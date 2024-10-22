PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

FETÖ'cü alçakların fişleri çekildi: 119 sosyal medya hesabına erişim engeli | İşte isim isim o hesaplar...

Terör Örgütü FETÖ üyeleri, örgütle iltisakı bulunan ve örgütün propaganda aygıtı konumunda olan, sürekli psikolojik harekat yürüten 119 sosyal medya kullanıcısına X platformunda erişimi engel getirildi. Engellenen hesaplar arasında Cevheri Güven, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Aslan, Emre Uslu gibi büyük başlar da yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 22:53 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 23:00
FETÖ’cü alçakların fişleri çekildi: 119 sosyal medya hesabına erişim engeli | İşte isim isim o hesaplar...

Fetullahçı Terör Örgütü "FETÖ"nün sosyal medyada dezenformasyon ve kara propaganda yapan alçak hesapları tek tek kapatıldı.

Elebaşı Fetullah Gülen öldü... FETÖnün kirli kumpas ve suikastları yeniden gündeme geldi | Nedir bu FETÖ?
Elebaşı Fetullah Gülen öldü... FETÖ'nün kirli kumpas ve suikastları yeniden gündeme geldi | Nedir bu FETÖ?

FETÖ’cü alçakların fişleri çekildi: 119 sosyal medya hesabına erişim engeli | İşte isim isim o hesaplar...

119 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

FETÖ üyeleri, örgütle iltisakı bulunan ve örgütün propaganda aygıtı konumunda olan, sürekli psikolojik harekat yürüten 119 sosyal medya kullanıcısına X platformunda erişimi engel getirildi.

FETÖ’cü alçakların fişleri çekildi: 119 sosyal medya hesabına erişim engeli | İşte isim isim o hesaplar...

BÜYÜK BAŞLARDA ARALARINDA

Engellenen hesaplar arasında Cevheri Güven, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Aslan, Emre Uslu gibi büyük başlar da yer alıyor.

SON DAKİKA