Başkan Erdoğan tarihi BRICS Zirvesi için Kazan’a gidiyor! Türkiye Brics’e üye olacak mı? İşte masadaki konular...





Hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Türkiye olarak BRICS ile işbirliğimizi samimi bir şekilde geliştirmek istiyoruz. İnşallah Kazan Zirvesi'nin buna vesile olacağına inanıyorum" diyen Erdoğan, 23 Ekim Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birebir görüşecek.

Zirvede birliğin genişlemesi konusu yanı sıra finans, teknoloji ve gıda ticareti gibi başlıklarda ele alınacak. Son dönemde Türkiye'nin organizasyona yönelik ilgisinin arttığı da biliniyordu.