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FETÖvari kumpasta çarpıcı gelişmeler: Yeni gözaltılar var! Yurt dışına kaçma nedeni belli oldu! Planı kurdu ailesi maşa oldu

Son dakika haberleri... Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kirli kumpasa ilişkin dosyada kod adı Ü-5 olan ikinci bir gizli bir tanığın daha olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil ve 1 komiser daha gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sertçelik'in evinde verdiği ifade de ortaya çıktı. Sertçelik'in Şırnaklı Tatarlar Aşireti üyesi Mahfuz Tatar'ın öldürülmesine ilişkin olarak tutuklanacağını öğrenmesi üzerine yurt dışına kaçtığı da iddia edilirken, yeraltı ve yer üstü bağlantıları da mercek altına alındı.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 22:18 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 09:57
FETÖvari kumpasta çarpıcı gelişmeler: Yeni gözaltılar var! Yurt dışına kaçma nedeni belli oldu! Planı kurdu ailesi maşa oldu

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Ankara Emniyetinin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yaptığı operasyonun ardından örgütün iki numarası Serdar Sertçelik'in gizli tanık yapıldığı, elektronik kelepçe takılıyken de önce bir restoranda tabancayla vurulduğu sonra da yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.

4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılması ile ilgili 3 sivil şahıs ve 1 komiserin gözaltına alındığını duyurdu. Böyle toplam gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Kaplan soruşturması! 4 kişi daha gözaltına alındı

Telefon kayıtlarında emniyet mensuplarının kendisine "Seninle temiz eller operasyonu başlatacağız" dediği Sertçelik'in elektronik kelepçe takılıyken yaptığı ihlallerin de kayıtlarına ulaşıldı. Soruşturmayı yürüten 3 polis memurunun açığa alınması sonrası haklarında Anayasal Düzene karşı suçlar çerçevesinde adli soruşturma başladı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Akşam saatlerinde savcılık talimatıyla Çelik, Öner ve Demircan'ın evlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gönderildi.



KUMPASÇI POLİS MÜDÜRLER GÖZALTINDA
Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan gözaltına alındı.

300 BİN DOLAR VE 'İSİM' İDDİALARI
Ayhan Bora Kaplan'ın avukatlarından 300 bin dolar alındığı iddiası, gizli tanık üzerinden soruşturmayla ilgisi olmayan siyasetçi ve bürokratların isimlerinin dosyaya eklenmeye çalışıldığı iddiaları bir anda soruşturmanın seyrinin değişmesine neden oldu.

Serdar Sertçelik ve eski eşi oyuncu Nilsu Berfin Aktaş

SERDAR SERTÇELİK KİMDİR?
Gizli tanık, Serdar Sertçelik ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.Ayhan Bora Kaplan'ın ikinci adamı olarak bilinen Sertçelik, 1986 Ankara'da doğdu. 22 yaşındayken cinayet işledi ve 2014'e kadar tutuklu kaldı. Liseyi içeride bitirdi. 2015'te yaralama suçundan tekrar tutuklandı.

OYUNCU İLE EVLENDİ
15 suçtan kaydı bulunmakta. Sertçelik, magazin dünyasının yakında bildiği isimlerle yaşadığı birlikteliklerle gündem olan bir isim. 2021 yılında Sertçelik, oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile evlendi. Sertçelik ve Aktaş Sertçelik yurtdışına kaçmadan önce tek celsede boşandı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi olarak suçlanan Sertçelik, M7 kodu ile gizli tanık oldu. Suç örgütüyle ilgili birçok bilgi veren Sertçelik, daha sonra elektronik kelepçe takılarak ev hapsi ile serbest kaldı. Sertçelik, elektronik kelepçe takılıyken gittiği çorbacıda vuruldu, tedavisinin ardından tekrar yurt dışına kaçtı.

KORSANCILIK, TORBACILIK...
9 Ekim 2023 tarihinde M7 kod adıyla Ankara Başsavcılığı'nda ifade veren Sertçelik, Kaplan'ın gençliğinde korsan CD sattığını, torbacılık yaptığını ileri sürdü. Sertçelik, Kaplan'ın uyuşturucudan kazandığı gelirle 2013-2014'te 'Makyaj' ve 'Albüm' adlı eğlence kulüplerini açtığını da iddia etti. Sertçelik, mekanların güvenliğini sağlamak için silahlı kadrolaşmaya gittiğini de savundu.

