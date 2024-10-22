FETÖ'cü alçakların fişleri çekildi: 119 sosyal medya hesabına erişim engeli | İşte isim isim o hesaplar...

Terör Örgütü FETÖ üyeleri, örgütle iltisakı bulunan ve örgütün propaganda aygıtı konumunda olan, sürekli psikolojik harekat yürüten 119 sosyal medya kullanıcısına X platformunda erişimi engel getirildi. Engellenen hesaplar arasında Cevheri Güven, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Aslan, Emre Uslu gibi büyük başlar da yer alıyor.