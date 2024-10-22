FETÖ’cü alçakların fişleri çekildi: 119 sosyal medya hesabına erişim engeli | İşte isim isim o hesaplar...

Terör Örgütü FETÖ üyeleri, örgütle iltisakı bulunan ve örgütün propaganda aygıtı konumunda olan, sürekli psikolojik harekat yürüten 119 sosyal medya kullanıcısına X platformunda erişimi engel getirildi. Engellenen hesaplar arasında Cevheri Güven, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Aslan, Emre Uslu gibi büyük başlar da yer alıyor.
Fetullahçı Terör Örgütü "FETÖ"nün sosyal medyada dezenformasyon ve kara propaganda yapan alçak hesapları tek tek kapatıldı.
119 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ
FETÖ üyeleri, örgütle iltisakı bulunan ve örgütün propaganda aygıtı konumunda olan, sürekli psikolojik harekat yürüten 119 sosyal medya kullanıcısına X platformunda erişimi engel getirildi.
BÜYÜK BAŞLARDA ARALARINDA
Engellenen hesaplar arasında Cevheri Güven, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Aslan, Emre Uslu gibi büyük başlar da yer alıyor.