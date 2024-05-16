SERDAR SERTÇELİK KİMDİR?

Gizli tanık, Serdar Sertçelik ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.Ayhan Bora Kaplan'ın ikinci adamı olarak bilinen Sertçelik, 1986 Ankara'da doğdu. 22 yaşındayken cinayet işledi ve 2014'e kadar tutuklu kaldı. Liseyi içeride bitirdi. 2015'te yaralama suçundan tekrar tutuklandı. OYUNCU İLE EVLENDİ

15 suçtan kaydı bulunmakta. Sertçelik, magazin dünyasının yakında bildiği isimlerle yaşadığı birlikteliklerle gündem olan bir isim. 2021 yılında Sertçelik, oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile evlendi. Sertçelik ve Aktaş Sertçelik yurtdışına kaçmadan önce tek celsede boşandı. Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi olarak suçlanan Sertçelik, M7 kodu ile gizli tanık oldu. Suç örgütüyle ilgili birçok bilgi veren Sertçelik, daha sonra elektronik kelepçe takılarak ev hapsi ile serbest kaldı. Sertçelik, elektronik kelepçe takılıyken gittiği çorbacıda vuruldu, tedavisinin ardından tekrar yurt dışına kaçtı. KORSANCILIK, TORBACILIK...

9 Ekim 2023 tarihinde M7 kod adıyla Ankara Başsavcılığı'nda ifade veren Sertçelik, Kaplan'ın gençliğinde korsan CD sattığını, torbacılık yaptığını ileri sürdü. Sertçelik, Kaplan'ın uyuşturucudan kazandığı gelirle 2013-2014'te 'Makyaj' ve 'Albüm' adlı eğlence kulüplerini açtığını da iddia etti. Sertçelik, mekanların güvenliğini sağlamak için silahlı kadrolaşmaya gittiğini de savundu.

CİNAYET ŞÜPHELİSİNE DÖNÜŞTÜ

Sözcü'den İsmail Saymaz, gizli tanık M7 koduyla ifade veren ayağına elektronik kelepçe takılan Serdar Sertçelik'in gizli tanığı olduğu soruşturmada cinayet şüphelisine dönüştüğünü ileri sürdü. Şırnaklı Tatarlar Aşireti üyesi Mahfuz Tatar arkadaşla-rıyla Kaplan ve çetesinin sahip olduğu bir gece kulübüne eğlenmeye gitti. Ancak, Tatar ve arkadaşları, mekâna alınmadı. Bunun üzerine Mahfuz Tatar, "Ben Tatar aşiretindenim... Beni buraya almayan adamın yedi ceddini sinkaf ederim" şeklinde küfürler ettikten sonra ayrılarak başka bir mekâna gitti. Durum Kaplan'a haber verildi. Kaplan "gereğini yapın" talimatı verdi. Bunun üzerine çete üyeleri Muhammed Kaplan ve Semih Arslan, Tatar'ı gittiği mekânda bularak öldürdü. Cinayetten kısa bir süre sonra 4 Ekim 2016 tarihinde Tatar cinayetinin faillerden Muhammed Kaplan, silahıyla teslim oldu. Kaplan'ın teslim olmasından yaklaşık 6 saat sonra ise Semih Arslan'ın yüksekten düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Savcının Mahfuz Tatar cinayetinden Sertçelik'i sorumlu tuttuğu öğrenildi. Savcı, "Doktor raporu göz önüne alınarak, gözaltına alınmaksızın ikametinde avukat huzurunda şüpheli olarak ifadesinin alınması" yönünde talimat verdi.

Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden iki polis 26 Kasım 2023'te Sertçelik'in evine gelerek, ifadesini aldı. Sertçelik, ifadesinde şu sözlere yer verdi: "Tatar içeri alınmayınca tartışma yaşandığını öğrendim. Bardan ayrıldım. Kaplan'ın barda olup olmadığını bilmiyorum, kendisini görmedim. Sabah öldürüldüğünü öğrendim. Bildiğim, sadece küfürleşmeden kaynaklı olduğudur. Kaplan'ın talimatı olup olmadığını bilmiyorum. Ancak Sertçelik'in gizli tanık M7 olarak verdiği ifadede cinayeti başka türlü anlattığı belirlendi. Sertçelik ilk ifadesinde Tatar'ın küfrettiğini, Kaplan'ın ise "Gidin, hemen gereğini yapın" dediğini ileri sürmüştü. Kaplan ve Arslan'ın Tatar'ı bu yüzden öldürdüğünü savunarak, şu sözleri söylemişti:

"Sonra Kaplan'ın oyun kulübüne gittiler. Sertçelik'e 'Küfreden şahsı Ayhan abinin talimatı ile vurduk' diye gülerek anlatıyorlar. Sertçelik, mekandan kovuyor. Kaplan, Tatar'ın öldüğünü duyuyor ve 'Allah belanızı versin, size vurun dedim ama öldürün demedim, başımı belaya soktunuz' diye bağırıyor."

NEDEN ÇORBACIYA GİTTİĞİ SORULDU

Evinde alınan ifadede, Sertçelik'e elektronik kelepçeliyken niçin çorbacıya gittiği sorusu da yöneltildi. Sertçelik, o soruya ise "Bizimle yaşayan anneannemin oksijen cihazı arızalandı. Benden başka kimse olmayınca cihazı tamir ettirmek üzere dışarı çıktım. Birçok yerde tamirci aradım, bulamadım. Gece acıkınca çorbacıya girdim. Alakam olmayan şahıslar arasında olaylar yaşandı. Adresten ayrıldığımı pazartesi dilekçeyle bildirecektim ancak olay nedeniyle yapamadım ve salı günü bildirim yaptım. Kasıtlı olarak ihlal söz konusu değildir." şeklinde yanıt verdiği ortaya çıktı.