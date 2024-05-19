TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER

Savcılık sorguları tamamlanan 7 şüpheli 'Suçluyu kayırma', 'Tanığı etkilemeye çalışma' ve 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması' suçlarından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin 'Suç için anlaşma' suçundan soruşturmanın devam ettiği, dijital materyallerin ve diğer delillerin toplanmasına devam edildiği öğrenildi. Şüphelilere ait el konan 120 ayrı dijital materyal bulunduğu öğrenildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi olan ve firar eden Serdar Sertçelik'in iddialarında adı geçen ve gözaltına 7 şüpheli tutuklandı.