygunsuzluklar, hak yediğini ve yasal olmayan işlere karıştığını bildiğim için rahatsız oldum. Olayların bana da sıçramasından korktuğum için ayrılmak istedim. Sigorta yapmadığından yanından ayrılırken hakkım olan tazminatı almak istedim, o tarihte paramı vermedi, alacağım olduğunu her görüşmede söylüyordum, harçlık gibi ödemeler yapıyordu. Bir büfe işletmesi aldım o dönem; 15 bin lira gibi bir yardım yaptı. Yanından ayrıldıktan sonra bana hiçbir şekilde tazminat vermeye yanaşmadı, 15 Temmuz olaylarından sonra ona mesaj attım, 'yeter artık hesaplaşalım' diye. Artık canıma tak etmişti, 'beni oyalıyorsun' dedim, 'birtakım bağlantılarını açık ederim' diye mesaj attım. Sonra beni yanına çağırdı" dedi.

'O OLAYDAN SONRA YAŞAMADIM'

Olay günü sanık Barış Kurt'un yanında Kaplan'ın da olduğunu söyleyen Doğan, "Araca bindim, Ayhan'ın sahibi olduğu mekana gittik. Barış Kurt'la daha önce fiziksel kavga yaşamadığımdan bana zarar vereceğini düşünmedim. Ayhan, Barış'a çok değer verdiğini, onu rahatsız etmememi söyledi. 'Tamam' dedim. Önce Ayhan vurdu, sonra orada kim varsa üzerime çıktı. Herkes beni darbetti, 15-20 dakika sürdü, kaçamadım" diye konuştu.