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Kumpas soruşturmasında flaş gelişme! Açığa alınan emniyet mensuplarının ifadelerine ulaşıldı: 7 şüpheli tutuklandı!

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün firari gizli tanığı Serdar Sertçelik’in iddialarında yer alan ve açığa alınmasının ardından adliyeye sevk edilen emniyet görevlilerinin ifadelerine ulaşıldı. Emniyet görevlileri Sertçelik’le yaptıkları facetime görüşmelerini kabul etti. 7 şüpheli tutuklandı.

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 19:19 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 20:10
Kumpas soruşturmasında flaş gelişme! Açığa alınan emniyet mensuplarının ifadelerine ulaşıldı: 7 şüpheli tutuklandı!

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün firari gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iddialarında yer alan ve açığa alınmasının ardından adliyeye sevk edilen emniyet görevlilerinin ifadelerine ulaşıldı. Emniyet görevlileri Sertçelik'le yaptıkları facetime görüşmeleri kabul etti. 7 şüpheli tutuklandı.

SES KAYITLARI ÇIKMIŞTI

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olan gizli tanık Serdar Sertçelik ile polis şefi Şevket Demircan'ın ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından başlayan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve aynı şubede görevli Ufuk Gültekin'in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

GÖRÜŞMELERİ KABUL ETTİLER

Savcılık sorguları ardından tutuklamaya sevk edilen şüphelilerin ifadelerine ulaşıldı. Sertçelik'in sosyal medyada yayınladığı telefon görüşmelerine ilişkin ifade veren şüpheliler görüşme yaptıklarını kabul ettiler.

İnternet tabanlı telefon görüşmesi yaptıklarını anlatan şüphelilerden Şevket Demircan, haklarındaki siyasileri ve kamu görevlilerine yönelik beyan vermesi yönündeki baskı iddialarını reddetti. Şüpheliler facetime görüşmelerinin ilk kısımlarının kaydının bulunmadığını belirtti. Son görüşmelerin kaydının bulunduğunu belirten şüpheli polis müdürü, kayıtların bir kısmının yayınlandığını iddia etti.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER

Savcılık sorguları tamamlanan 7 şüpheli 'Suçluyu kayırma', 'Tanığı etkilemeye çalışma' ve 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması' suçlarından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin 'Suç için anlaşma' suçundan soruşturmanın devam ettiği, dijital materyallerin ve diğer delillerin toplanmasına devam edildiği öğrenildi. Şüphelilere ait el konan 120 ayrı dijital materyal bulunduğu öğrenildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi olan ve firar eden Serdar Sertçelik'in iddialarında adı geçen ve gözaltına 7 şüpheli tutuklandı.

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