CİNAYET ŞÜPHELİSİNE DÖNÜŞTÜ
Sözcü'den İsmail Saymaz, gizli tanık M7 koduyla ifade veren ayağına elektronik kelepçe takılan Serdar Sertçelik'in gizli tanığı olduğu soruşturmada cinayet şüphelisine dönüştüğünü ileri sürdü.

Şırnaklı Tatarlar Aşireti üyesi Mahfuz Tatar arkadaşla-rıyla Kaplan ve çetesinin sahip olduğu bir gece kulübüne eğlenmeye gitti. Ancak, Tatar ve arkadaşları, mekâna alınmadı. Bunun üzerine Mahfuz Tatar, "Ben Tatar aşiretindenim... Beni buraya almayan adamın yedi ceddini sinkaf ederim" şeklinde küfürler ettikten sonra ayrılarak başka bir mekâna gitti.

Durum Kaplan'a haber verildi. Kaplan "gereğini yapın" talimatı verdi. Bunun üzerine çete üyeleri Muhammed Kaplan ve Semih Arslan, Tatar'ı gittiği mekânda bularak öldürdü. Cinayetten kısa bir süre sonra 4 Ekim 2016 tarihinde Tatar cinayetinin faillerden Muhammed Kaplan, silahıyla teslim oldu.

Kaplan'ın teslim olmasından yaklaşık 6 saat sonra ise Semih Arslan'ın yüksekten düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Savcının Mahfuz Tatar cinayetinden Sertçelik'i sorumlu tuttuğu öğrenildi. Savcı, "Doktor raporu göz önüne alınarak, gözaltına alınmaksızın ikametinde avukat huzurunda şüpheli olarak ifadesinin alınması" yönünde talimat verdi.

Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden iki polis 26 Kasım 2023'te Sertçelik'in evine gelerek, ifadesini aldı.

Sertçelik, ifadesinde şu sözlere yer verdi:

"Tatar içeri alınmayınca tartışma yaşandığını öğrendim. Bardan ayrıldım. Kaplan'ın barda olup olmadığını bilmiyorum, kendisini görmedim. Sabah öldürüldüğünü öğrendim. Bildiğim, sadece küfürleşmeden kaynaklı olduğudur. Kaplan'ın talimatı olup olmadığını bilmiyorum.

Ancak Sertçelik'in gizli tanık M7 olarak verdiği ifadede cinayeti başka türlü anlattığı belirlendi.

Sertçelik ilk ifadesinde Tatar'ın küfrettiğini, Kaplan'ın ise "Gidin, hemen gereğini yapın" dediğini ileri sürmüştü.

Kaplan ve Arslan'ın Tatar'ı bu yüzden öldürdüğünü savunarak, şu sözleri söylemişti:
"Sonra Kaplan'ın oyun kulübüne gittiler. Sertçelik'e 'Küfreden şahsı Ayhan abinin talimatı ile vurduk' diye gülerek anlatıyorlar. Sertçelik, mekandan kovuyor. Kaplan, Tatar'ın öldüğünü duyuyor ve 'Allah belanızı versin, size vurun dedim ama öldürün demedim, başımı belaya soktunuz' diye bağırıyor."

Ayhan Bora Kaplan

NEDEN ÇORBACIYA GİTTİĞİ SORULDU
Evinde alınan ifadede, Sertçelik'e elektronik kelepçeliyken niçin çorbacıya gittiği sorusu da yöneltildi.

Sertçelik, o soruya ise "Bizimle yaşayan anneannemin oksijen cihazı arızalandı. Benden başka kimse olmayınca cihazı tamir ettirmek üzere dışarı çıktım. Birçok yerde tamirci aradım, bulamadım. Gece acıkınca çorbacıya girdim. Alakam olmayan şahıslar arasında olaylar yaşandı. Adresten ayrıldığımı pazartesi dilekçeyle bildirecektim ancak olay nedeniyle yapamadım ve salı günü bildirim yaptım. Kasıtlı olarak ihlal söz konusu değildir." şeklinde yanıt verdiği ortaya çıktı.

Mahfuz Tatar'ın vurulma anı.

TUTUKLANACAĞINI ÖĞRENİNCE KAÇTI
Sertçelik'in gizli tanık olduğu soruşturmada, cinayet şüphelisi olarak muhtemelen tutuklanacağını öğrenmesi üzerine yurt dışına kaçtığı da iddia edilenler arasında.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ifadesini aldıktan bir gün sonra Sertçelik'in adliyeye getirilmesi talimatını verdi.

PANSUMAN YAPTIRMAYA GİTTİ
Sertçelik'in evine giden polisler Sertçelik'i bulamadılar. Polislere kapıyı açan Sertçelik'in annesi A.B."Oğlum 14.40 sıralarında Denetimli Serbestlik görevlilerine bilgi vererek, babasıyla hastaneye pansuman yaptırmak için gitti" dedi.

Sertçelik'in gözaltına alınmasını kim engelledi? Sadece bir ayağından vurulan Sertçelik'in neden iki ayağı da alçıya alınarak elektronik kelepçe çıkarıldı? Kim ya da kimler yardım etti? bu sorulara yanıt aranıyor.

Fetövari yapılar harekete mi geçti? Siyaset komplosunun şeması ve Ankara emniyetindeki sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayınında Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek anlattı.

'Kirli kumpasta' yeni detaylar! "İkinci bir gizli tanık var Kod adı Ü-5"



İşte Şimşek'in açıklamalarından satır başlıkları:



ALMAN SERMAYESİYLE BESLENEN T24 ADLI İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN DUYDU

Ayhan Bora Kaplan organizete suç örgütünün lideri. Görüntü 8 Eylül 2023 tarihinde Esenboğa Havalimanı girişinde operasyon oldu. Kamuuoyu Ayhan Bora Kaplan Operasyonu'nu duydu. Peki kimden duydu? A Haber'den, Sabah'dan duymadı. AA, Demirören Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı, Milliyet ve Hürriyet'den duymadı. Kimden duydu? Alman sermayesiyle beslenen T24 adlı internet sitesi üzerinden duydu. Bütün sermayesi yabancı istihbarat örgütleri tarafından planlanan Alman istihbaratı tarafından finanse edilen bu internet sitesine bu operasyon verildi.



Bu görüntü operasyon başlamadan önce Cevheri Güven, FETÖ'deki medya yapılanmasındaki önemli bir isim frankfurt'an bir video paylaştı. Biraz sonra böyle bir operasyon olacak dedi. Adeta fragmanını verdi. Görüntülerde elindeki takım elbiseli kişi Ankara il Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Kara, yeşil tişörtlü kişi de Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, ve komiser ufuk Gültekin onun da bugün gözaltı kararı çıktı. Baktığınız zaman hepsi bugün olay yerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararıyla alındı.

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Dün de biliyorsunuz arama kararı vardı. Yurt dışına bir ülkeye kaçması planlanıyor. Ankara Emniyeti güya operasyonu bu şekilde yapıyor. Bora Kaplan'ın kendisine dinleme yapılacağını istihbaratını alınca yurt dışına kaçarken yakalanıyor. Bu Ankara Emniyeti'nin o dönemki açıklaması. Bu görüntüyü de t 24'ün muhabiri çekiyor. Benim aldığım bilgi, Bu polis ekibinde birisi t 24'te Ankara'da bir yazarı arıyor. "Operasyon olacak gel" diye. O da gelemiyor. Başka bir muhabire haber veriyor. "Sen git polis bir iki saat sonra operasyon yapacak" diyor. Olay yerinde bekliyor sonra kayda alıyor.



Ama mülakat notu demek emniyetin namusu demek. Bir suçlu ile konuşup not alırsın o notu da savcılığa iletirsin. Bu notları FETÖ'cü Cevheri Güven okudu. Elimde devletin resmi bir belgesi var. O belgeden okuyacağım. Bu gizli tanığın konutunu terk ettiğine yönelik ilk ihlali 26 Ekim 2023 tarihinde elektronik izleme merkezince tespit edilmiştir diyor. İhlal Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne resmi yazıyla bildirmiştir. Durumu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Soruşturma Bürosu'na bildiriyor. 21 Kasım'da gece kulübünde eğleniyor. Burulduğu gece. Adalet Bakanlığı bunu resmi olarak bildirmiştir.

Bir gün sonra yurt dışına kaçıyor. Eğer polis orada gerekli müdahaleyi yapsaydı şu anda cezaevinde olacaktı.

'Kirli kumpasta' yeni detaylar! "İkinci bir gizli tanık var Kod adı Ü-5"

"İKİNCİ GİZLİ TANIK VAR: KOD ADI Ü-5"
Kod adı Ü-5 olan ikinci gizli tanıktan zorla ifade alındığını söyleyen Şimşek, söz konusu ikinci tanığın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında şikayette bulunduğunu da belirtti Şimşek, yaptığı açıklamada, "Dosyada ikinci gizli bir tanık daha var. Onun da Kod adı Ü-5. Onun da şöyle bir iddiası var. Diyor ki Ankara Emniyeti benden zorla ifade aldı. Ben de diyor "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bulundum" dedi..

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